Случаи предполагаемого занижения числа умерших от коронавируса в некоторых странах

Власти Москвы 28 мая предложили считать данные по смертности от коронавирусной инфекции по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Случаи предполагаемого занижения численности умерших от коронавируса в отдельных странах - в материале ТАСС.

США

На сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 11 мая был опубликован отчет о том, что в Нью-Йорке число умерших из-за пандемии может быть выше, чем предполагается.

Специалисты проанализировали показатели смертности в городе, которые были зафиксированы с 11 марта по 2 мая, и отметили, что муниципальные власти могли не учесть случаи, когда летальные исходы были связаны с инфекцией косвенным образом. Согласно данным управления здравоохранения города, скончались 32 107 человек, что на 24 172 смерти больше, чем обычно фиксируют в Нью-Йорке за данный период.

В отчете говорится, что в 13 831 случае из 24 172 люди умерли от заболевания, вызываемого коронавирусом. Это было подтверждено в лабораторных условиях. Еще в 5 048 случаях причиной смерти, предположительно, являлось указанное заболевание, однако полной ясности нет. В оставшихся 5 293 случаях прямой связи с новым коронавирусом не установили.

Специалисты полагают, что смерть этих людей тоже может быть прямым или косвенным образом связана с пандемией. В числе возможных причин они называют "задержки с оказанием необходимой для спасения жизни помощи". Это могло быть обусловлено сильной загруженностью медучреждений, а также страхом людей заразиться. Кроме того, среди этих 5 293 человек могут быть и те, кто на самом деле умер из-за заражения.

В докладе указывается, что речь может идти о случаях, когда заражение не было выявлено из-за ошибки, а также о ситуациях, когда человек вообще не был осмотрен медиками.

Группа эпидемиологов под руководством профессора Йельского университета Дугласа Ротмана создала новую методику оценки смертности от коронавируса, использование которой на примере США показало, что реальная доля умерших от COVID-19 выше текущих оценок в несколько раз.

Ученые отметили, что пока отсутствие полных статистических данных не позволяет точно оценить показатель IFR, то есть то, какая доля учтенных и неучтенных заразившихся обычно умирает от инфекции. Но они сопоставили данные в Австралии, Австрии, Германии, Исландии, Израиле, Новой Зеландии и Южной Корее - странах, где проводится большое число тестов, а все контакты больных проверяются, что дало надежду на то, что уровень смертности от COVID-19 в них близок к реальному. Расчеты показали, что текущий уровень смертности от коронавируса в этих странах с относительно благополучной обстановкой выше, чем декларируемое значение в США, Великобритании и других странах с наибольшим числом заразившихся.

Опираясь на эти замеры, эпидемиологи вычислили IFR для всей территории США в целом и отдельных очагов эпидемий, таких как Нью-Йорк. Оказалось, что число жертв коронавируса в Нью-Йорке и в других регионах страны значительно недооценивалось. В реальности их доля составляла около 1,8%, что выше, чем показывали расчеты на базе ранее созданных эпидемиологических моделей, опиравшихся на менее актуальные результаты наблюдений за распространением инфекции.

Канада

В середине апреля газета Toronto Star и Radio Canada сообщали о том, что число смертей от коронавируса в домах престарелых в провинциях Квебек и Онтарио, возможно, было занижено. Например, согласно официальным данным, в этих учреждениях Онтарио на тот момент умерли 144 человека, а по подсчетам газеты - 219.

Эксперты отмечали, что в марте-апреле в Квебеке и Онтарио, где фиксировалось самое большое число умерших во всей стране, статистика смертности могла быть несознательно занижена по той причине, что врачи в ряде случаев не могли поставить точный диагноз.

Бразилия

В Минздраве не отрицают, что реальные цифры смертности могут быть больше, объясняя это дефицитом диагностических материалов, спрос на которые во всем мире растет. Другие трудности связаны с организацией работы врачебных бригад, которые документально оформляют умерших на выездах.

Власти штата Сан-Паулу в конце марта запретили проводить вскрытия тел умерших с подозрением на коронавирус, в этом случае у покойного берут мазок, который отправляют в диагностическую лабораторию. До получения результата исследования, COVID-19 не указывается в качестве причины смерти в свидетельстве. Если этого не удалось сделать в первые сутки после смерти, а такие случаи тоже бывают, врач опрашивает родственников и на основании этого указывает причину смерти. При этом, даже если у него есть основания полагать, что имело место инфицирование коронавирусом, этого не укажут в заключении, уточняет портал UOL со ссылкой на врачей.

Власти Рио-де-Жанейро, в свою очередь, решили изменить систему учета смертей в результате COVID-19. Начиная с 26 мая в число жертв инфекции будут включать только тех, у кого в свидетельстве о смерти указан факт заражения, сообщает газета Globo. В результате из официальной статистики мегаполиса исключены 1 177 летальных исходов из зарегистрированных в медучреждениях 2 978.

Мексика

Газета Los Angeles Times в своем материале от 17 мая указала на вероятность того, что официальная статистика смертности от COVID-19 в Мексике не отражает реальную картину, сложившуюся в этой стране. Издание провело собственное расследование, изучив 120 свидетельств о смерти, предоставленных сотрудником одного из крематориев города Сьюдад-Хуарес на севере республики. "В 63 из них в качестве причины смерти было указано "возможно, COVID-19", в 30 - пневмония и другие респираторные заболевания, которые часто наблюдаются у пациентов с коронавирусом. И только в 12 случаях заболевание COVID-19 значилось в качестве подтвержденной причины смерти", - пишет Los Angeles Times.

Газета связывает сложившуюся ситуацию с тем, что многие люди умирают, не дождавшись тестирования. "Распространенное мнение заключается в том, что официальное число летальных исходов от COVID-19 в Мексике искусственно занижено, а правительство неспособно исправить это", - отмечает издание.

Италия

Единственный эпизод возможного занижения числа смертей из-за коронавируса был связан с наиболее пострадавшими городами на севере Италии - Брешией и Бергамо. Там предположения о том, что количество летальных исходов могло быть еще выше, основывались на статистических данных о среднем числе скончавшихся в первые месяцы этого года и предыдущих лет. В одной из публикации итальянского агентства говорится, что многим скончавшимся пожилым людям при жизни не успевали делать тест.

Серьезные претензии предъявлялись к итальянской системе подсчета новых случаев заражения. Итальянцев даже обвиняли в применении "хитрого приема", чтобы не обнародовать реального размаха пандемии в стране. На первом этапе эпидемии официальные представители никогда не называли суточного прироста новых выявленных случаев заражения, а давали только общую цифру инфицированных. В нее входили скончавшиеся, вылечившиеся и так называемые "в настоящий момент болеющие". Итальянская статистика в первые два месяца концентрировалась именно на приросте числа "в настоящий момент позитивных", потому что это было важно для системы здравоохранения. Такой метод вызвал немало критики, поскольку не давал объективной картины эпидемиологической ситуации.

Испания

По данным местных СМИ, власти Испании при подсчете числа умерших из-за коронавируса учитывают лишь тех, кому предварительно был сделан тест на наличие заболевания. Так, в число умерших не включаются лица, скончавшиеся в домах престарелых или у себя дома, но им ранее не был сделан тест. В конце апреля газета El Confidencial писала, что, по некоторым оценкам, каждый третий случай смерти из-за возможного заражения коронавирусом в Испании не был документально зафиксирован.

Франция

Первоначально статистика по смертности приводилась только по госпиталям, затем в нее вошли и данные по медико-социальным учреждениям (прежде всего, домам престарелых). Получение сведений из этих учреждений, где, если верить ряду СМИ, наблюдалась достаточно сложная ситуация, Минздраву долгое время не удавалось наладить.

Система учета фактически была отлажена к середине апреля. Однако и после этого, в период с 17 по 19 мая, в предоставлении данных домами престарелых и другими социально-медицинскими учреждениями произошел серьезный сбой. Тогда эксперты обратили внимание на то, что вначале число умерших резко увеличилось на 483 человек, а затем вдруг резко снизилось. Как выяснилось, неточные данные, вызвавшие даже разговоры о том, что "начинается вторая волна эпидемии", были связаны с предоставлением статистики домами престарелых в столичном регионе Иль-де-Франс. По мнению специалистов, ошибки этими учреждениями допускаются довольно часто - цифры вносятся не в те графы электронного формуляра.

22 мая произошел новый сбой, в результате которого управление здравоохранения вынуждено было на продолжении трех дней отказаться от приведения данных по умершим. Опять же это было связано с домами престарелых. Часть специалистов, однако, высказывает мнение, что приводимая статистика страдает и другим серьезным изъяном. Общая цифра может увеличиться, если будут собраны сведения также и о числе умерших от COVID-19 в домашних условиях. По оценкам профсоюзов врачей, этот показатель может достигать 7-8 тыс. человек.

Бельгия

В Бельгии, где число умерших - одно из самых высоких на душу населения (9,37 тыс. на 11,5 млн населения по состоянию на 27 мая), Министерство здравоохранения подвергалось острой критике за его методику ведения статистики смертности. Местные СМИ считают, что Минздрав приводит завышенные данные. Согласно пояснениям ведомства, в статистику умерших от COVID-19 включаются все скончавшиеся от любых осложнений болезни, даже в том случае, если наличие коронавируса не выявлено, а лишь имеется серьезное подозрение на него.

Эта ситуация была связана с острой нехваткой тестов для выявления коронавируса. Особенно острые проблемы возникли в домах престарелых, которых насчитывается порядка 2 тыс. в стране, где проживало на момент начала пандемии порядка 130 тыс. пожилых. И большую часть смертей лиц пожилого возраста, умерших с симптомами пневмонии, гриппа или других простудных заболеваний, просто включали в общую статистику скончавшихся от коронавируса.

Чехия

В последние дни в чешских и словацких СМИ появились сообщения о росте в Чехии и Словакии числа летальных исходов от онкологических заболеваний. Они сопровождаются комментариями медицинских экспертов, которые утверждают, что в последние месяцы онкологические больные получали минимальную медпомощь, так как система здравоохранения была резко переориентирована на борьбу с коронавирусом. Строятся прогнозы, что во втором полугодии в Чехии и Словакии количество смертей от рака значительной возрастет.

Сербия

Занижение численности жертв эпидемии в Сербии отмечалось на начальном этапе - в середине и конце марта. Отслеживание данных о жертвах по региональным СМИ страны показало несовпадение цифр региональных источников с республиканскими. Например, 25 марта в эфире Radio Valjevo мэр этого города Слободан Гвозденович сообщил о смерти жителя Валево в белградской клинике. Это была пятая жертва коронавируса в Сербии. Однако республиканский кризисный штаб по борьбе с коронавирусом не включил этого умершего пациента в свой список жертв ни в этот день, ни в последующие дни. Официальный запрос ТАСС по этому поводу остался без ответа.

В беседе с корреспондентом ТАСС главврач городской поликлиники Валево, координатор оперативно-экспертного штаба города по чрезвычайным ситуациям Бранка Антич сообщила, что существует вероятность сокрытия полной картины эпидемии. Дело в том, что в сербских районах система здравоохранения не имеет единого руководства и поделена между городскими и республиканскими властями. Поэтому отчетность медучреждений идет в разные инстанции, причем больницы республиканского подчинения занижают или скрывают информацию о заболевших. Искажения данных о жертвах и инфицированных были связаны скорее с общей неразберихой в здравоохранении страны, чем с намеренной политикой замалчивания.

Эстония

Реальное количество заражений в стране может быть выше официальных данных, если учесть диагнозы, которые врачи поставили без проведения тестов. Об этом 8 мая сообщила программа "Актуальная камера" на телеканале ETV+.

По ее информации, по данным на 7 мая, врачи диагностировали COVID-19 у 500 человек, при этом тесты не проводились, и в официальную статистику эти случаи не были включены. На тот момент официально в Эстонии насчитывалось 1 720 лабораторно подтвержденных случаев заражения. Официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает ряд случаев, когда причиной смерти указаны другие заболевания. Как заявила советник департамента здоровья Ирина Донченко, хотя с начала пандемии коронавируса в Эстонии, по данным на 26 мая, скончались 65 пациентов с COVID-19, причиной смерти это заболевание было указано лишь у 14 из них.

Япония

Газета Nikkei 25 мая со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний Японии сообщила, что власти Токио могли не учесть в официальной статистике более 200 человек, умерших в столице от заболеваний, вызванных коронавирусом. Сотрудники института обнаружили, что в начале пандемии в Токио произошел аномальный скачок показателя летальных исходов среди пациентов с симптомами гриппа, напоминающими симптомы пневмонии. Начиная с 17 февраля еженедельно в городе фиксировалось на 50-60 подобных случаев больше, чем в прошедшие годы. При этом пик заболеваемости гриппом был преодолен в Японии в декабре 2019 года. По мнению издания, предположение о неучтенных летальных исходах может быть подтверждено в июне, когда появится статистика смертности в Токио за апрель.

Пакистан

Ряд экспертов полагает, что низкий уровень смертности в стране связан с тем, что не проводится посмертное тестирование на коронавирус тех, кто не обращался за медицинской помощью. Об этом говорил и главный министр провинции Синд Мурад Али Шах.

С жесткой критикой и обвинениями в адрес правительства в занижении реальных показателей смертности выступает оппозиция Пакистана. Парламентский лидер партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Хаваджа Асиф заявил, что количество инфицированных (а как следствие и количество летальных исходов) в Пакистане давно стало шестизначным, однако правительство страны до сих пор не тестирует тех, у кого есть подозрение на инфекцию.

Турция

В марте Медицинская ассоциация Стамбула выступила с заявлением, что официальные данные Министерства здравоохранения Турции не отражают действительную обстановку в стране. В организации утверждали, что многие заразившиеся коронавирусом получали ложноотрицательные тесты. При этом им назначалось соответствующее лечение, однако таких пациентов никогда не учитывали в официальной статистике по COVID-19. В стамбульской ассоциации также указывали на наличие случаев, когда умершим нарочно не проводили исследования на коронавирус, чтобы не регистрировать таковых в официальных отчетах.

Профессор Университета Майами Дженгиз Зоплуоглу (турок по происхождению), используя данные госпортала e-Devlet, установил, что с середины марта смертность среди людей старше 64 лет в Стамбуле внезапно начала резко возрастать, в то время как на протяжении последних пяти лет этот показатель держался на стабильной отметке. Зоплуоглу подсчитал, что с 1 по 27 марта число умерших в возрасте старше 64 лет в Стамбуле выросло на 234 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы. В этот же период смертность от коронавируса по всей Турции составила всего лишь 92 человека.

В середине апреля оппозиционная газета BirGun со ссылкой на председателя Медицинской палаты провинции Айдын доктора Хакана Карагёзлю сообщила, что в этой провинции в официальной статистике учитываются лишь те заразившиеся коронавирусом и умершие от вызванной им болезни, которые находятся под наблюдением врачей в государственной больнице Айдына.

Индонезия

Руководитель национальной ассоциации медработников Даэнг Фацих в апреле сообщил, что реальное число летальных исходов занижено в стране как минимум в два раза. По его словам, власти не включают в статистику тех пациентов, которые были госпитализированы "с подозрением на вирус", а затем скончались.