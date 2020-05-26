Хронология катастроф самолетов и вертолетов Минобороны России в 2020 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 мая вертолет Ми-8 Минобороны РФ, проходивший испытание после технического обслуживания, потерпел крушение в военном секторе международного аэропорта Анадырь (Угольный) имени Юрия Рытхэу (Анадырский район Чукотки). В результате погибли четыре человека. Инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса не повреждены.

В 2020 году сообщалось о пяти авиапроисшествиях с летательными аппаратами Министерства обороны России, (с учетом катастрофы 26 мая), в результате которых в общей сложности девять человек погибли и один пропал без вести.

25 марта в Минобороны РФ сообщили, что выполнявший плановый полет истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. В ходе проведенной 25-27 марта поисковой операции (в ней были задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекались вертолеты) летчика обнаружить не удалось. Ведутся подводные поиски самолета.

25 марта в Краснодарском крае, близ станицы Дмитриевской, потерпел крушение учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros, летчик погиб. В Минобороны РФ сообщили, что самолетом управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, его налет на самолетах данного типа составлял более 60 часов. По данным оборонного ведомства, пилот отвел падающую машину от населенного пункта и применил систему катапультирования, однако высоты не хватило для ее штатной работы.

7 мая в Крыму в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-35М один из членов экипажа скончался, двое получили ранения. По данным пресс-службы Южного военного округа, инцидент произошел во время планового полета, который выполнялся без боекомплекта.

19 мая вертолет Ми-8 Минобороны РФ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от города Клин (Московская область). Летательный аппарат практически полностью разрушился, экипаж из трех человек погиб. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.