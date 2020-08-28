Случаи возбуждения уголовных дел в ракетно-космической отрасли России

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2020 года в рамках дела о хищении 1 млрд рублей следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, УК РФ) бывшему главе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в структуру Роскосмоса) Владимиру Солнцеву. Накануне, 27 августа, он был задержан вместе с гендиректором НПП "Исток" (в структуре Ростеха) Александром Борисовым и рядом бывших менеджеров РКК "Энергия". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев возбуждения дел в отношении топ-менеджеров госкорпорации, а также руководителей других предприятий ракетно-космической отрасли России. В хронологию не включены дела, связанные с хищениями при строительстве космодрома Восточный.

Дело Владимира Солнцева

Уголовное дело о хищении было возбуждено 3 августа 2020 года и находится в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области. Как сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров РКК "Энергия" и представителя руководства НПП "Исток" по делу о крупном хищении при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. По версии следствия, фигуранты дела завысили цены в три раза, чем нанесли ущерб бюджету РФ в размере 1 млрд 72 млн рублей При этом в Роскосмосе сообщили, что в отношении Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года.

28 августа решением Бабушкинского суда Москвы Владимир Солнцев и Александр Борисов были заключены под стражу на срок до 3 октября 2020 года. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов.

Дело президента РКК "Энергия" Виталия Лопоты

В апреле 2014 года Следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ по Центральному федеральному округу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") в отношении президента РКК "Энергия" Виталия Лопоты. 1 августа 2014 года Лопота был отстранен от управления корпорацией, которую возглавлял с 2007 г. С мая 2015 года по май 2016 года он находился под домашним арестом, затем - под подпиской о невыезде. По версии следствия, в 2010 году Лопота распорядился предоставить займы компаниям "Энергия-Оверсиз" и "Энергия-Лоджистикс", участвовавшим в международном коммерческом проекте "Морской старт". При этом займы предоставлялись на невыгодных для РКК "Энергия" условиях. В результате был причинен вред как интересам РКК, так интересам государства, владевшего 38% акций корпорации. Материальный ущерб был оценен в 77,93 млн рублей.

В марте 2020 года СК РФ предъявил новое обвинение Виталию Лопоте, вменяя ему злоупотребление полномочиями на сумму 9 млрд рублей.

Дело гендиректора Волжского конструкторского бюро РКК "Энергия" Владимира Рябова

23 октября 2015 года Самарский районный суд арестовал гендиректора Волжского конструкторского бюро РКК "Энергия" Владимира Рябова по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, Волжское КБ в рамках Федеральной космической программы (2010-2015) выполнило госзаказ на изготовление двух установок термостатирования в ненадлежащих условиях и без соответствующих лицензий. Кроме того, была завышена стоимость ряда работ. Ущерб государству составил не менее 25 млн рублей. 2 ноября 2016 года Кировский районный суд Самары признал Владимира Рябова виновным и приговорил к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Дело заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова

19 августа 2018 года следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Московской области задержали заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двоих его подчиненных - главных специалистов Олега Пыльнева и Илью Шендерея. Все трое подозреваются в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. 20 августа того же года в Бабушкинском суде Москвы Алексею Белобородову было предъявлено обвинение в попытке хищения 31,5 млн руб. и он был арестован. Олег Пыльнев и Илья Шендерей, признавшие свою вину, были отправлены под домашний арест.

Уголовные дела, связанные с хищениями из программы ГЛОНАСС

В апреле 2012 года бывший глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил, что в компании "Российские космические системы" (РКС; Москва) были выявлены факты отмывания денег, выделенных на разработку навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В июле того же года Министерство внутренних дел (МВД) РФ возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных лиц" в руководстве РКС и близких к ней структур по фактам нецелевого расходования 565 млн рублей. В ноябре 2012 года МВД заявило о хищениях при разработке ГЛОНАСС 6,5 млрд рублей. Своего поста лишился генконструктор ГЛОНАСС Юрий Урличич.

В 2013 года были выявлены новые факты мошенничества. В частности, 17 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении заместителя гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Джорджа Ковкова. 1 августа он был переведен на должность советника гендиректора ЦНИИмаш. Ему и другим фигурантам дела вменялось хищение более 250 млн рублей, выделенных на строительство Центра контроля системы ГЛОНАСС. Вместе с Ковковым по делу также проходили начальник отдела капстроительства ЦНИИмаш Александр Чернов, а также гендиректор управления №5 при Спецстрое РФ Александр Белов, владелец фирмы "Верный консалтинг" Дмитрий Белицкий и гендиректор ООО "СпецМонолит" Роман Мартыненко. В апреле 2015 года дело было передано в суд. В октябре 2019 г. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу. Джордж Ковков был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и приговорен к трем годам колонии общего режима. Роман Мартыненко за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговорен к пяти годам колонии, Александр Белов получил четыре года колонии. На Александра Чернова, признанного виновным в пособничестве преступлению своего руководителя (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), был наложен штраф в размере 1 млн рублей. Дмитрий Белицкий был освобожден в зале суда. С него суд снял обвинение в мошенничестве, а дело, связанное с легализацией похищенных денежных средств (ст. 174.1 УК РФ), было прекращено в связи с истечением срока давности. 18 декабря 2019 года Второй западный военный суд заменил Джорджу Ковкову реальный срок на условный с испытательным сроком на три года.

Дело бывшего гендиректора ГКНПЦ Владимира Нестерова

29 декабря 2014 года Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева Владимира Нестерова (возглавлял предприятие в 2005-2012 годах). Вместе с ним по делу проходили его заместитель Александр Островерх, бывший главный бухгалтер ГКНПЦ Михаил Якушин и глава ЗАО "Экоправо" Дмитрий Дьяконов. По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу, заключили с компанией "Экоправо" фиктивные договоры на оказание юридических услуг. В результате, как посчитали следователи, было растрачено свыше 368,7 млн рублей средств центра им. Хруничева. Александр Островерх пошел на сотрудничество со следствием (его дело выделили в отдельное производство), признал вину и в 2016 году был приговорен Дорогомиловским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы условно. В августе 2017 года суд вернул материалы основного дела в Генпрокуратуру "для устранения препятствий к рассмотрению". Как сообщала газета "Коммерсантъ", СК предстояло уточнить сумму нанесенного фигурантами ущерба, так как адвокаты нашли подтверждения того, оплаченные услуги юристов "Экоправа" позволили вернуть ГКНПЦ более 5 млрд руб. По состоянию на август 2020 года о завершении доследования не сообщалось.

Дело главы Конструкторского бюро химавтоматики Владимира Рачука

19 февраля 2015 года Главное управление МВД РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении генерального конструктора - генерального директора Конструкторского бюро химавтоматики (в 2009-2015 годах входило в структуру ГКНПЦ) Владимира Рачука. Он подозревался в злоупотреблении полномочиями при передаче ООО "Криосервис" цеха по производству промышленных газов. В результате, по подсчетам следствия, был причинен ущерб на 85 млн рублей. В марте того же года Советский районный суд Воронежа признал постановление о возбуждении дела незаконным. Однако Рачук лишился своей должности.

Дело бывшего гендиректора ГКНПЦ Александра Селиверстова

В конце мая 2015 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере") в отношении руководства ГКНПЦ. Фигурантами по делу проходят бывший гендиректор предприятия Александр Селиверстов (возглавлял ГКНПЦ в 2012-2014 годах) и его заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев. Они подозреваются в хищении из бюджета 108 млн рублей. По версии следствия, в 2011-2013 годах обвиняемые заключили неправомерные договоры на поставку металлопродукции с посредником - ООО "Компания МеталлРесурс". 30 июня 2017 года дело было направлено в суд. Весной 2018 года Дорогомиловский районный суд вынес постановление о возвращении уголовного дела на доследование.

Дело гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина

13 февраля 2018 года в отношении гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). 16 февраля на период предварительного следствия он был временно отстранен от исполнения своих обязанностей, а летом того же года окончательно снят с должности. По версии следствия, Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" экономически невыгодный для РКЦ "Прогресс" договор на поставку гидравлического пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 млн рублей. Кроме того, он обвинялся в незаконной выплате сотруднику РКЦ "Прогресс" компенсации в размере 3,5 млн рублей. В августе 2019 года дело было направлено в суд, но в октябре - возвращено прокурору в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения. После устранения нарушений в июне 2020 года дело вернулось в суд.

Дело в отношении руководства НПО "Техномаш"

В апреле 2019 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали бывшего и.о. гендиректора НПО "Техномаш" Дмитрия Панова по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее, в феврале того же года, Роскосмос подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении руководства НПО "Техномаш" после внутренних проверок, не уточняя фамилий фигурантов. Дело было возбуждено в отношении руководства предприятия в связи с хищением более 410 млн рублей в рамках гособоронзаказа по реконструкции производства Пермского порохового завода.