Хронология крупных авиакатастроф в Казахстане

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2019 года в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алма-Аты в Нур-Султан. Воздушное судно при взлете потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и столкнулось с двухэтажным строением. На борту находились 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали 12 человек, еще 49 госпитализированы.

ТАСС подготовил хронологию авиационных катастроф на территории Казахстана, жертвами которых становились десять и более человек. С 1992 года зафиксировано пять таких ЧП (с учетом катастрофы 27 декабря 2019 года).

8 сентября 2009 года вертолет Ми-8 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана потерпел крушение при посадке в Угамском ущелье на участке казахстанско-узбекской границы. На борту находились 13 человек - три члена экипажа и десять военнослужащих группы "Арлан" погранслужбы республики. Десять человек погибли, трое были госпитализированы. Вертолет был задействован в операции по поиску шестерых вооруженных преступников. Проводившая расследование ЧП государственная комиссия в 2010 году пришла к выводу, что крушение Ми-8 произошло "из-за природных условий".

25 декабря 2012 года военно-транспортный самолет Ан-72-100 (регистрационный номер UP-72859) Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, следовавший служебным внутренним рейсом из Астаны в Шымкент, потерпел крушение при заходе на посадку в пункте назначения. На борту находились семь членов экипажа и 20 пассажиров, в т. ч. врио директора погранслужбы Турганбек Стамбеков и сопровождавшие его офицеры центрального аппарата погранслужбы. Все они погибли. Причиной катастрофы стали отказ радиовысотометра и автопилота, полет в условиях обледенения и ошибки экипажа.

29 января 2013 года пассажирский самолет Canadair CRJ-200ER (регистрационный номер UP-CJ006) казахстанской авиакомпании SCAT (СКАТ), следовавший внутренним рейсом из Кокшетау в Алма-Ату, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту назначения. Пилот сообщил диспетчеру об уходе на второй круг, после чего метка самолета пропала с экранов радаров. Обломки авиалайнера были обнаружены близ с. Кызылту в 1,6 км. от алма-атинского аэропорта. На борту самолета находился 21 человек - 16 пассажиров и пять членов экипажа, все они погибли. Расследовавшие крушение эксперты Межгосударственного авиационного комитета заключили, что командир экипажа утратил контроль над управлением самолетом вследствие "резкого ухудшения состояния здоровья" (патологоанатомическое исследование выявило у него хроническую ишемическую болезнь сердца). Второй пилот поддерживал связь с авиадиспетчером, не следил за показаниями приборов и не смог предотвратить катастрофу.

27 марта 2019 года в Жалагашском районе Кызылординской обл. потерпел крушение вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана. На борту находились 13 человек, все они погибли. Машина сгорела. В мае 2019 года комиссия по расследованию причин крушения назвала причиной происшествия воздействие на воздушное судно "метеорологических факторов".