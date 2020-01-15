История отставок правительства России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава кабинета заявил, что считает такой шаг необходимым на фоне предложений президента об изменении конституции.

О том, как проходили отставки прежних составов правительства РФ (исключая случаи роспуска кабинета министров в связи с инаугурацией избранного президента) - в материале ТАСС.

Основания для отставки правительства

Согласно действующей Конституции РФ 1993 года, решение об отставке правительства принимает только глава государства. Российское законодательство - конституция и федеральный конституционный закон "О правительстве РФ" от 17 декабря 1997 года - предусматривает пять оснований для отставки кабинета министров:

перед избранным президентом страны;

добровольно;

по инициативе президента;

в связи с отставкой председателя правительства;

в связи с вотумом недоверия Госдумы РФ (принимается по инициативе большинства депутатов либо в ответ на вопрос о доверии кабинету, поставленный перед Думой премьер-министром).

С 1993 года кабинет министров был распущен президентом пять раз (по два раза в 1998 и 1999 годах, а также в 2004 году) и дважды сложил полномочия добровольно (2007 и 2020 годы). В остальных случаях отставка происходила в связи с инаугурацией избранного главы государства (вотум недоверия правительству Госдума не выносила ни разу).

Отставка второго правительства Виктора Черномырдина (1998)

23 марта 1998 года президент Борис Ельцин подписал указ об отставке кабинета министров Виктора Черномырдина и возложил на себя полномочия премьера. Официальной причиной такого решения было названо желание сформировать более энергичную и работоспособную команду для обеспечения экономического подъема и решения социальных проблем. Однако по закону о правительстве исполнять обязанности премьер-министра мог только один из его заместителей. Для разрешения правовой коллизии президент отменил пункт указа об исполнении главой государства обязанностей премьера и назначил министра топлива и энергетики Сергея Кириенко первым вице-премьером и и. о. председателя правительства. Кандидатура Кириенко была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра страны. Депутаты дважды - 10 и 17 апреля - высказались против назначения Сергея Кириенко. Однако президент в третий раз внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы. Согласно Конституции, очередной отказ парламентариев повлек бы за собой роспуск нижней палаты парламента, поэтому 24 апреля депутаты одобрили предложенную кандидатуру (251 - за, 25 - против, 39 - воздержались). В тот же день глава государства издал указ о назначении Кириенко председателем правительства.

Отставка правительства Сергея Кириенко (1998)

23 августа 1998 года глава государства объявил об отставке Сергея Кириенко вместе со всем составом правительства. Это решение было принято после того, как кабинет министров и Центробанк РФ объявили 17 августа о техническом дефолте по своим долговым обязательствам и перестали поддерживать курс национальной валюты. Исполнение обязанностей председателя кабинета министров, в нарушение закона о правительстве, было возложено не на одного из вице-премьеров, а на экс-премьера Виктора Черномырдина, который на тот момент возглавлял движение "Наш дом - Россия". Президент аргументировал свое решение тем, что для разрешения кризиса нужны "политические тяжеловесы". После того как Госдума дважды - 31 августа и 7 сентября - отказалась утверждать Черномырдина главой правительства, Борис Ельцин внес в Думу на пост нового премьера кандидатуру главы МИД РФ Евгения Примакова. 11 сентября нижняя палата дала свое согласие на его назначение (за - 317, против - 63, 15 воздержались). В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

Отставка правительства Евгения Примакова (1999)

12 мая 1999 года президент отправил в отставку правительство Евгения Примакова. В своем телеобращении к гражданам страны Борис Ельцин объяснил свое решение необходимостью исправления кризисной ситуации в экономике и социальной сфере. Глава государства возложил временное исполнение обязанностей руководителя кабинета на первого вице-премьера, министра внутренних дел Сергея Степашина. 19 мая его кандидатура была одобрена большинством депутатов с первого раза (за - 301, против - 55, воздержались - 14). В тот же день Борис Ельцин подписал указ о назначении Сергея Степашина председателем правительства.

Отставка правительства Сергея Степашина (1999)

Меньше чем через три месяца, 9 августа 1999 года, в своем телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился к Госдуме с предложением утвердить на посту главы кабинета директора Федеральной службы безопасности, секретаря Совбеза РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся "консолидировать общество". В тот же день директор ФСБ был назначен первым вице-премьером и одновременно врио главы кабинета министров. 16 августа президент назначил Владимира Путина премьер-министром после одобрения Госдумой его кандидатуры (за - 233, против - 84, воздержались - 17). 31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно ушел в отставку с поста президента, возложив исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина. В связи с этим с 10 января 2000 года непосредственное руководство деятельностью кабинета министров осуществлял первый вице-премьер Михаил Касьянов. На досрочных выборах 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ. При этом он оставался во главе правительства до своей инаугурации 7 мая 2000 года.

Отставка правительства Михаила Касьянова (2004)

24 февраля 2004 года президент Владимир Путин объявил об отставке правительства Михаила Касьянова, врио главы кабинета был назначен вице-премьер Виктор Христенко. По словам Путина, решение не было связано "с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства" и было "продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны" после очередных президентских выборов, назначенных на 14 марта 2004 года. 1 марта глава государства внес в Думу кандидатуру полпреда РФ при Европейских сообществах в Брюсселе Михаила Фрадкова для назначения на пост председателя правительства. 5 марта за проголосовали 352 депутата, против - 58, воздержались - 24. В тот же день Михаил Фрадков был назначен премьер-министром.

Добровольная отставка второго правительства Михаила Фрадкова (2007)

12 сентября 2007 года премьер-министр Михаил Фрадков заявил о добровольной отставке правительства. Он объяснил это желанием обеспечить главе государства "свободу в выборе решений, включая кадровые", накануне думских и президентских выборов. Согласно комментариям к Основному закону под редакцией председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, отставка была заранее согласована с главой государства. В тот же день, 12 сентября, президент Владимир Путин принял отставку кабинета и внес в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова для утверждения в должности премьер-министра. 14 сентября за нового премьера проголосовал 381 депутат, против - 47, воздержались - 8. В тот же день президент подписал указ о назначении Виктора Зубкова председателем правительства.