Вертолет Ми-24. Конструкция и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года в Минобороны РФ сообщили, что над Арменией вблизи границы с Азербайджаном был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса российский вертолет Ми-24. По информации российского оборонного ведомства, летательный аппарат упал в горной местности, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами.

ТАСС подготовил материал об этом типе вертолетов.

Ми-24 (по кодификации НАТО - Hind, с англ. "лань"; также имеет прозвище "Крокодил") - семейство многоцелевых ударных вертолетов советского, позднее российского производства. Базовая модификация Ми-24 стала одним из первых в мире специализированных боевых вертолетов. Летательный аппарат предназначен для огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов, может выполнять транспортные функции. Вертолет создавался под индексом В-24 в конце 1960-х годов в опытном конструкторском бюро Московского вертолетного завода (ныне - АО "Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля" в составе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации Ростех). Разработка проводилась под руководством генеральных конструкторов Михаила Миля и Марата Тищенко, главного конструктора Вячеслава Кузнецова.

Первый полет В-24 совершил 19 сентября 1969 года, опытную машину поднял в воздух летчик-испытатель Герман Алферов. Серийно Ми-24 выпускался с 1970 по 1989 год в городе Арсеньеве (авиазавод №116, ныне - ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина", Приморский край), а с 1971 года по настоящее время различные варианты Ми-24 серийно выпускаются в городе Ростов-на-Дону (авиазавод №168, ныне - ПАО "Роствертол" в составе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации Ростех). В общей сложности произведено около 3 тыс. 500 экземпляров вертолетов семейства. Ми-24А был принят на вооружение в СССР в 1972 году, широко экспортировался за рубеж, став одним из самых массовых боевых вертолетов мира. Различные модификации используются в военных действиях с 1970-х годов. В настоящее время Ми-24 и его модификации состоят на вооружении около 45 стран.

Конструкция и летно-технические характеристики

Ми-24 сконструирован по классической одновинтовой схеме с пятилопастным несущим и трех- или четырехлопастным (в зависимости от модификации) рулевым винтами. Имеет два газотурбинных двигателя, крыло с отрицательным поперечным углом (для улучшения боковой устойчивости на больших скоростях), трехопорное колесное шасси с носовой стойкой (в некоторых модификациях шасси убирается в полете). Экипаж - два или три человека, в зависимости от модификации. Стрелок-оператор и пилот размещаются в бронированной геметизированной кабине друг за другом, бортмеханик - в грузовой кабине в центральной секции фюзеляжа. Полезная нагрузка - до восьми десантников или четверо раненых на носилках, либо 1 тыс. 500 кг груза или 2 тыс. 500 кг груза на внешней подвеске. Максимальная взлетная масса машины составляет 12 т., крейсерская скорость - 240 км/ч, максимальная скорость в горизонтальном полете - 300 км/ч. Практический потолок - 3 тыс. 150 м (статический), 5 тыс. 400 м (динамический).

Вооружение

Вертолет имеет встроенное стрелково-пушечное вооружение. На шести точках под крылом может нести подвесное вооружение - контейнеры с пулеметами или гранатометами, управляемые и неуправляемые ракеты, авиабомбы.

Модификации

Разработано несколько десятков модификаций, включая глубоко модернизированные варианты. Название Ми-24 носили только опытные машины, в 1971-1973 годах строились Ми-24А, самый массовый вариант - Ми-24В/Ми-35 (1972-1986). Существуют учебные версии, разведчик-корректировщик; вертолеты радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки с улучшенной системой жизнеобеспечения; экспортные модификации для разных государств, выполненные как российскими разработчиками, так и специалистами зарубежных стран (Украины, ЮАР), и др.

С 2005 года по настоящее время "Роствертол" серийно выпускает модификацию Ми-35М с усовершенствованными двигателями ВК-2500 производства АО "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург), стеклопластиковыми лопастями несущего винта, новым автоматом перекоса, Х-образным рулевым винтом, укороченным крылом и неубирающимся шасси.

По данным российского телеканала "Звезда", "Вертолеты России" ведут разработку модернизации Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, с увеличением срока эксплуатации обновленных машин с 30 до 45 лет, использованием нового аналого-цифрового комплекса для управляемых ракет и новой оптико-электронной системы.

Аварии и катастрофы

С вертолетами этого типа в ходе боевых действий и в мирное время произошло несколько сотен инцидентов, приведших к гибели людей.