Что говорили политики и религиозные деятели об изменении статуса Айя-Софии

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июля 2020 года Государственный совет Турции (высший административный суд) объявил об отмене постановление правительства от 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Таким образом, власти республики получили возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть. Этот бывший христианский собор, возведенный в Византийской империи, а затем - мечеть времен Османской империи, является архитектурным и историческим памятником мирового значения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы сменим статус собора с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей Израиля. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите ответ из Турции"(на митинге в Трабзоне 24 марта 2019 года); "Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. То же самое можно сделать в Святой Софии" (24 марта 2019 года в интервью телеканалу TGRT); "Обвинения в адрес нашей страны в связи с Айя-Софией по сути являются нападками на суверенитет Турции" (в ходе выступления в стамбульском районе Левент 3 июля 2020 года)

Министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос (заявление 25 марта 2019 года): "Это не только великий храм христианского мира - крупнейший в течение многих веков - он также принадлежит человечеству. Он был признан ЮНЕСКО как часть нашего глобального культурного наследия. Таким образом, любой вопрос о его статусе - это не просто оскорбление чувств христиан, это оскорбление международного сообщества и международного права".

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас (2 июля 2020 года): "Собор Святой Софии является памятником всемирного культурного наследия. Очень правильно, что очень многие страны в последнее время указывают на это и призывают Турцию не делать шаг, который бы создал огромный психологический разрыв между Турцией и христианским миром".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (6 июля 2020 года): "Это внутреннее дело Турецкой Республики"; "Безусловно, мы надеемся на то, что статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание".

Обращение депутатов Госдумы РФ к турецким парламентариям (7 июля 2020 года): "Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия".

Госсекретарь США Майк Помпео (заявление 2 июля 2020 года): "Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса Айя-Софии как умаление наследия этого удивительного сооружения и его непревзойденной способности служить столь необходимым человечеству связующим звеном различных религиозных традиций и культур".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (заявление 6 июля 2020 года): "Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София - это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению"; "Любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ - как раньше, так и сейчас - воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием".

Патриарх Константинопольский Варфоломей (заявление 30 июня 2020 года): "Этот храм не должен быть причиной конфликта. Он принадлежит не только тому, кто владеет памятником, но и всему человечеству. И турецкий народ обязан подчеркнуть эту универсальность этого памятника".

Патриархия Грузии (заявление 9 июля 2020 года): "Сейчас, когда человечество стоит перед глобальным вызовом, очень большое значение приобретает сохранение и укрепление благосклонности христиан и мусульман. Мы думаем, что если сегодня Айя-София осталась бы нейтральным пространством, это было бы мудрым шагом"; "Мы уважаем суверенитет Турецкой Республики, надеемся, что это отношение не будет воспринято дружественной страной как вмешательство во внутренние дела, а будет считаться лишь выражением нашего мнения и душевной боли".

ЮНЕСКО (заявление 10 июля 2020 года): "Святая София в качестве части "Исторических районов Стамбула" входит в список всемирного наследия как музей. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась".

Российское историческое общество (заявление 30 июня 2020 года): "Потенциальное изменение статуса этого памятника вызывает глубокую обеспокоенность научного и музейного сообщества во многих странах мира... Обращаемся к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросу о статусе музея Айя-София. Поддерживаем усилия всех конструктивных сил, направленные на сохранение этого уникального памятника и обеспечение равного доступа к нему".