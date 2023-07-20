Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов: в Москве не хватает заботы о людях

Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о намерении ликвидировать разницу между центром и окраинами Москвы, о планах по сокращению срока отключения горячей воды и об альтернативах для ЕГЭ.

— Недавно ЛДПР выдвинула вас кандидатом на пост мэра Москвы. Действующий мэр —​​​​​​​ достаточно сильный конкурент. За счет чего, как вы думаете, вам удастся завоевать доверие москвичей?

— К Сергею Семеновичу Собянину я отношусь с уважением, как к человеку с большим управленческим опытом, как и к остальным своим конкурентам. К людям всегда нужно относиться с уважением. Вижу в городе изменения, вижу, какие огромные деньги вкладываются в каждый квадратный метр в центре Москвы.

Почему я решил выдвинуться на этот пост? Потому что я считаю, что в Москве не хватает самого главного — уважения к людям. И заботы о москвичах. За красивым фасадом пропало содержание, душевность. Москва становится городом одиноких людей, в столице эпидемия жестокости и отчуждения.

Мои ключевые обещания москвичам — это забота и справедливость. В том числе справедливое распределение бюджетных средств. Нужно ликвидировать неравенство районов. Задумайтесь: внутри Садового кольца живут чуть больше 1% населения Москвы! Всего 295 тыс. человек. Но при этом на центр льется денежный дождь, а окраины годами не могут решить элементарные проблемы. Почему за деньги москвичей мы создаем в первую очередь условия для приезжих, для туристов? Остоженка и Бирюлево находятся в одном городе, но жизнь там совсем разная. Моя цель — все районы поднять на уровень центра. А с развитием центра можно пока притормозить, там уже хорошо.

Я решил идти на выборы, чтобы москвичи увидели, что есть выбор, альтернатива. Есть человек, который понимает их заботы. В отличие от других оппозиционных кандидатов, у меня самый большой опыт работы в системе государственного управления: я второй созыв работаю в Госдуме, работал в исполнительной власти — в правительстве РФ был заместителем руководителя Рособрнадзора. Есть опыт в бизнесе, лучшее российское образование — МГУ и ВШЭ. Опираясь на этот опыт, буду внедрять по всей Москве единые стандарты — в благоустройстве, качестве городской среды, в транспортной доступности. Они должны работать одинаково на всей территории Москвы! В том числе, конечно, и в Новой Москве.

Еще обещаю, принимая любые решения, руководствоваться не голой экономикой, окупаемостью проекта, а интересами москвичей, их мнениями, самочувствием. Работать будем не ради прибыли, а для людей.

— Вы упомянули эпидемию одиночества в Москве. Как можно решить эту проблему?

— Надо создавать людям условия для общения. Московские власти еще до Собянина начали неправильную градостроительную политику — создавались "человейники". Огромное количество безликих зданий и домов, в которых живут миллионы людей. Они даже не знают своих соседей. Они не выходят во дворы, а если выходят, то не общаются. В лифтах и у подъездов еще принято здороваться, а во дворах — уже перестали. Культура общения пропала. Надо создавать точки для общения — в каждом дворе, у каждого дома. И в целом приводить в порядок дома и придомовые территории. Городскую среду первого шага, сразу за дверями квартиры. Подъезды, подвалы, дворы, детские площадки, автостоянки. Все это должно радовать глаз, быть комфортным и безопасным. Тогда у людей изменятся настроение и отношения с соседями тоже.

— Возвращаясь к вопросу о развитии территории за пределами Садового кольца, какие инициативы вы можете предложить для улучшения жизни на окраинах?

— Нужно заниматься каждым домом, двором и подъездом. Москвичи должны видеть улучшения не где-то далеко в центре города, а прямо за дверью своей квартиры. Нужно продолжать развитие транспорта. Серьезно заниматься качеством воды. И создавать на окраинах Москвы новые большие парки государственного значения. Мы создадим такие парки на месте некоторых промышленных зон — знаете эти жуткие пространства, которые много лет стоят заброшенные? Если такую промышленную зону со всех сторон окружают жилые районы, то завод там уже не построишь — это удар по здоровью людей. Поэтому — парки. Так мы убережем эти территории от многоэтажной застройки.

Я также предлагаю ввести в Москве особую форму поощрения для всех порядочных людей, специальную премию. Сейчас ситуация парадоксальная: больше всего денег власти тратят на неблагополучных людей: плохих парней, которых потом государство содержит в тюрьмах за счет налогоплательщиков. Это несправедливо, когда хорошие люди платят за плохих. Мы должны поддерживать тех, кто хочет жить по правилам. Мы будем ежегодно начислять 50 тыс. рублей всем добропорядочным москвичам: кто не совершает правонарушений, соблюдает правила дорожного движения, вовремя платит налоги, кредиты, не сидит без дела — работает, учится или занимается бизнесом.

Значительная часть моей предвыборной программы — это инициативы в интересах детей и их родителей. Я обещаю оборудовать все детские площадки Москвы видеонаблюдением. Еще важный момент — разумная миграционная политика. Нельзя допустить, чтобы внутри Москвы формировались национальные районы. Я введу простое ограничение: до 10% детей в классе — это дети мигрантов. Не больше! Так они быстрее будут ассимилироваться, учить русский язык, играть с другими детками, узнавать правила и нормы поведения.

— Ваша инициатива про сокращение срока отключения горячей воды вызвала большой резонанс. Получили ли вы ответ Минстроя? И почему вы раньше не выходили с такой инициативой?

— Министерство строительства России обещало начиная с 2022 года отключать горячую воду "не на две недели, а на два дня". Это прямая цитата шестилетней давности Андрея Чибиса, на тот момент он был заместителем министра, отвечал за развитие ЖКХ в масштабах всей страны. И он заявлял, что сократить отключения воды вполне возможно. И что страна в целом к этому готова. Андрей Владимирович Чибис — компетентный управленец, один из самых успешных губернаторов. Если он как один из руководителей Минстроя несколько лет подряд неоднократно говорил, что радикальное сокращение отключений возможно, — значит, это действительно так. Больше того, он справедливо подчеркивал, что это выгодно не только жителям, но и ресурсопоставляющим организациям.

То есть Минстрой работал над проектом по сроку отключения горячей воды несколько лет. Где результаты? 2022 год прошел, настал 2023-й. А воду по-прежнему отключают в Москве на 10 дней, а в регионах России — до месяца. Москвичи массово пишут мне в интернет-приемную, жалуются: в городе и так прохладно, еще и горячую воду отключили. И я решил защищать интересы людей.

Ответ Минстроя я получил. По содержанию это отписка: авторы ответа ссылаются на действующие регламенты и стандарты, но ведь речь как раз о том, чтобы менять эти стандарты в интересах людей. Тем более что в Москве уже проводили эксперимент летом 2018 года: в нескольких районах горячую воду отключали на три дня, и все прошло успешно. Но если тогда это было возможно, почему сейчас нет? То есть мы все время как-то запаздываем. Я подписан на чат своего дома, районные группы в соцсетях. И все спрашивают, к кому можно пойти помыться, у кого есть горячая вода? Уже 2023 год, а у нас люди в чайниках и тазиках подогревают воду.

Став мэром, я продолжу эксперимент 2018 года и проверю, насколько готова коммунальная система к резкому сокращению сроков отключения горячей воды. Сначала в отдельных районах, причем начнем не с центра, а с окраин. Потом распространим эту практику на всю Москву.

— Другие кандидаты предлагают ограничить строительство коммерческого жилья в Москве. Леонид Зюганов обещает полный мораторий на строительство коммерческого жилья. Владислав Даванков предлагает останавливать коммерческую жилую застройку, если плотность населения в районе больше 20 тыс. на квадратный километр. Какая позиция у вас?

— Полный мораторий — это остановка развития. Нельзя останавливать жизнь. Почему строятся новые дома? Москва растет: рождаются люди, приезжают новые, развивается мегаполис. То есть Зюганов говорит: "Возвращаемся назад в будущее". Хочет остановить развитие самого крупного мегаполиса Европы. Я предлагаю делать разумно: остановить только уплотнительную точечную застройку в жилых районах внутри города. Не по принципу плотности населения, как хочет Даванков, а во всех жилых районах. Но при этом продолжать реновацию, реконструкцию промзон, строительство жилья в пригородах, в Новой Москве. Там места много, можно строить.

И еще важный принцип: даже на окраинах люди сами должны решать, что и как будут строить в их районе. Я предлагаю возродить общественные слушания при внесении изменений в правила землепользования и застройки. Слушания фактически не проводят с начала пандемии. У москвичей отобрали единственный инструмент влияния на застройщиков. Люди должны решать: если в их районе можно что-то построить в рамках реновации или других процессов, то пусть строят.

— Говоря о строительстве новых домов в Москве, как вы относитесь к программе реновации? Остановите ли вы ее или продолжите реализацию?

— Будем реновацию продолжать, как и остальные хорошие процессы. А вот плохое остановлю в первый же день. Мы соберем большой совет московский и обсудим все проблемы: образование, социальные вопросы, строительство, благоустройство, транспорт. Проведем ревизию всех решений, которые были приняты за последние 30 лет. Посмотрим, что работает хорошо, поддержим. Тех, кто реализовывал такие успешные программы, пригласим работать дальше. Все, кто талантливо, честно, справедливо делал свою работу, останутся на своих местах. Всем, кто плохо работал, я скажу: "Ты уволен".

В целом реновация — это хорошая идея. Москва захлебывается в капремонтах, есть старые дома, которые уже невозможно ремонтировать. Но опять же: нужно слушать мнение жителей. Кто-то хочет подпасть под реновацию, кто-то не хочет. Надо каждый случай рассматривать индивидуально, люди должны сами решать.

— Вы часто публикуете в своем Telegram-канале записки Владимира Жириновского. И на конференции ЛДПР, когда вас выдвигали кандидатом, вы выступали на фоне огромного баннера с образом основателя ЛДПР. Позиционируете себя как преемника?

— Преемник у Жириновского есть — это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Я ученик и последователь Владимира Вольфовича. Кстати, Слуцкий на своем посту никого не ограничивает, он принял команду, которая была, и работает с ней. Многих он поддержал в различных ситуациях. А по поводу записок Жириновского — это вечная классика теперь. Вообще, сегодня нужно изучать все наследие Жириновского. Жизнь показывает, что Владимир Вольфович был лучшим в стране аналитиком и футурологом. Возможно, и в мире. Все его прогнозы сбывались и сейчас сбываются. И никакой экстрасенсорики здесь нет: он был величайшим мыслителем своего поколения, много читал и много слушал, изучал архивы и понимал исторические закономерности. Я ему благодарен за школу, за старт на пути в политике.

— Его уход из жизни для вас был личной трагедией?

— Да, это была огромная потеря. Жириновский был для меня наставником, я воспринимал его как своего отца в политике. Он постоянно учил, делился своим опытом — со мной и многими другими. Объяснял логику политических процессов, работу государственных механизмов. Это было обучение в беседах, как в платоновской академии.

— Вы активно выступали за отмену ЕГЭ и замену его данными профориентации, оценками и социальной активности, которая анализируется блокчейн-технологиями. Как вы считаете, насколько реально в России в ближайшем будущем ввести так называемую систему социального рейтинга вместо экзаменов? Есть ли у вас сейчас какие-то законопроекты на эту тему?

— Альтернатива ЕГЭ уже есть. Просто мы об этом не говорим. Речь идет об олимпиадах. Другая альтернатива — это вступительные экзамены, которые уже сегодня принимает ряд университетов. Но нужно создавать еще больше альтернатив. Нужен набор траекторий, которые приведут выпускника школы в вуз. Чтобы ребенок мог выбрать комфортный для себя путь. Я предлагаю сделать конкурс портфолио, то есть собирать все достижения школьника по образовательному треку и в конце проводить собеседование. Мне кажется, что определяющими при поступлении должны быть две вещи: мотивационное письмо самого абитуриента в адрес университета с ответами на вопросы, почему он хочет учиться именно в этом университете по этой специальности. Приемная комиссия должна учитывать мотивацию.

Это если говорить о перспективе. И плюс уже сегодня можно сделать ЕГЭ более дружественным для детей. Для этого нужно принять два решения.

Первое — разрешить пересдачу ЕГЭ по всем предметам в течение всего лета — до 1 сентября. Давать выпускникам второй шанс, чтобы они не теряли год. Ну, и самое главное: после всех экзаменов дети должны получать "выпускной кешбэк" — 30 тыс. рублей для всех девятиклассников и одиннадцатиклассников, чтобы поехать по стране и отдохнуть. По нашим исследованиям, больше половины учеников выходят после школы с теми или иными нарушениями здоровья: плохим зрением, неправильной осанкой. Кешбэк даст им возможность отдохнуть, поправить здоровье, посмотреть Россию.

— В завершение нашего разговора не могу не упомянуть, что вы прожили в Москве половину своей жизни, окончили университет, построили свою политическую карьеру. Считаете ли вы себя москвичом? Что для вас Москва?

— Я уже больше половины своей жизни прожил в Москве. И считаю себя москвичом. Для меня москвич — это тот, для кого Москва — дом. Кто не хочет никуда уезжать, а хочет делать наш город лучше. Москва для меня — главный город жизни. А главное чувство, связанное с Москвой, — свобода. Приехав сюда студентом, я очень остро это чувствовал: свободу и безграничность возможностей. Можно изучить любую науку, выбрать любую профессию — я в свое время с философского факультета перевелся на политологию. Можно работать кем хочешь, быть кем хочешь. Найти похожих людей, единомышленников и вместе делать важные и нужные дела, приносить пользу. Поэтому я сделаю все, чтобы Москва стала лучшим городом мира. Главное — укрепить связи между людьми, остановить эпидемию одиночества и отчуждения. Дать людям комфорт, достаток и возможности для самореализации: в работе, бизнесе, творчестве, политике. Тогда москвичи будут счастливы и будут улыбаться. Смурных и потухших лиц при мне в Москве не увидите!