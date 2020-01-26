Как проходит процедура помилования президентом России

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2020 года стало известно, что гражданка США и Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.

ТАСС рассказывает о процедуре помилования президентом РФ.

Согласно ст. 89 действующей Конституции Российской Федерации право помилования лиц, осужденных российскими судами (или осужденных за границей, но отбывающих наказание в России), принадлежит президенту РФ. Оно осуществляется путем издания соответствующего указа главы государства. Помилованы могут быть как граждане РФ, так и иностранцы или лица без гражданства, процедура при этом одинакова. Ст. 85 Уголовного кодекса РФ определяет, что помилование возможно только в отношении "индивидуально определенного лица". Актом помилования осужденный может быть освобожден от дальнейшего отбывания приговора, также назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено на более мягкое. Кроме того, с лиц, уже отбывших наказание, может быть снята судимость.

Механизм рассмотрения ходатайств о помиловании описан в указе президента РФ "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации" от 28 декабря 2001 года.

Для начала процедуры необходимо личное письменное заявление осужденного на имя главы государства. Оно направляется в администрацию колонии (тюрьмы, СИЗО), где находится заключенный. Затем ходатайства осужденных передаются в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) субъекта РФ. Для лиц, осужденных впервые за преступления небольшой или средней тяжести, срок передачи заявления в территориальный орган ФСИН составляет не более 10 дней, для осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, - не более 20 дней. К ходатайству о помиловании администрацией прилагаются копии приговора и апелляционных решений, справка о состоянии здоровья, анкета, сведения о предыдущих ходатайствах о помиловании, характеристика осужденного и другие документы.

Не позднее чем через 5 дней (в отношении осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления - 7 дней) территориальный орган ФСИН представляет материалы в Комиссию по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации.

Затем в течение 30 дней Комиссия передает высшему должностному лицу субъекта РФ (губернатору, главе республики) заключение о целесообразности помилования осужденного. В свою очередь, глава региона не позднее чем через 10 дней (для осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления - 15 дней) направляет президенту РФ собственное представление о целесообразности помилования осужденного. Список лиц, рекомендованных главой субъекта РФ к помилованию, публикуется в региональных СМИ.

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления; поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания; срок отбытого наказания; возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; данные о личности осужденного (состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение, возраст); другие обстоятельства.

Указ президента РФ о помиловании в течение 2 дней после издания направляется главе субъекта РФ, в Министерство внутренних дел РФ, в соответствующий территориальный орган ФСИН и в администрацию колонии или тюрьмы.

Об отклонении президентом ходатайства о помиловании осужденный уведомляется письменно главой региона либо по его поручению председателем комиссии субъекта РФ. Повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее, чем через год. Исключение составляют случаи возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.