Что известно о самолете Fokker 100, потерпевшем крушение в Казахстане

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2019 года в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алма-Аты в Нур-Султан. Воздушное судно при взлете потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и столкнулось с двухэтажным строением. На борту находились 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали 12 человек, еще 49 госпитализированы. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом типе воздушных судов.

Fokker 100 - узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский реактивный самолет. Разработан в первой половине 1980-х годов нидерландской авиастроительной компанией Fokker, является удлиненной версией модели Fokker F28 Fellowship с увеличенной пассажировместимостью. Первый полет совершил 30 ноября 1986 года, первым эксплуатантом стала в апреле 1988 года швейцарская авиакомпания Swissair. Самолет серийно выпускался в период с 1986 по 1997 годы, всего было построено 283 экземпляра. В настоящее время основными эксплуатантами являются австралийские региональные авиакомпании Alliance, QantasLink и SkyWest. У российских авиакомпаний Fokker 100 никогда не было. На территории бывшего СССР самолеты этого типа использует только казахстанская Bek Air - в ее парке восемь Fokker 100, не включая разбившийся.

Конструкция

Fokker 100 построен по аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана, с Т-образным стреловидным оперением, убирающимся трехопорным шасси с передней опорой и двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Tay (британского производства; использовались модификации 620 и 650). Двигатели расположены по бокам в хвостовой части фюзеляжа. По сравнению с базовым F28 фюзеляж удлинили на 5,51 м, что позволило разместить в пассажирском салоне 107 мест (F28 вмещал до 65 пассажиров).

Летно-технические характеристики

Для модификации с двигателями Rolls-Royce Tay 650:

- Длина самолета - 35,53 м;

- высота - 8,5 м;

- размах крыла - 28,08 м;

- диаметр фюзеляжа - 3,30 м;

- масса пустого самолета - 24,5 тыс. кг;

- максимальная взлетная масса - 45,8 тыс. кг;

- грузоподъемность - 11 тыс. 563 кг;

- скорость - 845 км/ч (максимальная), 755 км/ч (крейсерская);

- максимальная дальность - 3 тыс. 170 км;

- практический потолок - 11 тыс. м;

- пассажировместимость - 122 человека (максимальная одноклассовая компоновка салона), 107 (стандартная одноклассовая компоновка), 97 (двухклассовая компоновка).

Аварии и катастрофы

Всего за время эксплуатации в результате различных авиационных происшествий было потеряно не менее 17 экземпляров Fokker 100 (с учетом ЧП 27 декабря 2019 года). В шести катастрофах погиб по меньшей мере 201 человек.