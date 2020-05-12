Хронология пожаров в российских больницах, которые привели к жертвам

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 мая 2020 года при пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли, по данным ГУ МЧС, пять пациентов.

Хронология пожаров в российских больницах, в результате которых погибли люди, - в материале ТАСС.

За последние 10 лет произошло не менее десяти таких случаев (включая ЧП 12 мая 2020 ггода). В хронологии не учитываются пожары в домах престарелых, психиатрических клиниках и наркодиспансерах.

24 января 2012 года произошел пожар в больнице №1 г. Артёма (Приморский край). Возгорание было ликвидировано медперсоналом больницы до прибытия пожарных, огонь повредил постельные принадлежности в одной из больничных палат. Площадь возгорания составляла всего около 1 кв. м, однако в палате находились неходячие пациентки. Одна из них погибла, получив тяжелые ожоги, еще три отравились угарным газом. В качестве причины пожара специалисты МЧС России назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

4 января 2013 года в Санкт-Петербурге произошел пожар в Покровской больнице, в результате чего погибли три человека. Как установило следствие, 43-летняя Елена Попова, которая приехала навестить лежавшего в больнице мужа и находилась в нетрезвом состоянии, бросила окурок в сложенные в подсобном помещении матрасы, что привело к возгоранию. В марте 2014 года суд признал Попопу виновной в умышленном поджоге и уничтожении имущества больницы, приговорив ее к штрафу в размере 17 млн 198 тыс. 282 руб. Позднее газета "Коммерсантъ" рассказала о привлечении полицией к уголовной ответственности врача-терапевта приемного покоя Антона Сизова, который, по версии обвинения, при пожаре не подал сигнал тревоги и не руководил эвакуацией. Однако о дальнейшем ходе уголовного дела отношении Сизова СМИ не сообщали.

1 августа 2014 года в Дорогобужской центральной районной больнице (пос. Верхнеднепровский, Смоленская обл.) в результате пожара погибли три человека - медицинская сестра и двое пациентов - мужчина и женщина. В здании выгорело несколько палат. Пожар устроил один из пациентов, мужчина 1958 года рождения, который сначала угрожал персоналу и другим пациентам ножом и отверткой, после чего закрылся в одной из палат хирургического отделения, заблокировал дверь и поджег находившиеся в палате вещи. Мужчина был задержан, во время допроса он попытался задушить следователя. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него наличие органического расстройства личности. В феврале 2016 г. Смоленский областной суд направил поджигателя на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

14 июня 2015 года в гор. Советская Гавань (Хабаровский край) в результате пожара в одной из палат хирургического отделения Центральной районной больницы погиб 40-летний пациент. Общая площадь горения составила 5 кв. м, медики и пожарные эвакуировали из здания около 70 человек. По данным следствия, погибший мужчина курил на больничной койке.

11 октября 2015 года пожар произошел в инфекционном отделении окружной больницы г. Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Погиб один из пациентов, пожилой мужчина, задохнувшийся угарным газом. 44 человека были эвакуированы в другое отделение. В числе вероятных причин ЧП назывались короткое замыкание электропроводки или непотушенная сигарета.

13 февраля 2016 года в Иркутске загорелось деревянное здание больницы на территории исправительной колонии №6. Оперативно ликвидировать возгорание не удалось, т. к. автомобиль пожарной части учреждения в нарушение правил уехал заливать каток в соседнем детском оздоровительном лагере. Жертвами пожара стали две осужденных женщины, которые задохнулись продуктами горения. По данным прокуратуры Иркутской обл., причиной возгорания стал источник открытого огня в помещении раздевалки, где одна из погибших женщин курила и "неоднократно предпринимала попытки поджога".

30 июля 2017 года пожар произошел во Владивостоке на первом этаже больницы ГУФСИН России по Приморскому краю. Возгорание с сильным задымлением возникло в помещении на первом этаже здания, где хранились личные вещи пациентов. На момент происшествия в палате терапевтического отделения находились четыре пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. Они отравились угарным газом и погибли. В сентябре 2017 года обвинение в халатности было предъявлено дежурному помощнику больницы. По версии следствия, он пропустил на склад с вещами одного из пациентов, тот оставил в комнате включенный электроприбор, в котором произошло замыкание, приведшее к пожару. Сотрудник ГУФСИН сам пытался справиться с огнем и не подал сигнал тревоги дежурной смене. О судебном решении по возбужденному в связи с пожаром уголовному делу СМИ не сообщали.

23 декабря 2018 года в результате пожара в клинической больнице №2 г. Новосибирска (ул. Тургенева, 155) погиб один человек, более 50 человек удалось спасти. Площадь горения составляла 20 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, у погибшего пациента была терминальная стадия рака, в палате он находился один.

9 мая 2020 года в Москве произошел пожар в коронавирусном стационаре, развернутом в одном из корпусов Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого (ул. Вучетича, д. 21). Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. В результате одна пациентка погибла, пострадавших не было. Эвакуацию 295 пациентов провели в течение 30 минут, в дальнейшем их перевезли в другие больницы. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность медоборудования.