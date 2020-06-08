Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2020 года стало известно об аресте в Берлине по запросу США российского музыканта Дениса Казначеева. Россиянина задержали неделю назад по обвинению в кибермошенничестве. ТАСС подготовил материал о случаях ареста российских граждан в третьих странах по требованию США за последние пять лет.

В августе 2015 года в Финляндии был арестован и в январе 2016 года передан в США Максим Сенах. Он признал себя виновным в создании и использовании вредоносной программы Ebury. С ее помощью хакер похитил у пользователей личные данные и получил незаконный доход в миллионы долларов. 3 августа 2017 года суд приговорил его к 46 месяцам тюремного заключения.

13 декабря 2015 года в Израиле был задержан Алексей Бурков, 11 ноября 2019 года он был экстрадирован в США, где его обвиняют в кибермошенничестве. По версии обвинения, Бурков управлял сайтом Cardplanet, где продавались украденные номера банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Минюст США сообщил, что ущерб от деятельности Буркова составил $20 млн. Бурков пошел на сделку со следствием, признав вину по двум пунктам обвинения. Оглашение приговора запланировано на конец июня 2020 года.

5 октября 2016 года в Праге (Чехия) был задержан Евгений Никулин, подозреваемый в незаконном проникновении в компьютерные системы и хищении личных данных более 100 млн человек, в том числе американцев. В начале 2018 года он был экстрадирован в США. 9 марта 2020 года состоялось первое заседание суда присяжных.

В январе 2017 года в Барселоне (Испания) был арестован Станислав Лисов. В январе 2018 года его экстрадировали в США. Он обвиняется в создании вредоносной программы NeverQuest, с помощью которой он похитил со счетов в американских банках $855 тыс. Лисов признал вину по одному из двух пунктов обвинения. 21 ноября 2019 года суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения, штрафу в $50 тыс, а также выплате $480 тыс. пострадавшим лицам.

7 апреля 2017 года в Барселоне (Испания) был задержан и 3 октября того же года выдан в США Петр Левашов. Ему предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. 12 сентября 2018 года Левашов признал себя виновным. Вынесение приговора назначено на 26 января 2021 года.

26 апреля 2017 года в Латвии был арестован Юрий Мартышев и 28 июня того же года передан США. Против него выдвинуты обвинения в хищении с помощью онлайн-сервиса Scan4you около 40 млн номеров кредитных и дебетовых карт, держателями которых являлись в том числе американцы. Общий ущерб оценивается в $20,5 млрд. Мартышев признал себя виновным. 19 апреля 2019 года он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы.

25 июля 2017 года в Греции по запросу США был арестован Александр Винник. Его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют BTC-e. Аналогичные обвинения против Винника были выдвинуты во Франции и в России. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Александра Винника сначала во Францию, затем в США, а потом в Россию. 23 января 2020 года Винник был экстрадирован во Францию.

В июне 2018 года в Грузии задержали и в начале 2019 года экстрадировали в США разработчика компьютерных игр Олега Тищенко, который пытался получить для тренажеров воздушного боя руководства по летной эксплуатации американских истребителей F-16. Тищенко обвинили в сговоре против США, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений. Россиянин частично признал вину. 19 июня 2019 года он был приговорен к одному году заключения. Поскольку в срок ему зачли год, отбытый в предварительном заключении, его депортировали в Россию.

15 декабря 2018 года в аэропорту города Вантаа (Финляндия) была задержана Мира Тэрада (до 2017 года - Оксана Вовк). Летом 2019 года ее экстрадировали в США. Ее обвинили в том, что в период проживания в США в 2013-2016 годах она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. 21 февраля 2020 года она была приговорена к 2,5 года тюрьмы.

30 августа 2019 года в Неаполе (Италия) был арестован директор по развитию бизнеса АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Коршунов. Его обвиняют в краже коммерческих секретов авиастроительной компании GE Aviation. Запрос об экстрадиции поступил одновременно от США и РФ. 20 декабря Апелляционный суд Неаполя принял решение о его экстрадиции в США. 8 июня 2020 года Кассационный суд Италии подтвердил это решение.

2 марта 2020 года в Лондоне был арестован российский предприниматель, основатель компании TCS Group Holding (материнская компания "Тинькофф Банк") Олег Тиньков. Позже он был отпущен под залог в размере £20 млн. Налоговая служба США подозревает Тинькова, в 1996-2013 годах являвшегося гражданином США, в сокрытии активов и доходов в размере $1 млрд в 2013 году. Предварительные слушания в Вестминстерском магистратском суде по делу об экстрадиции должны начаться 13 июля 2020 года.