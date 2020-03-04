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Предложения по изменениям в Конституции

Как Бог упоминается в конституциях стран мира

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 марта 2020 года комитет Государственной думы Федерального собрания по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.

В большинстве стран Западной Европы, включая Францию, Италию и Испанию, упоминания о Боге в основных законах нет. Конституции стран, образовавшихся после распада СССР и социалистического лагеря, за исключением Польши, Албании, Венгрии и Украины, также не имеют ссылки на Бога. В большинстве крупных стран Азии, включая Китай, Японию, КНДР и Южную Корею, подобных упоминаний также нет. В то же время такие отсылки характерны для государств Африки и Ближнего Востока. Имеются они и в ряде латиноамериканских стран. О конституциях государств, в которых есть упоминание Бога - в материале ТАСС.

Европа

В преамбуле конституции Германии (от 1949 года с поправками) говорится, что немецкий народ принял основной закон, "сознавая свою ответственность перед Богом и людьми". Кроме того, статья 56 содержит текст присяги президента страны, заканчивающийся словами "Да поможет мне Бог". При этом указывается, что "присяга может быть принесена и без религиозного обращения".

Преамбула конституции Ирландии (от 1937 года с поправками) начинается словами: "Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти и к которой как к нашей последней надежде должны быть направлены все действия человека и государства, мы, народ Эйре, смиренно признавая все наши обязанности перед нашим Священным Господином Иисусом Христом, который поддерживал наших отцов в столетиях испытаний, ...одобряем, издаем и устанавливаем для себя эту конституцию". Бог также упоминается в начале и конце присяги президента страны (статья 12 основного закона). В конституции имеется отдельная статья, посвященная вопросам религии (44). Ее первый параграф звучит так: "Государство признает, что уважение к публичному поклонению является исполнением долга перед Всемогущим Богом. Должно благоговеть перед Его именем, уважать и почитать религию".

Конституция Греции (от 1975 года с поправками) начинается словами: "Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы". Статья, посвященная отношениям церкви и государства (3), указывает, что православная церковь Греции признает "своим главой Господа нашего Иисуса Христа".

Преамбула конституции Швейцарии (от 1999 года) начинается со слов: "Во имя Всемогущего Бога! Швейцарский народ и кантоны, чувствуя ответственность перед Творением..."

В преамбуле Конституции Украины (от 1996 года с изменениями от 2019 года) говорится, что Верховная рада Украины принимает основной закон страны, "сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями".

Америка

В конституции США (от 1787 года) Бог не упоминается, но конституции всех 50 штатов содержат ссылки на Бога. В большинстве из них используются формулировки "Бог" или "Всемогущий Бог", однако некоторые штаты по-своему трактуют понятие высших сил. Например, в Айове - "Высшее Существо", в Вирджинии и Делавэре - "Творец", в Колорадо, Вашингтоне и Миссури - "Верховный правитель Вселенной", на Гавайях - "Божественное руководство". Больше всего упоминаний Бога в конституциях штатов Массачусетс и Северная Каролина - 12 и 10 соответственно.

В конституционном Акте Канады 1982 года (является частью некодифицированной конституции) в преамбуле "Канадская хартия прав и свобод" записано: "Канада основывается на принципах, признающих верховенство Бога и верховенство закона".

В конституции Аргентины (от 1853 года, реформирована в 1994 году) Бог упоминается дважды. Первый раз в преамбуле - "...взывая к защите Бога, источника всякого разума и справедливости: мы создаем и учреждаем эту Конституцию для аргентинской нации". Второй раз - в статье 19: "Частные действия людей, которые никоим образом не оскорбляют общественный порядок и мораль или не причиняют вреда третьему лицу, оставлены на суд Бога и освобождены от власти судей".

В преамбуле конституции Бразилии (от 1988 года с изменениями) говорится: "Мы, представители бразильского народа, созвали Национальное учредительное собрание, чтобы провозгласить под защитой Бога следующую Конституцию Федеративной Республики Бразилия".

Азия и Австралия

В преамбуле конституции Филиппин (от 1987 года) говорится: "Мы, суверенный филиппинский народ, взывая с мольбой о помощи к Всемогущему Богу, ставя перед собой великую цель построить справедливое и гуманное общество, учредить правительство, которое воплотит наши идеалы и устремления, ... в законодательном порядке принимаем и провозглашаем данную Конституцию".

Преамбула конституции Пакистана (от 1973 года) начинается словами: "Верховная власть во Вселенной принадлежит только Всемогущему Аллаху, а власть, осуществляемая народом Пакистана в пределах, установленных Им, является его священным долгом".

В преамбуле конституции Индонезии (от 1945 года, с поправками) отмечается, что республика "основывается на вере в единого Бога".

В Конституции Австралии (от 1900 года с поправками), в Акте о создании Австралийского Содружества Наций записано: "Народы, смиренно полагаясь на благословение Всемогущего Бога, согласились объединиться...". Также текст конституции включает клятву высших должностных лиц со словами "Да поможет мне Бог!"

Ближний Восток и Африка

В конституции Ливана (от 1926 года с поправками) статья 9 гласит, что "в отношении почитания Всевышнего Бога государство уважает все религии и вероисповедания".

Конституция Ирака (от 2005 года) начинается словами: "Признавая над собой власть Бога…".

В статье 4 конституции Марокко (от 2011 года) определен девиз королевства - "Бог, родина, король".

В Основном низаме Саудовской Аравии (третий по юридической силе закон страны) говорится: "Королевство Саудовская Аравия - суверенное арабское исламское государство. Его религия - ислам, Конституция - Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да благословит его Аллах".

Конституции Кувейта, Бахрейна и Туниса начинаются словами "Во имя Аллаха, благодетельного и милосердного". Упоминание Бога встречается также в преамбулах конституций ОАЭ и Мавритании. В первой - "Аллах - податель успеха, наш покровитель и защитник", во второй - "Веруя во всемогущего Аллаха...".

Упоминание Бога содержится, согласно конституции стран, в присягах должностных лиц в Алжире, Тунисе, Египте, Иордании, Сирии, Ливане, Ираке, Иране, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, Йемене.

В преамбуле Конституции Нигерии (от 1999 года с поправками) говорится, что "народ Федеральной Республики Нигерия твердо и торжественно обязуется жить в единстве и гармонии под Богом как одна неделимая суверенная нация".

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