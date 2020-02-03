Биография историка Валентина Янина

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 февраля 2020 года на 91-м году жизни умер российский историк и археолог, академик РАН, специалист по берестяным грамотам Валентин Янин.

Он родился 6 февраля 1929 года в городе Вятке (ныне - Киров).

Его отец работал санитарным врачом, мать - учительницей. Семья Яниных в 1929 году переехала сначала в город Орехово-Зуево Московской области, а затем в Москву.

В 1951 году Валентин Янин с отличием окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Среди его учителей были археолог, основатель Новгородской археологической экспедиции Артемий Арциховский, историки и нумизматы Александр Сиверс и Иван Спасский.

В 1954 году Валентин Янин на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию по теме "Денежно-весовые системы домонгольской Руси".

В 1963 году за монографию "Новгородские посадники" ученому была присуждена степень доктора исторических наук.

С 1966 года - член-корреспондент, с 1990 года - академик Академии наук СССР (с 1991 года - Российская академия наук, РАН).

Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (1999).

Научная и административная карьера

В 1954 году начал работать на кафедре археологии исторического факультета МГУ: был младшим научным сотрудником (1954-1958), старшим научным сотрудником (1958-1964). С 1964 года - профессор, в 1978-2015 годах - заведующий кафедрой археологии. На факультете читал общий лекционный курс "Основы археологии", на кафедре - спецкурсы "Средневековая русская нумизматика", "Источниковедение средневекового Новгорода" и другие. Создал собственную научную школу в области средневековой русской археологии и ряде вспомогательных исторических дисциплин. Среди его учеников член-корреспондент РАН Петр Гайдуков, доктор исторических наук Елена Рыбина и другие.

В 1962 году возглавил Новгородскую археологическую экспедицию. По инициативе Янина в 1969 году новгородскими властями было принято постановление об охране культурного слоя в границах города. В 2000 году экспедицией под его руководством была найдена Новгородская Псалтырь - древнейшая славянская книга, датируемая началом XI века.

С 1991 по 2001 год был членом президиума РАН, с 2001 года - советником президиума РАН.

В 1992-2011 годах входил в состав Государственной комиссии по реституции культурных ценностей.

В 1993-2001 годах - член Государственного экспертного совета при президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

В 1995 году выступил одним из инициаторов создания Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). В 1995-1996 годах занимал пост председателя его экспертного совета по истории. С 1996 по 2003 год - председатель совета РГНФ.

В июле 2013 года подписал коллективное письмо академиков с критикой подготовленного правительством законопроекта о реформе РАН и отказом вступать в академию, преобразованную в соответствии с этим проектом. Результатом протеста стало исключение из окончательного текста законопроекта неприемлемых для академического сообщества положений.

Основные темы исследований

Валентином Яниным впервые в отечественной историографии были разработаны методические приемы комплексного анализа разнородных исторических источников (письменных, археологических, нумизматических и других). Ученым была воссоздана история денежно-весовых систем средневековой Руси, исследованы политические институты и принципы государственного устройства Новгородской республики, система вотчинного землевладения древнего Новгорода и так далее. Валентин Янин одним из первых использовал берестяные грамоты как один из важнейших исторических источников (по состоянию на ноябрь 2019 года в России обнаружено 1 122 грамоты, большинство из них найдены Новгородской археологической экспедицией). Историк также заложил основы современной российской сфрагистики (вспомогательная научная дисциплина, изучающая средневековые печати).

Участие в коллегиальных органах и редакционных коллегиях

Входил в президиум центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1967-1991), был членом Археографической комиссии при Отделении истории АН СССР (1968-1974), правления Советского фонда культуры (1986-1991), президиума Российского фонда культуры (1991-1995).

Был членом редколлегий журналов "Знание - Сила" (1967-1993), "Вестник Московского университета. Серия "История" (с 1978 года), "Вопросы истории" (с 1989 года), "Советская археология" (1989-1991), "Российская археология" (1992-2020).

Награды, почетные звания

Был награжден орденами Дружбы народов (1975), Трудового Красного Знамени (1980), Ленина (1990), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009).

Являлся лауреатом Ломоносовской (1966), Государственной (1970), Ленинской (1984) премий СССР; Государственной премии РФ 1996 года в области науки и техники (присуждена авторам десятитомной коллективной монографии "Российское законодательство X-XX веков").

Также был награжден золотой медалью С. М. Соловьева (1999), Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова (1999). Получил Демидовскую премию (1993), премию "Триумф" (2002), литературную премию Александра Солженицына (2010).

Почетный гражданин Великого Новгорода (1983).

Жизни и творчеству ученого посвящен документальный фильм "Археолог Валентин Янин" (2010).

Научные труды

Валентин Янин был автором более 1 тыс. научных и научно-популярных публикаций, в том числе книг "Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период" (1956), "Я послал тебе бересту…" (1965), "Новгородская феодальная вотчина. Историко-генеалогическое исследование (1981), "Очерки истории средневекового Новгорода" (2008) и других. Его книги и статьи переведены на 10 иностранных языков.

Был соавтором 12-томного издания "Новгородские грамоты на бересте" (1978-2015), совместно с академиком Андреем Зализняком и другими, ответственным редактором продолжающихся изданий "Русский город" (девять выпусков, 1976-1990), "Новгородский исторический сборник" (1982-2014), "Древнейшие источники по истории народов Восточной Европы" (с 1985 года) и других.

Коллекция музыки

Собрал уникальную коллекцию дореволюционных граммофонных пластинок (более 6 тыс.). В 1970-1980-х годах способствовал их изданию на виниловых дисках. В частности, вышли пластинки "Выдающиеся певцы прошлого. П. И. Словцов" (1978), "Русская военная музыка и музыка, посвященная Отечественной войне 1812 года" (1988) и другие.