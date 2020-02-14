Биография нового президента КХЛ Алексея Морозова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 февраля 2020 г. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что ее президентом избран Алексей Морозов. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе 2020 г. был назначен вице-премьером РФ.

Происхождение и образование

Алексей Алексеевич Морозов родился 16 февраля 1977 г. в Москве в семье Алексея Валентиновича (род. 1951) и Любови Ивановны (род. 1954) Морозовых.

В 1999 г. окончил Российскую государственную академию физической культуры (ныне - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма) по специальности "Физическая культура и спорт". В 2011 г. получил диплом Казанского федерального университета по специальности "Юриспруденция".

Клубная карьера

В пять лет Алексей Морозов начал заниматься хоккеем под руководством отца, тренировавшего команду Московского электролампового завода. Впоследствии занимался в столичной хоккейной школе "Локомотив", где работал его отец.

С 12 лет тренировался в хоккейной школе "Крылья Советов" под руководством Константина Смирнова. Игровая позиция - нападающий.

В 1994-1997 гг. Алексей Морозов выступал за клуб "Крылья Советов" в Межнациональной хоккейной лиге (в турнире соревновались ведущие клубы ряда стран бывшего СССР) и чемпионате России.

В 1997-2004 гг. представлял клуб Национальной хоккейной лиги "Питтсбург".

В 2004-2013 гг. был игроком казанского "Ак Барса". В его составе стал золотым (2006) и серебряным (2007) медалистом чемпионата России, двукратным обладателем Кубка Гагарина - главного трофея КХЛ (2009, 2010), а также завоевал Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).

В 2013-2014 гг. Алексей Морозов выступал за московский ЦСКА.

Карьера в сборной

В 1996 и 1997 гг. Алексей Морозов в составе сборной России становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира. Турниры проходили в США и Швейцарии соответственно.

С 1997 по 2011 г. регулярно выступал за сборную России. В ее составе стал двукратным чемпионом мира (2008 - Канада, 2009 - Швейцария), бронзовым медалистом мирового первенства (2007 - Россия), а также серебряным призером XVIII зимней Олимпиады 1998 г. в Нагано (Япония).

В 2014 г. объявил о завершении игровой карьеры.

Административная деятельность

С 2015 г. по н. в. Алексей Морозов является управляющим директором Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), членом правления Континентальной хоккейной лиги. Был вице-президентом КХЛ по развитию молодежного хоккея.

С 2016 г. - президент московского хоккейного клуба "Крылья Советов" (выступает в МХЛ).

Общественная деятельность

По данным "СПАРК-Интерфакс", Алексей Морозов является учредителем и генеральным директором ООО "Кидс гольф". Соучредитель Профсоюза игроков КХЛ.

Алексей Морозов был президентом Федерации детского гольфа, членом общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Был знаменосцем сборной России на церемонии открытия XXI зимних Олимпийских игр 2010 г. в Ванкувере (Канада).

Звания, награды

Заслуженный мастер спорта РФ (1998).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009). Отмечен благодарностью президента РФ (2016).

Семейное положение

Женат. Супруга - Ирина Морозова (род. 1979). Сыновья - Никита (род. 2007) и Даниил (род. 2018), дочери Анастасия (род. 2009) и Диана (род. 2016).