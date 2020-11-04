История и основные положения Парижского соглашения по климату

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 ноября 2020 года США завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. ТАСС рассказывает об основных положениях этого документа и его реализации.

Общие сведения

Парижское соглашение по климату (официальное название - Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении климата) было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК; 1992) в Париже. Его поддержали все 197 участников РКИК (193 страны - члена ООН, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и ЕС).

Соглашение представляет собой гибридный документ, состоящий из юридически обязательного протокола РКИК ООН и серии решений конференции РКИК. Оно призвано заменить Киотский протокол, действующий с 2005 года (второй период его действия заканчивается в декабре 2020 года). Он ставил целью сократить выбросы парниковых газов промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой на 5,2% по сравнению с 1990 годом. Обязательства участников Парижского соглашения рассчитаны на 2021-2030 гг.

Основные положения

Парижское соглашение провозгласило целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и предпринять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градусов выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 гг.).

В отличие от Киотского протокола в новом документе ответственность по сокращению выбросов парниковых газов берут на себя все государства, в нем отсутствуют количественные обязательства по снижению или ограничению выбросов углекислого газа - каждая из стран будет самостоятельно определять свою политику в этой сфере (по Киотскому протоколу для каждого государства были определены лимиты на выброс вредных газов, в случае если какая-либо страна их не использовала, она получала право на их продажу). Участники соглашения обязуются принять национальные планы по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям (т. н. предварительные национально-определяемые вклады) и пересматривать их в сторону повышения каждые пять лет (первый пересмотр был в 2018 году на добровольной основе, а следующий, уже обязательный, - в 2023 году). Члены Соглашения также берут на себя обязательство разработать национальные стратегии перехода на безуглеродную экономику и наладить международный обмен "зелеными" технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства и сельского хозяйства.

В Соглашении не прописаны механизм контроля за его соблюдением и меры принуждения по его исполнению. Документ лишь дает комиссии международных экспертов право проверять информацию, предоставляемую странами об их достижениях по сокращению выбросов СО2.

Правила реализации

Правила реализации Соглашения были приняты в декабре 2018 году. Они касаются совместных действий стран по снижению выбросов парниковых газов, а также отчетности, мониторинга и порядка подведения итогов всей деятельности по выбросам. Кроме того, они определили порядок финансирования до 2023 года. Решения по утверждению правил экономических механизмов еще не приняты.

Ратификация, вступление в силу и выход

Парижское соглашение было открыто для подписания с 22 апреля 2016 года по 21 апреля 2017 года. Вступило в силу 4 ноября 2016 года. По данным на октябрь 2020 года, его ратифицировали 189 стран и ЕС.

Выход из Соглашения возможен через три года после его вступления в силу и через год после уведомления депозитария (генсека ООН). Страна, вышедшая из РКИК, считается также вышедшей из Соглашения.

Выход США

США подписали и ратифицировали Соглашение в 2016 году. Тогда у власти находился демократ Барак Обама, который считал, что этот документ "поможет отсрочить или избежать некоторых самых ужасных последствий климатических изменений". США обязались сократить выбросы парниковых газов к 2025 году на 26-28% ниже уровня 2005 года, а также выделить $3 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения.

Однако сменивший Обаму в январе 2017 года республиканец Дональд Трамп уже 1 июня того же года объявил, что Соединенные Штаты откажутся от участия в этом документе. Трамп не признает влияние антропогенного фактора на изменение климата, он не раз заявлял, что концепция глобального потепления была создана в Китае с целью ослабления американской конкурентоспособности. Свое решение о выходе из Соглашения он мотивировал тем, что оно "вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний". По оценкам его администрации, из-за новых ограничений к 2025 году в США могут сократить 2,7 млн рабочих мест, а к 2040 году потери для экономики могут составить $3 трлн. Как заявил Госдепартамент США, "США намерены выйти из Парижского соглашения при отсутствии условий, более благоприятных для американского народа. США не принимают на себя никакие обременения и финансовые обязательства в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашение по климату как средство перераспределения богатства". 4 ноября 2019 года Вашингтон начал процесс выхода из этого документа.

США - один из главных загрязнителей атмосферы двуокисью углерода, которую считают катализатором глобального потепления. По данным Международного энергетического агентства, в 2019 году выбросы США составили 4,8 гигатонн (Гт) углекислого газа - это больше, чем выбросы 28 стран ЕС (2,9 Гт). Однако эта цифра почти на 1 Гт меньше, чем в 2000 году, что стало возможным благодаря сокращению использования угля в электрогенерации на 15% в 2019 году и роста доли возобновляемой энергетики. Многие аналитики считают, что тенденция к сокращению выбросов в США сохранится и в условиях неучастия страны в Парижском климатическом соглашении, но с выходом США достигнуть целей Соглашения по сдерживанию роста температуры на планете будет значительно труднее, также встает вопрос о перераспределении помощи развивающимся странам.