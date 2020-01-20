Кто возглавлял российскую Генпрокуратуру

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова для утверждения его на посту генерального прокурора РФ. Одновременно президент предложил освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку, который руководит Генеральной прокуратурой с июня 2006 года.

С 1991 года в России сменилось шесть генеральных прокуроров. ТАСС подготовил материал о том, кто в разные годы возглавлял Генеральную прокуратуру РФ.

Валентин Степанков (1991-1993)

Валентин Степанков (род. 1951) после окончания юридического факультета Пермского университета работал в органах прокуратуры Пермской области. В 1988-1990 годах был прокурором Хабаровского края. Избирался народным депутатом РСФСР (1990), возглавлял комиссию Совета национальностей ВС РСФСР по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям. В 1990 году стал первым заместителем прокурора РСФСР Николая Трубина. 28 февраля 1991 года Верховный совет назначил Степанкова генеральным прокурором России, 5 апреля 1991 года он был утвержден в должности Съездом народных депутатов РСФСР. В августе 1991 года, не ожидая официального решения прокуратуры СССР, возбудил уголовное дело в отношении членов ГКЧП. Принимал участие в арестах министра обороны СССР Дмитрия Язова, председателя КГБ Владимира Крючкова и других членов комитета. 22 сентября 1993 года указом президента Бориса Ельцина вновь был назначен генпрокурором. Снят с должности 5 октября того же года. Причиной стало выступление генпрокурора в Верховном совете, где 22 сентября он заявил о законности решения Конституционного суда, признавшего указ президента РФ Бориса Ельцина №1400 о роспуске высших органов власти - Съезда народных депутатов и ВС РФ - неконституционным. При этом Степанков был категорически против возбуждения уголовного дела в отношении Ельцина и призвал парламент и президента решить конфликт путем переговоров. 24 декабря 1993 года Валентин Степанков был уволен из органов прокуратуры. Впоследствии работал в администрации Пермской области, избирался депутатом Государственной думы II созыва (1995-1999). В конце 1990-х годов возглавлял советы директоров ряда предприятий, в том числе Пермского моторного завода. Был заместителем полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (2000-2003), заместителем секретаря Совбеза РФ (2003-2004), заместителем министра природных ресурсов (2004-2006). После ухода с госслужбы возглавил консалтинговую компанию.

Алексей Казанник (1993-1994)

Алексей Казанник (1941-2019), выпускник юрфака Иркутского госуниверситета, доктор юридических наук (1991). В 1975-1991 годах работал в Омском государственном университете, где заведовал кафедрой государственного права, управления и советского строительства. Был народным депутатом СССР (1989-1991). В 1989 году на I Съезде народных депутатов был избран в Верховный Совет СССР, но передал свой мандат не прошедшему в состав ВС Борису Ельцину. В декабре 1991 года, после ликвидации СССР и роспуска общесоюзного Верховного Совета, вернулся к научно-педагогической деятельности. В 1993 году принимал участие в разработке новой российской конституции. 5 октября 1993 года указом президента Бориса Ельцина был назначен генпрокурором РФ. Возглавил следствие по делу о столкновениях в Москве 21 сентября - 4 октября 1993 года. Выступал за тщательное ведение расследования, отказался провести ускоренное следствие в течение 10 дней и потребовать для оппозиционеров смертной казни, заявлял о необходимости привлечения к ответственности "всех лиц, отдавших приказ о штурме Белого дома". 26 февраля 1994 года, после объявления Госдумой амнистии участникам событий, постановил освободить всех заключенных из СИЗО "Лефортово" и в тот же день подал заявление об отставке. 25 апреля 1994 года она была утверждена Советом Федерации РФ. После ухода из генпрокуратуры в 1996-2003 годах занимал пост вице-губернатора Омской области, затем был первым проректором Омского юридического института, занимался преподавательской деятельностью. Умер 2 июня 2019 года.

Алексей Ильюшенко (1994-1995; и. о. генпрокурора)

Алексей Ильюшенко (род. 1957), окончил юридический факультет Красноярского госуниверситета, с 1979 года работал в органах прокуратуры Красноярска, в 1989 году был переведен в Генеральную прокуратуру в Москве. В 1993 году он был назначен руководителем Контрольного управления администрации президента РФ, вошел в Межведомственную комиссию по борьбе с коррупцией. 26 февраля 1994 года Борис Ельцин назначил Ильюшенко исполняющим обязанности генпрокурора РФ. Однако Совет Федерации расценил это как нарушение конституции, согласно которой генпрокурора должна была назначить верхняя палата парламента, и дважды отказался утверждать кандидатуру Ильюшенко. В марте 1995 года Госдума выразила недоверие и. о. генпрокурора в связи с обвинением его в затягивании расследования убийства журналиста Владислава Листьева. Кроме того, ему ставили в вину сокрытие крупномасштабной коррупции при вывозе в 1992-1993 годах из Германии имущества Западной группы войск. 8 октября 1995 года Ельцин по просьбе Ильюшенко освободил его от должности, 4 ноября того же года тот был уволен из органов прокуратуры. Врио генпрокурора РФ был назначен Олег Гайданов. В феврале 1996 года Ильюшенко стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, нефтяная компания "Балкар-трейдинг", которую возглавлял знакомый Ильюшенко, помогла приобрести для его родственников по заниженным ценам два автомобиля Jeep Cherokee. Генпрокуратура инкриминировала Ильюшенко получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями. Расследование продолжалось несколько лет. В мае 2001 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. С августа 2001 года Ильюшенко занимал должность заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, затем был назначен первым заместителем руководителя Департамента имущественных и земельных отношений Москвы. В 2011 году был освобожден от должности.

Юрий Скуратов (1995-2000)

Юрий Скуратов (род. 1952), выпускник и преподаватель Свердловского юридического института, доктор юридических наук (1987). В 1989 году перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, был заместителем заведующего отделом по законодательным инициативам и правовым вопросам. Затем работал старшим консультантом у министра безопасности РФ Виктора Баранникова, в 1993 году был назначен директором НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 24 октября 1995 года Совфед утвердил Скуратова на посту генерального прокурора РФ. Под его руководством Генпрокуратура занималась расследованием дел о т. н. пирамиде ГКО, о хищениях при реконструкции Московского Кремля ("дело Mabetex") и др. 2 апреля 1999 года Скуратов был отстранен от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной послужила скандальная видеозапись, продемонстрированная в марте 1999 года на телеканале РТР. Демонстрация этого сюжета привела к отставке генпрокурора 19 апреля 2000 года, а также к прекращению расследования дела о злоупотреблениях должностных лиц Управления делами президента РФ при реконструкции Московского Кремля. В 2000 году он участвовал в выборах президента РФ, однако набрал лишь 0,43% голосов избирателей (восьмое место из 11). Позднее занялся общественной и преподавательской деятельностью.

Владимир Устинов (2000-2006)

Владимир Устинов (род. 1953), окончил Харьковский юридический институт, доктор юридических наук (2003). Начинал карьеру в органах прокуратуры Краснодарского края, в 1992-1997 годах был прокурором городе Сочи. В 1997 году стал заместителем генпрокурора РФ Юрия Скуратова, одновременно в 1998-1999 годах возглавлял Главное управление Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов федеральной безопасности и межнациональным отношениям на Северном Кавказе. С 17 мая 2000 года по 2 июня 2006 года - генеральный прокурор РФ. Руководил расследованиями терактов в Москве и Волгодонске, гибели подводной лодки "Курск", о контрабанде мебели в торговых центрах "Гранд" и "Три кита", дела о захвате заложников в Театральном центре в Москве и др. Возглавлял группу государственных обвинителей в процессе над чеченским террористом Салманом Радуевым. Под руководством Устинова Генпрокуратура инициировала судебный процесс в отношении президента нефтяной компании "Юкос" Михаила Ходорковского, а также добилась экстрадиции из Швейцарии бывшего министра РФ по атомной энергии Евгения Адамова. В 2006-2008 годах Владимир Устинов занимал должность министра юстиции. В 2008 году был назначен полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

Юрий Чайка (2006 - н. в.)

Юрий Чайка (род. 1951) после окончания Свердловского юридического института был направлен в органы прокуратуры Иркутской области. В конце 1980-х годов работал в Иркутском обкоме КПСС. В 1992-1995 годах занимал должность прокурора Иркутской области. В 1995 году переехал в Москву, где до 1999 года занимал должность первого заместителя генпрокурора Юрия Скуратова, в апреле - августе 1999 года исполнял обязанности генпрокурора. Затем, в 1999-2006 годах возглавлял Министерство юстиции РФ. 23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации Юрий Чайка был назначен генеральным прокурором России. В годы его руководства в структуре ведомства произошли существенные изменения: в 2007 году при прокуратуре был образован Следственный комитет (СКП), которому были переданы функции по возбуждению и расследованию уголовных дел. Однако уже в 2011 году, после того как на базе СКП было создано самостоятельное ведомство - Следственный комитет России, прокуратура была лишена права самостоятельно возбуждать уголовные дела и вести по ним предварительное расследование. За ведомством сохранились полномочия по надзору за исполнением законодательства государственными органами и органами местного самоуправления, выдвижению и поддержке обвинения в суде, надзору за работой следователей всех силовых ведомств, координации деятельности правоохранительных органов. Генпрокуратура поддерживала гособвинения по уголовным делам в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, экс-губернаторов Кировской и Сахалинской областей Никиты Белых и Александра Хорошавина, бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, полковника Дмитрия Захарченко, по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный и др.