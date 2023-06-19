МИД России: провокации против наших военных в Приднестровье будем считать нападением на РФ

Алексей Полищук — о "двойной игре" Молдавии и о том, почему Украина до сих пор не член НАТО

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал о текущей ситуации вокруг Украины, дал пояснения по теме ядерного оружия в Белоруссии, а также заявил, что угрозу безопасности российским военным в Приднестровье Москва будет считать нападением на РФ.

— Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не намерен отказываться от Приднестровья. Как в Москве оценивают такое заявление главы Республики? Получается, что все усилия по приднестровскому урегулированию сведены на нет? Насколько вероятны попытки Молдавии окончательно решить "приднестровский вопрос" военным путем?

— В ходе приднестровского урегулирования никогда не ставился вопрос о том, отказываться Кишиневу от Приднестровья или нет. Переговорный процесс всегда был направлен на то, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны. Россия всегда этому способствовала, выступая посредником и гарантом урегулирования.

Сейчас ситуация с приднестровским урегулированием сложная. Переговоры в формате "5+2" поставлены на паузу. Прямой диалог между Кишиневом и Тирасполем деградирует. Тем не менее говорить о том, что все усилия сведены на нет, было бы неправильно. Сегодня важно стремиться к возобновлению встреч в доказавшем свою востребованность формате "5+2", альтернативы которому не просматривается, и приданию динамики прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем для решения конкретных социально-экономических и гуманитарных вопросов. Россия готова и далее содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе.

Что касается заявлений о возможности решения приднестровского вопроса силовым путем, то мы хотели бы надеяться, что ни в Кишиневе, ни в Тирасполе этого не хотят и отвергают такую опцию, поскольку хорошо понимают, чем чреват такой "горячий" сценарий. Важно, чтобы это осознавали и внешние "игроки".

— Владимир Зеленский в Кишиневе сказал, что Украина будет играть ключевую роль в решении приднестровской проблемы. Он также добавил, что "если российские миротворцы в Приднестровье хотят жить, то должны уйти из региона". Считает ли Москва подобные высказывания прямой угрозой? Есть ли сейчас данные о подготовке украинской стороной провокаций в отношении Приднестровья, и какими будут действия РФ? Отмечаются ли попытки втянуть Молдавию в украинский кризис?

— Это очередная демонстрация агрессивного курса киевского режима, угрозы которого уже переходят границы соседних стран. Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе Совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск.

Мы также предупреждали, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в н.п. Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию.

— Молдавия начала процесс денонсации ряда соглашений с СНГ и вышла из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Складывается ощущение, что следующим шагом Кишинева будет выход из самого объединения. Насколько вероятен подобный сценарий в ближайшей перспективе? Чем могут обернуться такие действия администрации Санду?

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Заявления официального Кишинева о якобы "неэффективности" СНГ и целесообразности выхода из Содружества стали звучать все чаще после получения Молдавией статуса кандидата в члены ЕС

Прослеживается прямая закономерность. Так же было с Украиной, которую в свое время Евросоюз поставил перед выбором "или – или", то есть либо с ЕС, либо с Россией. Чем это закончилось, все знают. Именно эта ущербная логика привела к антиконституционному госперевороту и всем последующим событиям.

Сегодня молдавские власти действительно взяли курс на сворачивание работы в СНГ. Они отстранились от участия в заседаниях его ключевых органов, запустили процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи, отказались от реализации программы "Культурные столицы Содружества" в Комрате, не выплачивают взнос в бюджет СНГ, начали процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в его рамках.

При этом официальный Кишинев не спешит отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает членство в СНГ. Речь, главным образом, идет о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, трудовых, социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов. Не стоит забывать и о том, что почти четверть товарооборота Молдавии по-прежнему приходится на страны СНГ, а численность молдавской диаспоры только в России, по разным оценкам, составляет до полумиллиона человек.

Говоря объективно, сохранение членства в СНГ и развитие сотрудничества в его рамках отвечает интересам самой Молдавии и ее граждан. Хочется надеяться, что на самом деле в молдавском руководстве это понимают, но, видимо, вынуждены следовать указаниям, которые выдаются в Брюсселе странам-кандидатам в ЕС. Кстати, далеко не все кандидаты безоглядно следуют этим курсам и отказываются от выгодного им сотрудничества с Россией и СНГ.

— Из Украины все чаще звучат заявления о "коллективной ответственности" всех русских и прямые призывы к их физическому уничтожению. Слышат ли эти призывы на Западе, в частности на международных площадках? И видит ли Москва в этом возможность изменения отношения Запада к поставкам вооружений на Украину?

— К сожалению, эти публичные проявления ксенофобии, неонацизма и фактические призывы к геноциду этнических русских и россиян стараются не замечать на Западе и в международных организациях, многие из которых контролируются западными странами. Мы постоянно и давно привлекаем внимание мировой общественности к конкретным фактам и заявлениям, подтверждающим, что на Украине действительно процветает неонацизм и насаждается фашистская, человеконенавистническая, русофобская идеология. Мы также постоянно говорим о поощрении на Украине на государственном уровне фашистских организаций, прославлении нацистских преступников.

Понятно, почему в западных странах этого не видят.

Киевский режим был создан Западом в рамках проекта "Украина как анти-Россия" для реализации его геополитических интересов

Поэтому он и дальше будет продолжать закрывать глаза на преступления киевского режима, какими бы чудовищными они ни были.

Более того, сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян. Тем самым они способствуют реализации призывов украинских политиков к физическому уничтожению русских. Поэтому мы не питаем иллюзий насчет того, что на Западе способны прекратить оказывать Киеву военную помощь из гуманных соображений.

— Москва все время с момента заключения "зерновой сделки" добивалась того, чтобы аммиакопровод "Тольятти-Одесса" заработал, но этого не происходило. Многие задаются вопросом: чем был так важен этот трубопровод и неужели нет другой инфраструктуры, чтобы поставлять аммиак из России за рубеж, минуя территорию Украины? В случае, если сделка не будет продлена после 17 июля, какие возможности есть у России, чтобы компенсировать потери от блокировки аммиакопровода?

— Поставки аммиака являются важнейшим элементом пакета "зерновой сделки". Напомню, что они фигурируют в обоих ее документах: Инициативе по транспортировке зерна и продуктов из украинских портов и Меморандуме Россия-ООН о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Добиваясь возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, мы исходили из того, что договоренности должны соблюдаться. К сожалению, украинская сторона многие месяцы саботировала их выполнение, придумывая необоснованные увязки с вопросами, далекими от "зерновой сделки". А пятого июня вообще совершила подрыв аммиакопровода, сделав его запуск невозможным.

Почему так важен аммиак и трубопровод Тольятти-Одесса? Аммиак необходим для производства удобрений, без которых во многих странах сельхозпроизводство невозможно. Трубопровод Тольятти-Одесса является уникальной магистралью, самой протяженной в мире, длиной в 2 417 км. Ранее по ней ежегодно прокачивалось более 2 млн тонн аммиака. Этого количества достаточно, чтобы прокормить свыше 45 млн человек. Подрыв аммиакопровода нанес существенный удар по продовольственной безопасности беднейших стран "глобального Юга". Безусловно, существуют и другие пути поставок российских удобрений на мировые рынки. Проработкой их маршрутов и логистики занимаются наши профильные министерства и компании.

— По информации CNN, Украина создала внутри Российской Федерации агентурную сеть для диверсий и поставляет БПЛА. Известно ли точно, откуда совершаются атаки беспилотников, которые уже долетают до Москвы: с территории Украины или РФ? И чьи граждане задействованы: российские или украинские?

— Этот вопрос было бы логично адресовать не дипломатам, а представителям тех ведомств, которые занимаются отражением, предотвращением и расследованием фактов подобных атак. В любом случае, если сеть, о которой говорит "CNN", действительно существует, то она является террористической. Такой же, как группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ТАСС) и другие подобные организации, с которыми активно борется международное сообщество. Либо в США забыли о собственном опыте трагедии 11 сентября 2001 года, либо мы являемся свидетелями очередного проявления близорукой политики "двойных стандартов".

— С белорусской стороны неоднократно заявлялось о большом скоплении украинских войск у границы с Белоруссией. Насколько опасной ситуация там сейчас видится в Москве и возможно ли нападение на Союзное государство со стороны белорусско-украинской границы?

— На подобные вопросы более компетентно могли бы ответить российские и белорусские военные специалисты. Однако та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства. Свидетельством тому, к примеру, является недавнее заявление Госпогранкомитета Белоруссии от 15 июня об очередном сбитом украинском беспилотнике в Лоевском районе Гомельской области.

В этих условиях с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск. Их задача — служить фактором сдерживания от вторжения на территорию Союзного государства и минимизировать риски проникновения диверсионно-разведывательных групп. Исходим из того, что имеющихся в данном районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО. Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными.

— Решение о размещении российского тактического оружия в Белоруссии вызвало большой резонанс. Можно ли сказать, что этот шаг Москвы является попыткой сдержать западные страны которые усиливают поддержку Киева? Есть ли какие-то временные ограничения для нахождения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, и при каких условиях оно будет возвращено на территорию России?

— Решение разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие носит во многом вынужденный характер в ответ на агрессивную политику альянса. При этом учитывалась многолетняя деструктивная практика "совместных ядерных миссий" стран НАТО.

Открытая поддержка западниками киевского режима и нежелание принимать во внимание законные требования нашей страны в сфере безопасности явились "триггером" подобного ответного шага Москвы и Минска. Очень важно отметить, что наши действия не противоречат имеющимся у нас международно-правовым обязательствам, в том числе по ДНЯО, поскольку контроль над ядерными вооружениями остается за Россией. В отличие от американских боеголовок в странах Европы наши специальные боеприпасы будут находиться в непосредственной близости от России, на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство.

Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают. В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии. Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.

— Владимир Зеленский в Кишиневе вновь потребовал от Запада дать гарантии вступления Украины в НАТО. В свою очередь, западные политики продолжают говорить о политике открытых дверей и о том, что законное место Киева — в рядах альянса, просто сейчас это не приоритетный вопрос. Как вы можете прокомментировать заявления украинского лидера и тот факт, что нейтральный статус Украины, похоже, никем не рассматривается всерьез?

— Одна из первопричин украинского кризиса — расширение НАТО на Восток при игнорировании законных интересов России. С 1990-х годов мы противодействовали бездумному продвижению этого агрессивного военного блока к нашим границам, предупреждали, что безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет безопасности других. Предлагали множество вариантов урегулирования проблемы, в том числе путем создания единого евроатлантического и евразийского пространства неделимой безопасности.

Как известно, последнее из таких предложений мы сделали в конце 2021 года в виде двух проектов договора Россия-США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. И тот, и другой фактически остались без ответа.

К сожалению, Запад продолжает идти по пути конфронтации, демонтируя существующую систему контроля над вооружениями и разрушая остатки европейской архитектуры безопасности. Членом НАТО стала Финляндия, на подходе Швеция. Идут разговоры о приеме Украины, которой обещали это еще в 2007 году.

Если бы США и другие страны НАТО действительно заботились о гарантиях безопасности Украины, они бы сами наставали на ее нейтральном и внеблоковом статусе, который она провозгласила еще в 1990 году, стоя у истоков своей государственности. Такой статус является наилучшей гарантией ее безопасности

К сожалению, целью Запада является не безопасность Украины, а ее использование в качестве инструмента борьбы с Россией. Сегодняшнее тесное сотрудничество киевского режима с НАТО даже без официального оформления членства в организации не приближает нас к миру, а отдаляет урегулирование кризиса.