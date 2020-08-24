Как представители западных стран встречались с оппозиционными силами стран бывшего СССР

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа в Вильнюсе состоялась встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о встречах представителей США и ЕС с оппозицией в странах бывшего СССР в периоды острых внутриполитических кризисов.

Грузия (2003)

В ноябре 2003 года лидеры грузинской оппозиции заявили о фальсификации итогов состоявшихся 2 ноября парламентских выборов, победу на которых одержал пропрезидентский блок "За новую Грузию". В стране начались массовые акции с требованием отмены результатов голосования и отставки президента Эдуарда Шеварднадзе ("революция роз"). 22 ноября президент ввел в стране чрезвычайное положение, однако войска и полиция отказались поддерживать его. После переговоров с оппозицией президент объявил об отставке (и.о. стала Нино Бурджанадзе, затем был избран Михаил Саакашвили).

Еще летом 2003 года в Тбилиси приезжал спецпредставитель президента США, бывший госсекретарь Джеймс Бейкер. Целью его визита было объявлено "обсуждение необходимых для Грузии политических и экономических реформ, которые должны быть осуществлены в результате свободных и справедливых парламентских выборов". Помимо переговоров с Эдуардом Шеварднадзе, он провел встречу с лидерами политических партий. На нее были приглашены деятели оппозиции Зураб Жвания ("Объединенные демократы"), Михаил Саакашвили ("Национальное движение"), Шалва Нателашвили (Лейбористская партия), Джемал Гогитидзе ("Возрождение"), Акакий Асатиани (Союз традиционалистов) и Леван Гачечиладзе ("Новые правые"). Бейкер представил подготовленный в Вашингтоне план реформирования избирательной системы Грузии, включавший проект нового избирательного закона, а также проект объединения оппозиции в блок во главе с Нино Бурджанадзе (спикер парламента, лидер блока "Буржанадзе-демократы"). Некоторые политологи назвали эту встречу смотринами преемников Шеварднадзе.

В октябре, за месяц до выборов, в Грузии находилась американская делегация, в состав которой входили сенатор Джон Маккейн, бывший заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт и бывший командующий Объединенным комитетом начальников штабов ВС США Джон Шаликашвили. Они также провели встречи с президентом Шеварднадзе и представителями оппозиции и ознакомились с ходом выполнения "формулы Бейкера" по проведению выборов 2 ноября.

За 10 лет, предшествовавших "революции роз", правительство США потратило, по данным Госдепа, около $154 млн на проекты содействия демократии в Грузии. Начиная с 2000 года финансовая поддержка правительства Шеварнадзе о стороны США стала сокращаться, часть ее была перенаправлена неправительственным организациям и оппозиционным партиям.

Украина (2004)

21 ноября 2004 года в Киеве на площади Независимости оппозиционеры, не признавшие победу Виктора Януковича во втором туре (21 ноября) президентских выборов, развернули палаточный лагерь и объявили о начале бессрочной акции протеста. Многотысячные митинги в Киеве и других регионах Украины продолжались до 3 декабря, когда Верховный суд страны признал результаты выборов недействительными. 26 декабря состоялось повторное голосование, по итогам которого президентом страны был избран один из оппозиционных лидеров Виктор Ющенко. Эти события получили названия "оранжевая революция".

За несколько месяцев до голосования - в августе 2004 года - Украину посетила делегация американских сенаторов. Они заявили, что страна может утратить шансы на членство во Всемирной торговой организации, если президентские выборы пройдут с нарушением демократической процедуры. Затем, в сентябре и ноябре, в Киев приезжал спецпредставитель президента США на украинских выборах, председатель комитета по иностранным делам Сената США Ричард Лугар. В программе его визитов были встречи с украинскими должностными лицами и политиками, в т.ч. с Виктором Ющенко. 18 декабря для оценки ситуации на Украину прибыла делегация американских конгрессменов. Накануне визита член Палаты представителей Конгресса США Рон Пол заявил, что США финансировали избирательную кампанию Ющенко через ряд неправительственных организаций. Глава International Republican Institute и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Лони Кранер сообщила, что в 2002-2004 годах США потратили на поддержку оппозиционного движения на Украине более $65 млн.

Делегации Европарламента (ЕП) в октябре - декабре 2004 года трижды приезжали на Украину. 2 декабря 2004 г. ее возглавил вице-президент ЕП Яцек Сариуш-Вольски. Члены делегации провели ряд встреч с украинскими политиками, в т.ч. с Виктором Ющенко.

Киргизия (2005)

В марте 2005 года участники протестных акций обвинили власти в фальсификации итогов парламентских выборов (27 февраля) и потребовали отменить их итоги. Однако 22 марта результаты выборов были официально утверждены и новый парламент начал работу. 24 марта в Бишкеке произошли столкновения сторонников и противников президента Аскара Акаева. Оппозиция взяла штурмом Дом правительства, Акаев покинул страну и вскоре сложил полномочия (на волне революции к власти пришел Курманбек Бакиев). В СМИ эти события назвали "тюльпановой революцией".

В январе того же года в Бишкек приезжала американская делегация, в состав которой вошли послы США, аккредитованные в странах Центральной Азии. Ее возглавила заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Лора Кеннеди. По мнению политологов, члены делегации пытались убедить Аскара Акаева сделать все возможное для организации прозрачного, демократичного и открытого избирательного процесса. За несколько дней до их визита лидеры Ассамблеи народов Киргизии (общественная организация представителей этнических групп, проживающих в Киргизии) подвергли критике деятельность США в республике, в частности, они назвали предшественника Кеннеди - Линна Паско - идеологом "бархатной революции", которая, по их мнению, готовится в стране.

Украина (2013-2014)

С конца ноября 2013 года, когда на Украине начались массовые акции протеста, поводом для которых стал отказ правительства подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом ("евромайдан"), страну посетили несколько высокопоставленных лиц США. Так, в декабре 2013 года на площади Независимости в центре Киева выступили американские сенаторы - демократ Крис Мерфи и республиканец Джон Маккейн. Тогда же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась в представителями оппозиции и посетила лагерь демонстрантов. Ее сопровождал посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе одного из своих выступлений Нуланд сообщила, что с 1991 года США израсходовали более $5 млрд на оказание помощи Украине "в создании демократических структур и решении других задач, направленных на обеспечение безопасности, демократии и процветания".

В марте 2014 года (после того как Вашингтон фактически признал новые власти) на Украину приезжала группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном, а также заместитель госсекретаря США по политическим делам Уэнди Шерман и координатор Госдепартамента по международным энергетическим делам Карлос Паскуаль. 13-14 апреля Киев посетил директор ЦРУ Джон Бреннан, 21-22 апреля - вице-президент США Джо Байден. При этом на совещании с новым украинским руководством (с назначенными Верховной радой исполняющими обязанности президента Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком), а также депутатами и политиками, Байден сидел во главе стола, фактически как глава государства. Тогда же он объявил о предоставлении помощи Украине на сумму $50 млн на проведение политических и экономических реформ.