Сергей Рябков: неконтролируемая гонка ядерных вооружений будет губительной

Замглавы МИД РФ — о ситуации вокруг договоров, формирующих современную архитектуру нераспространения и контроля над вооружениями

1 июля 2023 года исполняется 55 лет со дня подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Сегодня 191 страна участвует в этом документе, который узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав и их обязательство не передавать ядерные технологии не обладающим таким оружием государствам.

В день 55-летия договора замглавы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о том, жизнеспособно ли соглашение сегодня, оценил влияние ситуации на Украине на ДНЯО и ответил критикам размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

— Насколько, по вашему мнению, сейчас уязвим режим ДНЯО с учетом текущей ситуации вокруг Украины? Какие вы бы отметили наиболее острые проблемы в этой связи?

— Ситуация, сложившаяся вокруг договоров, формирующих современную архитектуру нераспространения и контроля над вооружениями, в целом не внушает оптимизма.

На этом фоне ДНЯО продолжает сохранять свою значимость как один из важнейших механизмов, обеспечивающих международную безопасность и стабильность. Безусловно, существуют определенные риски для его успешной реализации, но не следует их преувеличивать.

Эти риски, на наш взгляд, обусловлены главным образом тем, что ряд стран, в основном западных, рассматривают договор в качестве инструмента для продвижения собственных политических интересов, которые не имеют отношения к укреплению режима нераспространения. США и их союзники пытаются использовать ДНЯО с целью навязывания своей картины глобального мироустройства и реализации своих амбиций.

Мы видим, как под предлогом укрепления режима ядерного нераспространения реализуется стратегия оказания давления на государства, проводящие независимый курс в международных делах.

Для Запада договор зачастую становится поводом для дискриминации отдельных неядерных стран, претендующих на гарантированную его положениями реализацию права на использование атомной энергии и атомных технологий в мирных целях.

Появляются предвзятые обвинения в отношении государств — участников ДНЯО, сочиняются надуманные "страновые" досье, которые долгие годы обсуждаются на площадках ДНЯО и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Примером тому могут служить действия западных стран в отношении Сирии и Ирана.

Вся эта ситуация, продиктованная подобным ущемлением прав и неравным доступом к благам мирного атома, привела к ужесточению позиций неядерных стран. Среди радикально настроенных критиков, требующих ускоренного разоружения, есть и страны — члены "ядерного альянса" НАТО, на территории которых размещены арсеналы с американским ядерным оружием и чьи вооруженные силы привлекаются Вашингтоном к проведению так называемых совместных ядерных миссий в рамках альянса. Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные.

Вместе с тем пока что дискуссии вокруг ДНЯО, в том числе в рамках его обзорного процесса, не затрагивают тему существования самого договора.

Что касается текущей ситуации вокруг Украины, то она, хотя и создает определенную напряженность в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается.

— Существует ли в принципе угроза самому существованию договора?

— Данный вопрос во многом перекликается с предыдущим. В глобальном плане такой угрозы мы не усматриваем. Несмотря на все рассуждения о якобы недостаточном прогрессе в осуществлении положений ДНЯО и вопреки отдельным заявлениям о "несправедливости договора", на данный момент он отвечает интересам всех его государств-участников — как ядерных, так и неядерных.

ДНЯО продолжает полноформатно функционировать, остается одной из основ архитектуры международной безопасности. Неконтролируемая гонка ядерных вооружений может оказаться губительной как для глобальной стабильности, так и для поступательного развития соответствующих стран. Договор помогает этого избежать.

— Принимая во внимание недавнее заявление президента России Владимира Путина о невозможности ведения переговоров со странами Запада по тематике сокращения количества наших арсеналов ядерного оружия, может ли быть выполнена шестая статья ДНЯО, которая гласит, что каждый участник договора обязуется вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под международным контролем?

— Для начала давайте повнимательнее посмотрим на то, о чем именно говорил президент России. По сути, речь шла о том, что ранее имевшие место попытки стран НАТО вывести нас на сокращение нестратегического ядерного оружия, где у нас в силу объективных причин имеется некоторое преимущество, бесперспективны без устранения тех угроз, которые оно призвано парировать. Наше, как выразился президент России, "конкурентное преимущество" в указанной сфере является контрмерой и контрбалансом по отношению к превосходству НАТО в некоторых других звеньях их совокупного военного потенциала.

Кроме того, важно помнить о целостности всех элементов шестой статьи ДНЯО, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи и без вычленения отдельных аспектов. Продвижение в ядерном разоружении прямо увязано в ней с прогрессом в деле всеобщего и полного разоружения. В целом логика и шестой статьи, и преамбулы ДНЯО, и консенсусных документов обзорного процесса данного договора предполагает, что, во-первых, для содействия ядерному разоружению должны предприниматься усилия, способствующие снижению международной напряженности. А во-вторых, шаги на пути к безъядерному миру требуется осуществлять таким образом, чтобы укреплялась международная стабильность и не происходило ослабление чьей-либо безопасности. Продолжаем последовательно опираться именно на такой подход.

— Как Москва отвечает на критику в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии?

— Так как подобная критика доносится в подавляющем большинстве случаев из западных столиц, то она, мягко говоря, не может не вызывать недоумения. Ведь именно в рамках НАТО, провозгласившей себя "ядерным альянсом", на протяжении десятилетий осуществлялась и, более того, продолжает целенаправленно развиваться практика "совместных ядерных миссий" с опорой на американское ядерное оружие. И в отличие от мер, принятых в рамках российско-белорусского взаимодействия, ядерные вооружения США развернуты за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России. На фоне резкого обострения угроз нашей безопасности в результате разжигания Западом украинского кризиса и провозглашенного курса на нанесение России "стратегического поражения" данный фактор приобрел особое значение, потребовал соответствующей реакции, включая военно-технические меры реагирования.

Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается.