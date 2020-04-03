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Итоги деятельности Владимира Илюхина на посту главы Камчатского края

3 апреля он подал заявление об отставке по собственному желанию "в связи с переходом на новую должность"
Владимир Илюхин Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Владимир Илюхин
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2020 года губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке с поста руководителя региона по собственному желанию "в связи с переходом на новую должность". Владимир Илюхин возглавляет регион с 25 февраля 2011 года (3 тыс. 326 дней). По продолжительности пребывания в должности занимает 10-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Экономические показатели

За время пребывания Владимира Илюхина на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Камчатского края вырос в 2,1 раза - со 114 млрд 376 млн руб. в 2011 году до 236 млрд 484 млн в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы). По этому показателю в 2011 году регион занимал 68-е место среди субъектов РФ, в 2018 году - 63-е.

ВРП на душу населения за тот же период также вырос в 2,1 раза - с 356 тыс. 413 руб. до 750 тыс. 408 (и в 2011 году, и в 2018 году - 13-е место).

В 2011 году профицит бюджета Камчатского края составил 1 млрд 171 млн руб., доходы равнялись 54 млрд 836 млн руб. (37-е место среди российских регионов), расходы - 53 млрд 665 млн руб. (43-е). В 2019 году бюджет был исполнен с дефицитом в 1 млрд 451 млн руб. Доходы увеличились в 1,7 раза по сравнению с 2011 года - до 92 млрд 766 млн руб., расходы - в 1,8 раза - до 94 млрд 217 млн (43-е место по обоим показателям).

На 2020 год запланирован сбалансированный бюджет: доходы и расходы, как ожидается, составят 76 млрд 982 млн руб., что соответственно на 17,01% и 18,29% меньше, чем в 2019 году.

Инвестиции в основной капитал региона в 2019 году выросли в 1,4 раза по сравнению с 2011 годом и составили 47 млрд 241 млн руб. Место края по этому показателю осталось прежним - 66-м.

Социальная сфера

Численность населения Камчатского края с 2011 года снизилась на 3,11% - с 322 тыс. человек на 1 января 2011 г. (76-е место) до 312 тыс. на аналогичную дату 2020 года (79-е).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 16% - с 12,5 человека в 2011 году (43-е место) до 10,5 человека в 2019 году (регион делил 28-29-е места с Еврейской автономной областью). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 9,09% - с 12,1 человека в 2011 году (край занимал 67-68-е позиции с Тюменской областью) до 11 в 2019 году (67-69-е места с Санкт-Петербургом и Татарстаном).

Уровень безработицы снизился на 2,3 процентного пункта - с 6,1% в 2011 году (57-е место) до 3,8% в 2019 году (Камчатский край занимал 69-75-е позиции с Брянской, Ивановской, Тульской, Ульяновской областями, Хабаровским краем и Чукотским автономным округом).

Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос в 2 раза по сравнению с 2011 года и составил в 2019 году 79 тыс. 147 руб. (место края по этому показателю не изменилось - 7-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 1,7 раза - до 22 тыс. 242 руб. (и в 2011 году, и в 2019 году - 4-е место среди субъектов РФ).

С 2011 по 2018 годы число преступлений на 100 тыс. человек населения выросло на 13,96% - с 1 тыс. 662 до 1 тыс. 894 (данные за 2019 год не опубликованы). По этому показателю Камчатский край ухудшил свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 40-го на 15-е место.

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Отставки и назначения
Биография Владимира Илюхина
3 апреля губернатор Камчатского края подал заявление об отставке
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