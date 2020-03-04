Что известно о членах нового правительства Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 марта 2020 года Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны во главе с Денисом Шмыгалем. По словам премьер-министра, еще осталось четыре вакансии.

Кто вошел в кабинет министров - в материале ТАСС.

Вадим Пристайко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Родился 20 февраля 1970 года в г. Килия Одесской области. Его отец работал в органах прокуратуры и госбезопасности, в разные годы возглавлял следственный отдела КГБ УССР, был заместителем председателя СБУ. Вадим Пристайко окончил Киевский политехнический институт и магистратуру Украинской академии внешней торговли. В 1990-е годы состоял на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997 году перешел в систему МИД Украины. Работал в генконсульстве Украины в Сиднее (Австралия; 2000-2001), был послом в Канаде (2012-2014), заместителем главы МИД - руководителем аппарата (2014-2017) и первым заместителем главы МИД Украины Павла Климкина (2017). В 2017-2019 годах возглавлял Миссию Украины при НАТО. С мая 2019 года - заместитель главы администрации (офиса) президента Украины Владимира Зеленского. В августе 2019 года был назначен министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

Алексей Резников, вице-премьер-министр - министр реинтеграции неподконтрольных территорий

Родился 18 июня 1966 года, уроженец Львова. Окончил юридический факультет Львовского университета им. Ивана Франко. Адвокат, заслуженный юрист Украины. Профессор кафедры публичного права юридического факультета Международного Соломонова университета. В 1999-2002 годах был заместителем председателя киевского Центра развития украинского законодательства. В 2000-х годах занимался адвокатской практикой в различных юридических фирмах. В 2008 и 2014 годах избирался депутатом Киевского городского совета. В 2014 году стал заместителем Киевского городского головы Виталия Кличко, с 2015 года являлся его советником. В 2016-2018 годах - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. С сентября 2019 года - представитель украинской стороны в рабочей подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации

Родился 21 января 1991 года в г. Васильевка Запорожской области. Выпускник факультета социологии и управления Запорожского национального университета. Был операционным директором образовательного проекта для предпринимателей "Суперлюди". В 2013 году в Запорожье основал и возглавил агентство Smmstudio, которое занималось рекламой в социальных сетях. В октябре 2014 года баллотировался в Верховную раду в составе списка кандидатов партии "5.10", однако в парламент не прошел. В 2019 году во время президентской избирательной кампании отвечал за онлайн-коммуникации команды кандидата Владимира Зеленского в социальных сетях. В мае 2019 года, после избрания Зеленского президентом страны, стал его советником. В июле того же года был избран в Верховную раду от партии "Слуга народа", при этом в партии не состоял. В августе 2019 года занял пост вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации в правительстве Алексея Гончарука.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел

Родился 19 апреля 1981 года, уроженец г. Сумы. Отец - Иван Кулеба, в разные годы был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, ныне возглавляет украинское диппредставительство в Армении. Дмитрий Кулеба окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук (2005). С 2003 года - на дипломатической службе. Работал в управлении юридического обеспечения МИД Украины, в постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (Австрия). В 2010-2012 годах был первым секретарем, советником, начальником отдела в секретариате министра иностранных дел Константина Грищенко. В 2013 году, после назначения Грищенко вице-премьер-министром Украины, занял пост его советника по гуманитарным вопросам. С 2014 года был послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций МИД Украины. В 2016-2019 годах - постпред Украины при Совете Европы. В августе 2019 года был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.

Андрей Таран, министр обороны

Родился 4 марта 1955 года в г. Франкфурте-на-Одере (Германия) в семье военнослужащего. Окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова и Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск им. Маршала Советского Союза А. В. Василевского. Позднее прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве, окончил магистратуру Национального университета обороны США. С 1977 года служил в Вооруженных сил СССР. С 1992 по 2014 годы работал в центральном аппарате Министерства обороны Украины, в Главном управлении разведки, был военным атташе при украинском посольстве в США, а также работал в представительстве Украины при ООН. В 2015 году руководил украинским представительством в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины, входил в подгруппу по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске. В декабре того же года занял пост первого заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Уволен в запас в 2016 году в звании генерал-лейтенанта. В 2019 году возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Украины Игоря Смешко (лидер политической партии "Сила и Честь").

Арсен Аваков, министр внутренних дел

Родился 2 января 1964 года в Баку (Азербайджан). После окончания Харьковского политехнического института работал во ВНИИ охраны вод в Харькове. В 1990-х годы занимался бизнесом, был учредителем и руководителем компании "Инвестор" и банка "Базис". В 2002 году избран членом исполкома Харьковского горсовета. Во время президентской избирательной кампании 2004 года работал в штабе Виктора Ющенко. После победы Ющенко на выборах Аваков возглавил Харьковскую областную госадминистрацию, был членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. В январе 2010 года, после того как президентом Украины был избран Виктор Янукович, Аваков подал в отставку с поста губернатора. Весной того же года вступил в партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в октябре 2012 года был избран от партии в Верховную раду. После госпереворота в феврале 2014 года стал министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка. В апреле 2016 года был назначен главой МВД, работал в правительствах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука.

Сергей Бессараб, министр по делам ветеранов

Родился 13 ноября 1955 года в Днепропетровской области. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, Военную академию им. М. Фрунзе, Национальную академию обороны Украины. В разные годы командовал отдельным комендантским взводом, мотострелковым батальоном. Был преподавателем военной кафедры Украинской сельскохозяйственной академии. В 1990-е годы служил в Закавказском и Одесском военных округах ВС СССР, в Северном и Южном оперативных командованиях Украины, в т. ч. на должностях командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии, командира учебного танкового полка, командира механизированной дивизии. В 2002-2005 годы - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования, в 2005-2007 годы - начальник Территориального управления "Север", в 2007-2012 годы - командир 6-го армейского корпуса сухопутных войск ВС Украины, начальник Днепропетровского гарнизона. В 2012-2015 годы занимал должность первого заместителя командующего сухопутными войсками ВС Украины. В 2015 году был назначен заместителем начальника генштаба Украины, был командующим т. н. антитеррористической операцией в Донбассе. По данным СМИ, вышел в отставку с военной службы в 2016 году в звании генерал-лейтенанта.

Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта

Родился 6 октября 1971 года в Киеве, окончил Киевский государственный институт физической культуры. Фехтовальщик, олимпийский чемпион в командном зачете (1992). Заслуженный мастер спорта СССР (1992), заслуженный тренер Украины (2003). Судья международной категории. В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию, затем работал в олимпийском учебно-спортивном центре "Конча-Заспа" (Киев). С сентября 2017 года - в Киевской городской государственной администрации. Занимал должность заместителя директора департамента образования и науки, молодежи и спорта - начальника управления молодежи и спорта. С июня 2018 года руководит департаментом по физической культуре и спорта. Президент Национальной федерации фехтования Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги" (Украина).

Илья Емец, министр здравоохранения

Родился 21 февраля 1956 года в г. Воркуте (Россия). Окончил Киевский медицинский институт, доктор медицинских наук (2001). С 1992 года работал хирургом в отделении кардиохирургии и реанимации новорожденных Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины, в 1997 году возглавил отделение. Также несколько лет работал детским кардиохирургом в госпиталях Австралии, Канады и Франции. В 2003-2010 годах занимал должность директора Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. В декабре 2010 года был назначен министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова, однако уже в мае 2011 года был отправлен в отставку. После ухода с госслужбы вновь возглавил Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии. Автор более 70 научных работ по кардиохирургии.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры

Родился 23 ноября 1986 года в Киеве, выпускник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат экономических наук (2015). По окончании университета работал в банковской сфере, занимался предпринимательством. В 2014 году стал советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по вопросам внедрения информационных технологий. В 2015 году был назначен заместителем начальника ГАИ, а после расформирования инспекции 29-летний Владислав Криклий возглавил Главный сервисный центр МВД (регистрация автомобилей). В июле 2019 года был избран депутатом Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", а в августе того же года назначен министром развития инфраструктуры в правительстве Алексея Гончарука.

Марина Лазебная, министр социальной политики

Уроженка Киевской области, родилась 1 января 1970 года. Выпускница Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, кандидат экономических наук. В 2000-2003 годах работала в Министерстве экономики Украины. Была ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции. Затем в течение восьми лет работала в управлении стратегии реформирования социальных отношений и в управлении социальной политики и труда секретариата кабинета министров Украины. В 2011-2013 годах была помощником министра социальной политики Украины, директором департамента труда и занятости министерства. В 2013-2014 годах, при президенте Викторе Януковиче, возглавляла Государственную службу занятости. В 2019 году занимала должность главы Государственной социальной службы Украины.

Денис Малюська, министр юстиции

Уроженец Хмельницкой области, родился 19 ноября 1981 года. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "правоведение" и Лондонский университет. Работал юристом, специализировался на вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. В 2004 году основал адвокатскую фирму "Бизнес-право", в 2005 году - издательскую фирму "Советник пресс". В 2010 году занял должность консультанта по развитию частного сектора Группы Всемирного банка (сотрудничал с правительствами Украины и стран Центральной Азии). С 2016 года был заместителем главы Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука. На парламентских выборах в 2019 году был избран депутатом Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа". В августе 2019 года был назначен министром юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий

Родился 4 сентября 1977 года в Харькове, где окончил гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "экономика предприятия". Позднее получил специальность правоведа в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Прошел курс по программе "Управление проектами" на базе компании Westinghouse (шт. Пенсильвания, США). С конца 1990-х годов занимался бизнесом. Работал в украинских структурах коммуникационной группы Telesens (Германия). С 2000-х годов занялся проектами в сфере недвижимости, возглавив концерн АВЭК, учредителем которого является Александр Фельдман. В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, спустя два года - инвесткомпанию VI2 Partners. Стал учредителем Kyiv Vision Foundation - организации по привлечению инвестиций в культурную сферу Украины. В 2017 году возглавил наблюдательный совет URE Club, объединяющего экспертов рынка недвижимости. В октябре 2019 года указом президента Украины назначен председателем Киевской областной государственной администрации.

Игорь Уманский, министр финансов

Родился 9 января 1975 года в г. Припяти Киевской области. Выпускник Киевского национального экономического университета, кандидат экономических наук. В конце 1990-х годов работал в службе вице-премьер-министра Украины, в 2000-2003 годы - в министерстве, занимающемся вопросами экономики. Затем перешел в генеральный департамент банковского надзора Национального банка Украины, где работал с проблемными банками. В 2005 году занял должность заместителя главы правления ОАО "Укртранснафта". Через два года стал заместителем председателя правления Государственного ипотечного учреждения, а затем замруководителя Государственного агентства по инвестициям и инновациям. В 2008 году был назначен первым заместителем министра финансов Украины Виктора Пинзеника в правительстве Юлии Тимошенко. После отставки Пинзеника в 2009 году Игорь Уманский исполнял обязанности руководителя ведомства. В 2011-2013 годах - аспирант, затем старший преподаватель кафедры экономики предприятия и корпоративного управления Одесской национальной академии связи имени А. С. Попова. В 2014 году вернулся на госслужбу, до 2016 года вновь занимал должность заместителя министра финансов Украины Натальи Яресько (глава правительства - Арсений Яценюк). С октября 2016 по март 2019 года являлся внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

Олег Немчинов, министр кабинета министров

Родился 1 мая 1977 года во Львове. Окончил географический факультет Львовского университета им. Ивана Франко, затем получил военное образование. Позднее также окончил магистратуру Тернопольской академии народного хозяйства, Львовский университет бизнеса и права и аспирантуру Львовского регионального института управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. В начале 2000-х годов занимался преподавательской деятельностью, был депутатом Львовского горсовета от Украинской народной партии. В 2003-2006 годах - помощник депутатов Верховной рады Юрия Костенко и Александра Гудымы. В 2009-2010 годах возглавлял управление промышленности и развития инфраструктуры Львовской облгосадминистрации, где в то же время работал будущий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С 2012 по 2014 годы преподавал во Львовском региональном институте госуправления. В 2014-2017 годах был офицером Государственной пограничной службы Украины, в 2016 году участвовал в т. н. антитеррористической операции в Донбассе. В 2016-2017 годах возглавлял Военно-гражданскую администрацию нескольких сел Донецкой области. В 2017-2019 годах занимал должность государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины.