Итоги деятельности Рауля Хаджимбы на посту президента Абхазии за шесть лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 января 2020 года на фоне внешнеполитического кризиса парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы. За это решение проголосовали 32 из 34 присутствовавших на заседании депутатов.

Итоги деятельности Рауля Хаджимбы на посту главы республики в 2014-2020 годы - в материале ТАСС.

Приход к власти

Рауль Хаджимба возглавлял республику более пяти лет. Он пришел к власти после острого политического кризиса в Абхазии в мае 2014 года, когда под давлением оппозиции свои полномочия досрочно сложил Александр Анкваб, занимавший пост президента с 2011 г. После отставки главы государства в республике были назначены внеочередные выборы, в которых принял участие один из лидеров оппозиции, депутат парламента, глава партии "Форум народного единства Абхазии" Рауль Хаджимба. 24 августа 2014 года он был избран президентом Республики Абхазия, получив поддержку 50,06% избирателей (второе место занял и. о. председателя Службы госбезопасности Абхазии Аслан Бжания, 35,91%). Инаугурация нового главы государства состоялась 25 сентября 2014 года.

Вступая в должность, Рауль Хаджимба заявил, что будет стремиться объединить народ, чтобы "вместе обустраивать страну". В числе своих первых задач он называл заключение нового договора с Россией, нацеленного "на сотрудничество в оборонной сфере, охране границ, расширение экономических возможностей".

В 2019 году Рауль Хаджимба вновь решил баллотироваться на пост главы республики. 8 сентября 2019 года он одержал победу во втором туре голосования с результатом 47,39%. За его соперника, лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинию, проголосовали 46,17% избирателей. Квициния, отказавшийся признавать итоги выборов, попытался оспорить их в Верховном суде республике, однако ВС отказал в удовлетворении иска.

Инаугурация Рауля Хаджимбы состоялась 9 октября 2019 года. Избранный президент заявил, что намерен продолжить ранее начатый курс на "преобразования в республике".

Внешняя политика

К настоящему времени независимость Абхазии (провозглашена в 1994 году) признана только пятью странами - Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.

Признание со стороны Сирийской Арабской Республики произошло 29 мая 2018 года, в период пребывания Рауля Хаджимбы у власти. 4 сентября 2018 года Сирия подписала с Абхазией договор о дружбе и сотрудничестве.

С приходом Рауля Хаджимбы внешнеполитический курс республики остался прежним: она продолжает развивать отношения с признавшими ее государствами, а также с соседней Южной Осетией и непризнанными Приднестровьем, ДНР, ЛНР, Нагорным Карабахом.

Социально-экономические показатели

За время президентства Рауля Хаджимба численность населения республики практически не изменилась. По данным Управления государственной статистики Абхазии, в 2014-2019 годы прирост населения составил 1,02%: с 242 тыс. 756 человек до 245 тыс. 246 человек.

С 2014 по 2018 годы ВВП республики увеличился на 15,7% (данные за 2019 год не опубликованы - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) - с 27 млрд 552 млн руб. до 31 млрд 872 млн руб. (в Абхазии официально используется российский рубль). При пересчете в долларовом эквиваленте объем ВВП снизился в 1,8 раза: с $713,8 млн по среднегодовому курсу в 2014 году до $406,5 млн в 2018 году.

Величина среднемесячного прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя республики с 2014 по 2019 годы в рублях возросла на 39% - с 5 тыс. 69 руб. до 7 тыс. 42 руб. Однако в долларовом пересчете она снизилась на 16,8%: с $131 по среднегодовому курсу в 2014 году до $109 по среднегодовому курсу в 2019 году.

Среднемесячная зарплата в республике в 2014-2018 годы увеличилась в рублях на 6,7% - с 9 тыс. 895 руб. до 10 тыс. 557 руб. При этом в долларовом эквиваленте она снизилась в 1,5 раза - с $256 по среднегодовому курсу 2014 года до $168 по курсу 2018 года.

Отношения с РФ

В годы правления Рауля Хаджимбы основным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером республики оставалась Россия. За пять лет своего президентства Хаджимба посетил Россию 25 раз, в том числе семь раз для проведения двусторонних переговоров на высшем уровне.

24 ноября 2014 года президенты РФ и Абхазии Владимир Путин и Рауль Хаджимба заключили в Сочи Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве (вступил в силу 5 марта 2015 года сроком на 10 лет с возможностью пролонгации). Документ предполагает поэтапное установления более тесного двустороннего взаимодействия двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах, а также в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. В частности, в Договоре говорится, если одна из сторон подвергнется агрессии (вооруженному нападению) со стороны какого-либо третьего государства или группы государств, это будет рассмотрено как агрессия "против другой договаривающейся стороны".

Доля России в общем внешнеторговом обороте республики составляет более 70%. В 2014-2019 годы внешнеторговый оборот находился в пределах $234-260 млн, при этом наименьший показатель был зафиксирован в 2015 году - 234 млн 751 тыс., наибольший в 2017 году - $260 млн 596 тыс. В 2019 году, по данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух стран составил $253 млн 310 тыс. Экспорт из РФ в Абхазию - $190 млн 549 тыс., импорт из Абхазии в РФ - $62 млн 761 тыс.

Во время президентства Рауля Хаджимбы Россия продолжала оказывать безвозмездную финансовую помощь Абхазии. Средства, выделяемые из российского бюджета, идут на ремонт жилых домов, дорог, строительство различных объектов инфраструктуры (школ, больниц, электроподстанций и др.), выплату зарплат и пенсий, укрепление банковской системы.

Однако объем помощи по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии с 2014 г. постепенно сокращается. Так, в 2015-2017 гг. республике было выделено из бюджета РФ 9,3 млрд руб. Из них на развитие дорожной сети - 995 млн руб., энергетической отрасли - 733 млн руб., на ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройство территории - 1,8 млрд руб. Инвестпрограмма на 2017-2019 гг. составила более 5,8 млрд руб.: на 2017 г. - 2,585 млрд, по 1,62 млрд - на 2018 и 2019 гг. В рамках утвержденной инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2020-2022 гг. Абхазия должна получить из российского бюджета 4,5 млрд руб. Большую часть средств предполагается направить на реализацию инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, а также ряда социальных проектов - в частности, на строительство детской больницы в Сухуме.

Всего, по словам президента Абхазии Рауля Хаджимбы, за последние десять лет общий объем российской финансовой помощи республике составил около 40 млрд руб. При этом оппозиция в числе основных претензий к правлению Хаджимбы называет коррупцию, низкое социально-экономическое положение в республике и отсутствие серьезных реформ.

Военное сотрудничество с РФ

В годы президентства Рауля Хаджимбы было заключено соглашение об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил РФ и Республики Абхазия. 21 ноября 2015 г. в Москве Министерства обороны России и Абхазии подписали соответствующий документ. Группировка предназначена для "адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон". С российской стороны в ее состав входит военная база РФ в Гудауте, с абхазской - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. Создание объединенной группировки войск планируется завершить не позднее 2020 г.

Культура и туризм

При Рауле Хаджимбе в 2016 г. в Абхазии была принята программа развития туризма - одной из основных отраслей экономики республики. Проведена инвентаризация объектов историко-культурного наследия, по итогам которой создана геоинформационная система, содержащая данные о 2,5 тыс. объектах. Согласно сведениям Госкомитета по курортам и туризму, за последние пять лет поток туристов в Абхазию увеличился. Так, в 2014 г. страну посетили порядка 750 тыс. человек, в 2019 г. - более 1 млн, при этом большинство из них приехали из России.