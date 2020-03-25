ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам России в связи с ситуацией с коронавирусом, предложил ввести налог в 13% на процентный доход со вкладов и инвестиций в ценные бумаги, имеющих размер более 1 млн руб.

История введения налогов на доходы по вкладам в России - в материале ТАСС.

История

В Советском Союзе налогов на проценты по вкладам граждан не существовало. Такой же порядок был закреплен в российском законе "О подоходном налоге с физических лиц", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 7 декабря 1991 года. Согласно статье 3 этого документа, "проценты и выигрыши по вкладам в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, находящихся на территории Российской Федерации" относились к доходам, не подлежащим налогообложению.

10 января 1997 года в этот закон были внесены поправки. Чтобы избежать мошеннических схем с отмыванием доходов и ограничить валютные вклады, было решено облагать налогом: доходы с рублевых вкладов, процент по которым был выше ставки рефинансирования ЦБ РФ (на тот момент составляла 48%), и доходы с валютных вкладов, имевших доходность более 15%. Ставка налога зависела от полученного дохода и составляла от 12% до 35% с уплатой фиксированной суммы.

После вступления в силу 1 января 2001 года второй части Налогового кодекса РФ была сохранена такая же схема по уплате налогов со сверхдоходных вкладов, но ставка максимального процента по валютным вкладам была сокращена до 9%. При этом ставка на процентные доходы по таким вкладам была установлена на уровне 35%. Исключение делалось только для срочных пенсионных вкладов, которые налогообложению не подлежали.

В 2007 году для повышения интереса населения к депозитам в рублях поправками в Налоговый кодекс было установлено, что налогом не облагается доход с рублевого депозита со ставкой менее, чем ставка рефинансирования ЦБ плюс пять процентных пунктов (п. п.). В 2014 году в качестве антикризисной меры на год было введено положение, согласно которому разрешено было повышать рублевую ставку до 18,25% годовых при действовавшей ставке рефинансирования в 8,25%. С 2015 года ставка рефинансирования соответствует ключевой ставке. В настоящее время не облагаются дополнительными налогами рублевые депозиты со ставкой до 11% (шесть п. п. ключевой ставки плюс пять п. п.) и валютные - со ставкой до 9% При превышении ставка налога на доход с депозита составляет 35% с разницы между фактическими и максимально допустимыми процентами.

Введение налогов на доход с крупных депозитов

26 октября 2016 года идею о введении налога на большие депозиты озвучил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ он сообщил, что в России существуют физические лица, у которых есть вклады более чем на 1 млрд руб., и они с них не платят налоги. В апреле 2017 года в ходе Красноярского экономического форума это же мнение высказал другой замминистра финансов, Илья Трунин. Однако тогда в ведомстве заверили, что он высказал свое частное мнение. После этого на государственном уровне вопрос о налогах со вкладов и счетов не поднимался.

Мировой опыт

Взимание налога на крупные депозиты или процентный доход с них является распространенной мировой практикой.

В США доход с депозитов облагается по обычной шкале вместе с остальными доходами. Исключение сделано только для небольших вкладов с доходностью менее $10 в год. В Германии действуют аналогичные порядки, но там не взимаются налоги с депозитов у лиц с малым доходом. В Японии действует совокупный налог в 20,3% с процентов по депозитам.

В Великобритании по умолчанию налоги не взимаются с доходов по вкладам, которые составляют менее 5 тыс. фунтов стерлингов в год. Однако если у налогоплательщика есть другой большой источник дохода, проценты по вкладам могут облагаться по ставке до 45%.

В Индии действует стандартная ставка на депозиты в 10%. Освобождены от уплаты налога вклады с доходностью менее 10 тыс. рупий в год (около $130).