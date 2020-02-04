Биография Теодора Шанина

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 4 февраля в Москве на 90-м году жизни умер социолог, основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин.

Теодор Шанин (при рождении - Зайдшнур) родился 30 октября 1930 года в Вильно (Польша, сейчас - Вильюнс, Литва) в еврейской семье. Его отец, Меер Зайдшнур, был одним из самых богатых купцов города, торговал обувью. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в июне 1941 года семью Зайдшнуров репрессировали, отец был сослан на Урал. Теодор и его мать были депортированы в Алтайский край как граждане Польши. 30 августа 1941 года, после амнистии поляков, ограничительные меры в отношении них были сняты. Войну Теодор Зайдшнур пережил в Самарканде (Узбекистан), в 1945 году семья воссоединилась в Лодзи (Польша).

В 1947 году Зайдшнур вопреки воле родителей эмигрировал в Палестину (завысив себе возраст по фальшивым документам), где несколько месяцев работал в еврейском коллективном хозяйстве - кибуце. После провозглашения Государства Израиль в 1948 году участвовал добровольцем в первой Арабо-израильской войне.

В 1951-1952 годах учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы. Оказывал помощь туберкулезным больным, инвалидам, работал с подростками и молодежью.

В 1962 году окончил Еврейский университет Иерусалима (факультеты экономики и социологии).

В 1963 году переехал в Великобританию, где поступил в аспирантуру Бирмингемского университета. Тогда же сменил фамилию на Шанин.

В 1970 году в Бирмингеме защитил диссертацию на степень доктора философии (Ph.D) по теме "Цикличная мобильность и политическое сознание русских крестьян 1910-1925 годов".

С 1965 года преподавал социологию в Шеффилдском университете. Вскоре получил известность как один из ведущих специалистов по социологии крестьянства в странах третьего мира и в СССР. Проводил полевые исследования в Советском Союзе, Венгрии, Индии, Иране, Мексике и Танзании.

В 1971-1973 годах вернулся в Израиль, был доцентом Хайфского университета.

С 1974 года и до конца жизни - профессор социологии в Манчестерском университете, в 1976-1986 годах был деканом социологического факультета этого вуза.

Во время работы в Великобритании часто приезжал по научному обмену в СССР.

В 1986 году Теодор Шанин издал книгу о советском экономисте и социологе Александре Чаянове. В 1987 году был приглашен в Советский Союз прочесть лекцию о Чаянове во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). В 1990 году был избран почетным академиком - зарубежным членом ВАСХНИЛ.

Параллельно с работой в Манчестере в 1988 году возглавил программу трансформации гуманитарных наук в фонде "Культурная инициатива", основанном Джорджем Соросом совместно с Советским фондом культуры и Советским фондом мира. После его ликвидации в 1992 году вместе с российским социологом Татьяной Заславской основал в Москве междисциплинарный исследовательский центр "Интерцентр". На его базе в 1995 году Теодор Шанин на средства гранта Фонда Сороса основал негосударственную Московскую высшую школу социальных и экономических наук (известна как "Шанинка"). В 1995-2007 годах был ее ректором, в 2007-2020 годах - президентом. В 2018 году вуз был лишен государственной аккредитации, но продолжает работу.

В 1994-2004 годах совместно с Виктором Даниловым был сопредседателем Центра крестьяноведения и аграрных реформ.

С 2003 года входил в состав редколлегии научного журнала "Вестник общественного мнения".

Теодор Шанин был одним из основателей современного крестьяноведения, в своих книгах "Крестьяне и крестьянские экономики" (1971) и "Неудобный класс " (1972) одним из первых среди западных ученых изучал историю русского села и коллективизации, а также занялся междисциплинарным изучением крестьянского вопроса на стыке социологии, экономики, философии и истории.

На русском языке издал книги об истории крестьянского восстания в Тамбовской губернии в 1919-1921 годах (1994, совместно с Виктором Даниловым), "Неформальная экономика: Россия и мир" (1999), "Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России" (2003, совместно с Юрием Левадой).

Был награжден Орденом Британской империи (2002).

Почетный доктор права Университета Торонто.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2003).

Жизни ученого посвящена книга Александра Архангельского "Несогласный Теодор" (2018).

Был женат. У Теодора Шанина остались две дочери.