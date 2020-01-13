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Биография режиссера Константина Бромберга

Он умер в Детройте в возрасте 80 лет
Константин Бломберг (справа) с кинооператорами на съемках фильма "Приключения Электроника", 1980-е годы Илья Павленко/ТАСС
Описание
Константин Бломберг (справа) с кинооператорами на съемках фильма "Приключения Электроника", 1980-е годы
© Илья Павленко/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 января 2020 года стало известно, что в Детройте (штата Мичиган) в возрасте 80 лет умер режиссер Константин Бромберг.

Константин Леонидович Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове (Украинская ССР, ныне - Украина).

В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения.

В 1965 году Константин Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). Выпускник мастерской педагога Иосифа Маневича.

Получив высшее образование, работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран". Поставил циклы телефильмов о дирижерах Евгении Мравинском и Герберте фон Караяне, литературоведе Ираклии Андроникове.

Широкую известность Константину Бромбергу принесла работа в художественном кинематографе. Дебютной для него стала короткометражная картина "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), за которой последовали драма "Был настоящим трубачом" (1973) и киноповесть "У меня есть лев" (1975). Большую популярность получил детский фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году. Главные роли в нем исполнили мальчики-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, также в фильме снялись Николай Гринько, Николай Караченцов, Владимир Басов.

31 декабря 1982 года на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Роли в ней, в частности, исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт. Наряду с комедией Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "Чародеи" относятся к числу наиболее популярных отечественных новогодних фильмов.

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". Также руководил режиссерской мастерской в негосударственном образовательном учреждении "Гуманитарный институт телевидения и радиовещания" (ныне - автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт кино и телевидения, ГИТР").

С 1990-х года Константин Бромберг проживал в США. В 2001-2006 годах он читал лекции по киноискусству в ряде американских и канадских университетов.

В середине 2000-х годов намеревался снять в России многосерийное продолжение "Приключений Электроника" с повзрослевшими главными героями, однако проект остался нереализованным.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.

Заслуженный деятель искусств России (1996).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года (за постановку телефильма "Приключения Электроника").

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