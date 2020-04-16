История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2020 года на Украине в районе Горловки проходит обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом.

Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех" заложен в шестом пункте комплекса мер по выполнению минских соглашений. В последний раз взаимная передача пленных состоялась 29 декабря 2019 года.

ТАСС рассказывает о том, как проводился обмен удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе в 2014 года.

Конфликт в Донбассе и минские соглашения

В апреле 2014 года, вскоре после госпереворота на Украине, на юго-востоке страны была развернута силовая операция против жителей Донецкой и Луганской областей, отказавшихся подчиняться киевским властям. На территориях этих областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев итоги плебисцитов не признал. По данным ООН на март 2020 года, за время вооруженного противостояния погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон, порядка 30 тыс. получили ранения.

Для мирного урегулирования конфликта в Донбассе в 2014-2015 годы был подписан пакет документов - так называемые минские соглашения. Они предполагают незамедлительное и полное прекращение огня в зоне конфликта, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине, результатом которой должно стать предоставление на постоянной основе особого статуса Донбассу, и так далее.

Первые обмены пленными между Украиной и Донбассом

Официальной статистики о лицах, удерживаемых в результате конфликта на юго-востоке Украины, нет. Информация об их количестве, а также об уже произведенных обменах нерегулярно озвучивается официальными представителями ДНР, ЛНР и Киева и не всегда совпадает между собой.

Первый обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 25 июня 2014 года. Тогда, по данным Минобороны Украины, удалось обменять более десяти человек.

5 сентября 2014 года в Минске на встрече контактной группы был согласован протокол, одним из главных пунктов которого стало требование о безотлагательном освобождении сторонами конфликта в Донбассе всех "заложников и незаконно удерживаемых лиц". Однако полностью это положение до сих пор не реализовано.

В течение осени 2014 года обмен пленными в Донецкой народной республике проводился восемь раз: 37 на 37, 70 на 70, 38 на 38, 28 на 28, 30 (украинских силовиков) на 60 (ополченцев), 25 на 25, 17 на 17, 6 на 6. В Луганской народной республике обмен прошел трижды: 13 ополченцев на 14 украинских силовиков, 8 представителей ЛНР на 7 украинцев, 5 ополченцев на 7 украинских силовиков.

26 декабря 2014 года между ДНР и Украиной состоялся первый крупный обмен пленными по формуле "222 украинских силовика на 150 ополченцев".

12 февраля 2015 года после очередного обострения конфликта был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), который предусматривает, в частности, "полное освобождение и обмен (самое позднее на пятый день после отвода вооружений) пленных по принципу "всех на всех".

21 февраля 2015 года 52 ополченца республик Донбасса были обменены на 139 украинских военнослужащих. Затем в течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц так и не произошло.

Обмен в 2017-2019 годах

В середине ноября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в проведении нового обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. Он заявил тогда, что Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение республиками Донбасса 74 человек. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР вопрос обмена и те поддержали инициативу. В итоге самый крупный обмен пленных состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 задержанных, на Украину возвратились 73 человека. В самый последний момент Киев отказался передавать часть пленных, список которых уже был согласован. Впоследствии представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы процесс был продолжен. Однако в 2018-2019 годах об освобождении пленных по формуле "всех на всех" договориться не удалось.

9-10 декабря 2019 года на переговорах лидеров "нормандской четверки" - президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского - была достигнута договоренность провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до нового года. Условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами были согласованы 23 декабря на заседании контактной группы.

29 декабря 2019 года состоялся первый после 2017 года крупный обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и властями Украины с другой. Республики Донбасса передали 76 человек - 51 из ДНР и 25 из ЛНР, Киев вернул 124 человека - 61 в ДНР и 63 в ЛНР. Процесс проходил на линии соприкосновения сторон на контрольном пункте въезда-выезда в районе Горловки. За ним наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Новые договоренности об обмене

31 марта 2020 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает договориться о новом обмене пленными с ДНР и ЛНР. 8 апреля контактная группа на своем заседании в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц между Украиной и республиками Донбасса. Была достигнута договоренность, что обмен произойдет до Пасхи, которая в 2020 году приходится на 19 апреля. Власти ДНР заявили, что готовы передать украинской стороне восемь удерживаемых в обмен на десять человек, ЛНР - 11 на восемь.