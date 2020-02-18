"Слишком одиозен для прекрасного нового мира". Высказывания Владислава Суркова

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2020 года президент России Владимир Путин указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Подборка ярких высказываний Владислава Суркова, сделанных им в разные годы, - в материале ТАСС.

О демократии

"Демократия у нас прижилась, но приживалка она или хозяйка - пока вопрос" (статья "Параграфы pro суверенную демократию" журнал "Эксперт", 20 ноября 2006 года).

"Демократия появилась ровно тогда, когда возникли технологии, потому что демократия - это роскошь" (выступление в "Сколково" 28 ноября 2011 года).

О суверенной демократии

"Допустимо определить суверенную демократию как образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими" (статья "Национализация будущего" 6 декабря 2006 года).

"Это понятие [суверенная демократия] нужно понимать современно, а не как изоляцию. Именно на это была направлена работа с этим термином. Внедряя его в России, мы пытались доказать, что можно оставаться суверенной страной, будучи при этом открытой" (на встрече со студентами и представителями СМИ в Лондонской школе экономики 2 мая 2013 года).

О суверенитете

"Что касается России, прочное иновластие здесь немыслимо. Маргинальные союзы бывших чиновников, действующих нацистов и беглых олигархов, взбадриваемые заезжими дипломатами и незатейливой мыслью о том, что заграница им поможет, могут пытаться разрушить, но никогда не смогут подчинить общество, для которого суверенитет - гражданская ценность" (статья "Параграфы pro суверенную демократию" в журнале "Эксперт" 20 ноября 2006 года).

"Я не считаю, что участие в каком-то блоке лишает страну суверенитета <...> Вступать в те или иные альянсы - это как раз право суверенной страны. Это значит брать на себя обязательства, а не лишиться суверенитета" (интервью главному редактору журнала "Однако" Михаилу Леонтьеву 5 декабря 2010 года).

О "геополитическом одиночестве"

"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано <...> Событие это - завершение эпического путешествия России на запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества" (статья "Одиночество полукровки", журнал "Россия в глобальной политике", 9 апреля 2018 года).

О власти

"Мы нередко видим людей, которые руководят территориями и партиями столько, сколько существует новая Россия, но от этой нацеленности на пожизненное присутствие на своих постах надо избавляться. Это вопрос нашей ментальности - никто не хочет уходить сам" (на форуме "Стратегия-2020" 23 июня 2008 года).

О природе власти

"Она из глубины, из непроглядного выходит, из того, что не просматривается до конца <...> Мне уже приходилось говорить, что власть, как и любовь, нельзя купить. И нельзя удержать, она всегда уходит в конечном итоге. Как и любовь. Природа власти, ее происхождение темно <...> Власть является инстинктом, по большому счету" (интервью главному редактору журнала "Однако" Михаилу Леонтьеву 5 декабря 2010 года).

О Владимире Путине

"Я считаю... Путина человеком, который был послан России судьбой и Господом в трудный для нее час" (интервью чеченскому телевидению 8 июля 2011 года).

"Через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция... по-прежнему опирается на идеологию "Шести стрел" Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных "отцов-основателей". Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего" (статья "Долгое государство Путина" в "Независимой газете" 11 февраля 2019 года).

"Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно - уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно" (статья "Долгое государство Путина" в "Независимой газете" 11 февраля 2019 года).

Об отношениях с Западом

"Запад и не обязан нас любить. Нам бы следовало чаще себе задавать вопрос, а почему это к нам вообще такое отношение настороженное. Ведь Запад - не благотворительный клуб. За что было нас любить? Если мы хотим нравиться, то нужно для этого что-то делать" (интервью немецкому журналу Der Spiegel, 20 июня 2005 года).

О западных санкциях

"Санкции меня вообще не беспокоят. Наоборот, я этим горжусь. Я считаю, что это своего рода такой политический "Оскар" от Америки в номинации "За лучшую мужскую роль второго плана" (комментарий ТАСС 18 марта 2014 года).

"Расцениваю решение вашингтонской администрации как признание моих заслуг перед Россией. Это большая честь для меня. Счетов за рубежом не имею. В США меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гинзберг и Джексон Поллок. Для доступа к их произведениям виза не нужна. Так что ничего не теряю" (комментарий газете "Московский комсомолец" 21 марта 2014 года).

О либеральной оппозиции

"Либеральная публика упорно вводит в моду несанкционированные акции, а нацисты и жлобы этой моде следуют" (интервью газете "Известия" 16 декабря 2010 года).

"Говорят, оппозиция полезна. Кому когда была польза от глупости и вранья? Ну не могут оздоровить страну личности, истерзанные тяжелейшими формами фрустрации, депривации, аггравации" (интервью изданию "Русский пионер" 2 августа 2013 года).

Об обществе и власти

"Лучшая часть нашего общества, или, вернее, наиболее продуктивная его часть требует уважения к себе. Люди говорят - мы есть, мы имеем значение, мы народ. Нельзя высокомерно отмахиваться от их мнения. И очень правильно, что это мнение учтено, что есть благожелательная реакция власти <...> Уступить разумным требованиям активной части общества - не вынужденный маневр власти, а ее обязанность и конституционный долг" (интервью газете "Известия" 22 декабря 2011 года).

О лжепатриотизме

"В наше время многие, конечно, Россию любят. Не то, что в 80-х или 90-х, тогда стеснялись многие. Теперь другое дело. Инструкции появились, как любить и за что. Модно стало. И то сказать - рублевки, березки... И под каждой березкой - нефтяная скважина. Как не любить!" (интервью изданию "Русский пионер" 2 августа 2013 года).

Об однообразии

"Не надо забывать, что многие страны и цивилизации погибли даже не от больших потрясений и напряжения, а как раз от скуки" (интервью главному редактору журнала "Однако" Михаилу Леонтьеву 5 декабря 2010 года).

"Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица - это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны" (комментарий изданию "Русский пионер" 4 мая 2017 года).

Об ошибках

"Пройдя точку невозврата и вдруг осознав, что ты на ложном пути, не дергайся. Смело иди неверным путем. Только внимательно смотри по сторонам. И что-нибудь хорошее найдешь" (комментарий изданию "Русский пионер" 2 августа 2013 года).

Об элите

"Элита - не пожизненное звание, хотя так всегда было в отечественной управленческой традиции <...> Принадлежность к так называемой элите следует доказывать, как в спорте: ведь нельзя быть пожизненным чемпионом мира, чтобы быть чемпионом - надо все время выступать и побеждать" (на форуме "Стратегия-2020", 23 июня 2008 года).

О своих убеждениях

"Я точно не либерал, но не знаю, консерватор ли я. Я стараюсь себя никуда не приписывать: это по большому счету не имеет значения, поскольку я сотрудник администрации президента, работаю на главу государства, и мои убеждения - мое личное дело" (интервью главному редактору журнала "Однако" Михаилу Леонтьеву 5 декабря 2010 года).

О репутации

"Если какая-то свинья испортила вам репутацию, это не значит, что все ваше дело можно умножить на ноль, надо просто выгнать эту свинью и работать дальше" (на встрече со студентами и представителями СМИ в Лондонской школе экономики 2 мая 2013 года).

О себе

"Я слишком одиозен для прекрасного нового мира" (комментарий журналистам 27 декабря 2011 года).