История спора бывших акционеров ЮКОСа и России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт окружного суда, ранее снявшего с России обязательства по выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. История иска бывших акционеров компании к России - в материале ТАСС.

Владельцы ЮКОСа

До банкротства нефтяной компании ЮКОС 1 августа 2006 года более 50% ее акций контролировались гибралтарской компанией Group Menatep Limited (впоследствии была переименована в GML) через цепочку дочерних компаний (Yukos Universal, остров Мэн; Hulley Enterprises, Кипр). Еще около 10% акций принадлежали кипрской фирме Veteran Petroleum.

Владельцем 70% акций GML до 2003 года был основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, после ареста в 2003 году он передал свой пакет в GML Леониду Невзлину. Кроме Невзлина, GML контролируют Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский (у них по 7,3-8,6% акций компании).

Иск к России

В ходе процедуры банкротства ЮКОСа активы нефтяной компании были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности. Многие из них, в том числе "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и другие, по итогам аукционов приобретены "Роснефтью".

Несогласные с этим решением Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum подали в 2007 году иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Бывшие акционеры утверждали, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа, и требовали возмещения убытков по 45-й статье европейской Энергетической хартии, защищающей инвесторов от экспроприации. Россия подписала хартию в 1994 году, но не ратифицировала ее. Первоначальная сумма претензий GML к России составляла $28,3 млрд. Впоследствии она увеличилась до $103 млрд.

Вердикт арбитража

18 июля 2014 года Гаагский арбитраж постановил, что Россия нарушила Энергетическую хартию и Hulley Enterprises может претендовать на компенсацию в размере $39,97 млрд, Yukos International - на $1,85 млрд, Veteran Petroleum - на $8,2 млрд.

Также суд решил, что Россия должна возместить $65 млн расходов на судебные издержки. Согласно судебному решению, опубликованному 28 июля, Россия обязана была выплатить эту сумму до 15 января 2015 года, затем в случае невыплаты на нее должны были дополнительно начисляться проценты (3,3-3,5% годовых).

Такая сумма компенсации - $50 млрд - стала рекордной в истории суда.

Аресты активов

С июня 2015 года в СМИ неоднократно публиковались сообщения, что акционеры ЮКОСа добивались ареста ряда государственных счетов РФ и российских государственных организаций в разных странах Европы. Так, в начале апреля 2016 года во Франции были арестованы около $700 млн, принадлежащих госкорпорации "Роскосмос" и оператору спутниковой связи "Космическая связь". Во всех случаях арест и блокировка счетов вскоре снимались.

Реакция России

После оглашения вердикта в Министерстве финансов РФ заявили, что Гаагский арбитраж не обладал юрисдикцией по данному вопросу, а само рассмотрение дела в Гааге было "однобоким". Российская сторона направила в Третейский суд апелляции на решение по этому делу.

4 декабря 2014 года министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что Россия в ноябре оспорила решение Гаагского суда (рассмотрение апелляции началось 28 января 2015 года).

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги постановил, что арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда, не имел юрисдикции в отношении дела ЮКОСа. Летом 2016 года экс-акционеры нефтяной компании обратились в Апелляционный суд Гааги с иском об отмене решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. Российская сторона в конце 2017 года направила в апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. По мнению российской стороны, договор не мог применяться к РФ, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение исков. Кроме того, в меморандуме были расширены доводы о противоправных действиях, совершенных в процессе приватизации ЮКОСа и после нее. В частности, приведены примеры манипуляций и сговора в ходе залоговых аукционов, подкупа государственных менеджеров, создания разветвленной сети подставных компаний для минимизации налогов и вывода за рубеж незаконно приобретенных активов, сокрытия истинных бенефициаров якобы иностранных компаний, подавших иски в Гааге против РФ.

Слушания в Апелляционном суде Гааги начались 23 сентября 2019 года. К тому времени за счет пеней сумма арбитражного иска возросла до $64 млрд.

Иск в ЕСПЧ

31 июля 2014 года группа бывших акционеров ЮКОС добилась удовлетворения своего иска против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Акционеры компании утверждали, что РФ нарушила целый ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (в т. ч. право на свободное судебное разбирательство, защиту от дискриминации и другое) при рассмотрении налогового дела ЮКОСа.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить акционерам компании €1,866 млрд и €300 тыс. судебных издержек. 17 декабря 2014 года министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что Россия вынуждена принять это решение ЕСПЧ, хотя и не считает его справедливым. 19 января 2016 года Конституционный суд РФ разрешил России не выполнять решение Европейского суда о выплате €1,866 млрд акционерам ЮКОСа, поскольку оно противоречит нормам Конституции РФ.