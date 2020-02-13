Итоги деятельности Анатолия Артамонова на посту губернатора Калужской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил врио руководителя региона Владислава Шапшу, главу администрации города Обнинск. Анатолий Артамонов возглавлял регион с 18 ноября 2000 года (7 тыс. 26 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал второе место среди действующих глав субъектов Федерации (после губернатора Белгородской области Евгения Савченко). О некоторых итогах деятельности Анатолия Артамонова на посту руководителя области - в материале ТАСС.

Экономические показатели

За время нахождения Анатолия Артамонова в должности губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Калужской области вырос в 17,4 раза - с 23 млрд 903 млн рублей в 2000 году до 417 млрд 65 млн рублей в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2000 году регион занимал 55-е место среди субъектов РФ, в 2017 году - 45-е.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился в 18,3 раза - с 22 тыс. 438 рублей (50-е место) до 411 тыс. 565 рублей (32-е).

В 2000 году бюджет области был исполнен с профицитом в 22 млн рублей. Доходы составили 5 млрд 190 млн рублей (45-е место), расходы - 5 млрд 168 млн рублей (47-е место). В 2018 году (здесь и далее - данные за 2019 год не опубликованы) доходы бюджета возросли в 16,4 раза - до 85 млрд 260 млн рублей (42-е место), расходы увеличились в 14,3 раза - до 73 млрд 734 млн рублей (46-е место). Профицит бюджета вырос почти в 524 раза по сравнению с 2000 годом - до 11 млрд 526 млн рублей.

В бюджете региона на 2020 год запланирован дефицит в размере 2 млрд 950 млн рублей. Доходы, как ожидается, снизятся на 18,66% по сравнению с 2018 годом - до 69 млрд 350 млн рублей, расходы - на 1,94% - до 72 млрд 300 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году увеличились в 16,3 раза по сравнению с 2000 годом и составили 86 млрд 508 млн рублей. Однако по данному показателю Калужская область переместилась с 49-го места среди субъектов РФ на 52-е.

Социальная сфера

Численность населения региона с 2000 года снизилась на 6,63% - с 1 млн 71 тыс. человек на 1 января 2000 года (51-е место среди субъектов Федерации) до 1 млн человек на аналогичную дату 2020 года (53-е).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения выросла на 37,84% - с 7,4 человека в 2000 году (регион делил 72-73-е места с Псковской областью) до 10,2 в 2018 году (занимал 50-52-е позиции с Республикой Коми и Курганской областью). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 18,78% - с 18,1 человека в 2000 году (область делила 14-15-е места с Нижегородской областью) до 14,7 в 2018 году (17-20-е места с Карелией, Воронежской и Кировской областями).

Уровень безработицы с 2000 года снизился на 4,9 процентного пункта - с 8,8% в 2000 году (регион занимал 65-66-е позиции с Костромской областью) до 3,9% в 2018 году (71-73-е места с Тульской и Брянской областями).

Размер среднемесячной заработной платы в области вырос в 22,7 раза по сравнению с 2000 года и составил в 2018 году 37 тыс. 736 рублей (в 2000 году - 48-е место, в 2018 году - 26-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 16,8 раза - до 14 тыс. 34 рублей (29-е место, в 2000 году - 32-е).

С 2000 года по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 16,13% - с 1 тыс. 996 до 1 тыс. 674. Несмотря на это, Калужская область ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 44-го на 24-е место.