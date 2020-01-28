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Палестино-израильский конфликт

Инициативы США по урегулированию палестино-израильской проблемы

28 января 2020 года Дональд Трамп раскрыл детали так называемой сделки века
Израильский разделительный барьер в городе Абу-Дис, Западный берег реки Иордан REUTERS/Ammar Awad
Описание
Израильский разделительный барьер в городе Абу-Дис, Западный берег реки Иордан
© REUTERS/Ammar Awad

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть плана по урегулированию палестино-израильской проблемы, получившего в СМИ название "сделка века". "Мое видение представляет возможность для обеих сторон оказаться в выигрышной ситуации, это реалистичное решение, предусматривающее сосуществование двух государств", - заявил Дональд Трамп. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ключевых инициативах США по ближневосточному урегулированию.

История палестино-израильской проблемы

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 181 о прекращении британского мандата на Палестину и о создании на ее территории двух независимых государств - еврейского и арабского. При этом арабы получили около 42% территории, евреи - 56%, Иерусалиму, который занимает 2% территории, был присвоен особый международный статус. Арабские страны отвергли это предложение, дававшее преференции меньшинству (основное население Палестины составляли арабы около 65%, евреев было около 30%).

14 мая 1948 года в Тель-Авиве было провозглашено образование Государства Израиль. На следующий день Иордания, Египет, Сирия, Ирак, Ливан ввели туда свои войска с целью уничтожения новообразованного государства. Началась Первая арабо-израильская война (1948-1949 годы). Она закончилась поражением арабских сил. Израиль захватил западную часть Иерусалима и часть палестинских земель, увеличив свою площадь на 42% (с 14 до 20 тыс. кв. км.). В результате военного конфликта не менее 700 тыс. арабов-палестинцев (ок. 80% арабского населения) оказались беженцами. На оккупированных территориях было введено управление израильской военной администрации, Иерусалим был объявлен израильтянами столицей еврейского государства. Сектора Газа, Западный берег реки Иордан (ЗБРИ) и Восточный Иерусалим, выделенные планом ООН под создание Палестинского государства, отошли к Египту и Иордании. Они перешли к Израилю в 1967 году в результате Шестидневной войны, закончившейся поражением арабов.

22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюция 242, призывающую к выводу израильских вооруженных сил (резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта) и к возвращению к границам, существовавшим до начала Шестидневной войны.

Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года

В 1978 году, после многолетних арабо-израильских конфликтов, президентом Джимми Картером в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США) были инициированы египетско-израильские переговоры. Историческое рукопожатие по их итогам президента Египта Анвара Садата и премьер-министра Израиля Менахема Бегина стало одним из самых медийных событий того года. Президент Картер выступил гарантом достигнутых в Кэмп-Дэвиде соглашений - "Рамки для заключения договора между Египтом и Израилем" и "Рамки мира на Ближнем Востоке". Последний подтверждал, что основанием для установления мира в регионе должна быть резолюция 242 СБ ООН. Документ закреплял "законные права палестинского народа", предусматривал предоставление ограниченного самоуправления палестинцам на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также установление пятилетнего переходного периода. В этот срок предполагалось окончательно определить статус ЗБРИ и сектора Газа в переговорах между Израилем, Египтом, Иорданией и палестинцами. После создания органа палестинского самоуправления израильские силы должны были покинуть оккупированные территории, а для обеспечения безопасности должна была быть создана сильная местная полиция. Статус Иерусалима в документе не оговаривался.

В 1979 году на основе Кэмп-Дэвидских соглашений в Вашингтоне в торжественной обстановке был заключен египетско-израильский мирный договор, однако пункты, касающиеся палестинской проблемы, остались нереализованными.

Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению 1993 года

В сентябре 1993 года при посредничестве президента США Билла Клинтона в Вашингтоне состоялось подписание израильско-палестинской Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению (ее заключению предшествовали тайные переговоры палестинцев и израильтян в Осло). В документе говорилось о намерении Израиля и Организации освобождения Палестины (ООП; политическая организация, представляющая интересы арабов, проживающих на территории Палестины) "положить конец десятилетиям конфронтации и конфликта" и о признании сторонами "законных и политических прав" друг друга и стремлении жить в "условиях мирного сосуществования". Согласно документу, израильские силы должны были оставить ЗБРИ и сектор Газа. Предполагалось, что в течение пяти лет должно было быть принято постоянное соглашение об урегулировании проблемы на основе резолюции 242.

В результате договоренностей на оккупированных территориях были созданы местные органы власти: в январе 1996 года состоялись выборы главы Палестинской национальной администрации и Палестинского законодательного совета (парламент). Руководителем ПНА был избран Ясир Арафат (глава ООП в 1969-2004 гг), большинство мест в парламенте получило возглавляемое им Движение за освобождение Палестины (ФАТХ). Однако исламистский ХАМАС и другие радикальные палестинские группировки не признали заключенного соглашения и продолжили террористические атаки на израильтян. В Израиле также были силы, не одобрявшие договор с палестинцами, продолжалось строительство еврейских поселений на оккупированных территориях.

Саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 году

В июле 2000 года в Кэмп-Дэвиде по инициативе и при посредничестве президента США Билла Клинтона прошли переговоры между палестинцами и израильтянами для окончательного урегулирования существующей проблемы. Израиль и США предложили палестинцам создание собственного демилитаризованного государства на 92% территории Западного берега реки Иордан и 100% сектора Газа, снос большинства израильских поселений и их сосредоточение на 8% земли ЗБРИ, которая будет принадлежать Израилю.

Однако переговоры завершились провалом из-за разногласий по вопросу Восточного Иерусалима. Американо-израильское предложение включало совместный суверенитет над арабскими районами Восточного Иерусалима, в то время как палестинцы настаивали на том, что под их суверенитет должен перейти весь Восточный Иерусалим с арабскими районами, включая Старый город (место, где расположена святыня трех религий) и иудейскую Стену Плача.

После срыва переговоров в сентябре 2000 года лидер израильского правого блока "Ликуд" Ариэль Шарон, выступавший против уступок палестинцам, демонстративно пришел на Храмовую гору (площадь в юго-восточной части Старого города Иерусалима, где располагается третья по значимости святыня ислама - мечеть Аль-Акса), чем спровоцировал начало второй интифады (народное протестное движение палестинцев против государства Израиль в 2000-2005 годы).

"Параметры Клинтона"

В декабре 2000 года Билл Клинтон сформулировал новые инициативы по урегулированию палестино-израильской проблемы, получившие название "параметры Клинтона". Согласно им, под контроль палестинцев предполагалось передать 94-95% ЗБРИ и всю территорию сектора Газа, создать "коридор безопасности" между сектором Газа и Западным берегом, Иерусалим провозглашался "общей и открытой столицей" двух государств. Переговоры прошли в Вашингтоне и продолжились в январе 2001 года в египетском городе Таба. Хотя стороны и декларировали достигнутый прогресс, однако непрекращающиеся атаки палестинских террористов на израильтян и смена правительства в Израиле (пост премьер-министра вместо ушедшего Эхуда Барака занял Ариэль Шарон) сорвали попытки возобновления мирных переговоров.

Дорожная карта

В 2001 году США вместе с ЕС, Россией и ООН вошли в состав группы международных посредников по ближневосточному урегулированию (т. н. четверка посредников). В 2002 году ими была разработана дорожная карта по решению палестино-израильской проблемы к 2005 году на основе принципа мирного сосуществования двух государств. В ноябре 2003 года проект был одобрен СБ ООН (резолюция 1515) и обрел статус обязательного международно-правового документа.

На первом этапе (2002 год - первая половина 2003 года) план предусматривал отказ от насильственных действий с обеих сторон, прекращение поселенческой активности Израиля на палестинских территориях и начало взаимодействия палестинцев и израильтян в сфере безопасности. Кроме того, предполагался отвод израильских войск с оккупированных палестинских территорий на позиции 28 сентября 2000 года (когда началась вторая интифада) и поддержка проведения палестинцами "свободных, честных и заслуживающих доверия" выборов в начале 2003 года. В ходе второй фазы (2003 год), согласно документу, усилия должны были быть "сконцентрированы на возможности создания палестинского государства с временными границами на базе новой конституции в качестве промежуточной станции на пути к постоянному урегулированию". На завершающей стадии (2004-2005 гг.) план предусматривал проведение палестино-израильских переговоров с целью достижения окончательного урегулирования в 2005 году. Такие вопросы, как граница между палестинским государством и Израилем, статус Иерусалима и возвращение беженцев, согласно дорожной карте, должны были стать предметом отдельных переговоров.

Из-за несоблюдения сторонами взятых на себя обязательств план до сих пор так и не был реализован.

"Сделка века"

После прихода в 2017 году в Белый дом Дональда Трампа его администрация приступила к разработке нового плана по решению палестино-израильского конфликта. Он был подготовлен под руководством Джареда Кушнера - старшего советника и зятя Трампа. Официальное название документа - "Мир во имя процветание", он предусматривает экономическую помощь Палестине и соседним арабским странам в обмен на мирное соглашение с Израилем.

Первая часть этого плана - экономическая - была обнародована 22 июня 2019 года. В соответствии с ней, в Палестину, Египет, Иорданию и Ливан в течение 10 лет будут направлены инвестиции в размере $50 млрд. Более половины этой сумму предлагается предоставить Палестине, в том числе для реализации свыше 100 проектов в промышленности, медицине, образовании и т. д. Около $1 млрд предполагается потратить на туристические проекты. Еще $5 млрд направят на строительство современной транспортной сети, которая соединит Западный берег реки Иордан и сектор Газа через территорию Израиля. В Белом доме подчеркнули, что целью этого плана является создание 1 млн рабочих мест в Палестине и удвоение его ВВП в течение 10 лет. Часть финансирования должна покрываться из бюджета США, однако большие вложения предполагается привлечь из стран Персидского залива, Запада, а также частного сектора. Для управления финансами и реализации проектов США предлагают создать многонациональный банк развития - "головной фонд", который будет контролироваться назначаемым советом управляющих. Кроме того, как говорится в документе, определенная доля средств будет изыскана благодаря международным грантам и субсидируемым займам.

25-26 июня 2019 года документ был представлен в столице Бахрейна Манаме на конференции "Мир во имя процветания". Официальные представители Палестины и ряда арабских стран, в частности Ирака и Ливана, отказались от участия в мероприятии.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
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