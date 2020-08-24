Тихановская сообщила замгоссекретаря США, что выборы в Белоруссии не были свободными

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, состоявшейся в понедельник в Вильнюсе, подтвердила готовность к диалогу с белорусскими властями и мирному урегулированию кризиса. Об этом говорится в распространенном сообщении штаба Тихановской.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", - отметила Тихановская.

В сообщении ее штаба говорится, что Тихановская выразила "готовность разрешить кризис через диалог о мирной передаче власти". "В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах", - приводятся в сообщении слова Тихановской.

В беседе с замгоссекретаря США она подчеркнула, что "выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми". "Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и углубляя его", - сказала Тихановская.