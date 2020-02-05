Хронология сходов лавин, приведших к гибели людей

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 февраля 2020 года в восточной турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли не менее 33 человек. ТАСС составил список случаев схода лавин в мире за последние 10 лет, жертвами которых становились более 20 человек. Без учета ЧП 5 февраля 2020 года четыре таких случая произошли на территории Афганистана, по два - в Непале и в Пакистане.

9 февраля 2010 года в результате схода серии снежных лавин на перевале Саланг (горный массив Гиндукуш, Афганистан), который связывает Кабул с расположенным севернее города Мазари-Шариф, погибли 170 человек. Лавины обрушились на горный серпантин протяженностью почти в 4 км, на горных трассах оказались заблокированными около 3 тыс. человек. Помощь им оказывали подразделения афганской армии, военные вертолеты доставляли продовольствие и палатки. Спасательные работы были сильно затруднены погодными условиями - холодом, ветром и снегопадом. Расчистить завалы удалось к середине февраля 2010 года.

17 февраля 2010 года в результате схода лавины на деревню Бараго Сераи (округ Кохистан, провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана) погибли 102 человека, еще 45 человек пропали без вести. ЧП произошло после обильных осадков.

4 марта 2012 года в результате схода лавины в горной провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана погибли 56 и пропали без вести 145 человек. Снежная масса накрыла отдаленную деревню (по разным данным - Дасти в округе Дарзаб или Шерин Назим в округе Шекай), в которой проживали до 24 семей. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя двое суток. Четверо пострадавших были эвакуированы и прошли курс лечения в соседнем Таджикистане. Лавине предшествовали несколько дней сильных снегопадов.

7 апреля 2012 года вызванная снежной бурей мощная лавина на леднике Сиачён (Гималаи, высота 6 тыс. м, индийско-пакистанская граница) сошла на базу Гаяри пограничных войск Пакистана. В результате ЧП погибли все 138 пакистанских военных, которые несли службу на базе.

14 октября 2014 года сильная снежная буря привела к сходу лавин в горном массиве Аннапурна (Непал). В результате погибли 43 человека, в том числе 19 туристов - граждане Канады, Израиля, Польши, Словакии, Индии и Вьетнама. По данным полиции, из зоны ЧП были эвакуированы в общей сложности 385 человек, среди них - двое российских туристов. Ураганный ветер со снегом в горном массиве Аннапурна метеорологи связывали с циклоном "Хадхад", который прошел с территории Индии через Непал в сторону Китая.

24-28 февраля 2015 года в результате схода лавин в северо-восточных провинциях Афганистана (Панджшер, Бадахшан, Нуристан, Нангархар, Лагман и Бамиан) погибли 310 человек и еще 129 человек получили ранения. Лавины были вызваны обильным снегопадом, который шел с начала недели в горных регионах на севере страны. По данным губернатора Панджера Абдула Рахман Кабири, такого количества снега и лавин на территории провинции не фиксировали в течение нескольких десятилетий.

25 апреля 2015 года на горе Эверест при сходе снежных лавин на территории Непала погибли 24 альпиниста (в том числе граждане США, Китая, Австралии и Японии), ранения получили около 60 человек. Причиной ЧП стало землетрясение магнитудой 7,9, которое произошло в центральной части Непала и стало причиной гибели в общей сложности 8 тыс. 964 человек.

5-10 февраля 2017 года в условиях сильных морозов и снегопадов жертвами схода снежных лавин в Афганистане стали более 190 человек, еще около 300 человек получили травмы разной степени тяжести. Непогода затронула в общей сложности 22 из 34-х провинций страны, наибольшее число погибших было обнаружено в провинции Нуристан. Снегопады также привели к обрушению большого количества зданий, временно парализовали движение автотранспорта.