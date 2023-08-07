Главный гериатр Москвы: мы все запрограммированы на столетнюю жизнь

Надежда Рунихина рассказала, как распознать болезни на ранних стадиях и продлить себе здоровую жизнь в пожилом возрасте

Московский урбанистический форум (МУФ) стартовал в столице 1 августа. На одной из его площадок, в Гостином дворе, гости смогут поучаствовать в экспресс-тестировании и узнать биологический возраст своего организма, а также почувствовать на себе возрастные изменения на специальном симуляторе. О том, на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы распознать болезни на ранних стадиях, и как продлить себе здоровую жизнь в пожилом возрасте, в интервью ТАСС на площадке МУФ-2023 в Гостином дворе рассказала главный внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

— Чем именно занимается врач-гериатр? В чем его отличие, например, от терапевта?

— Врач-гериатр консультирует пациентов пожилого возраста, у которых есть признаки гериатрических синдромов. Это патологические состояния, которые развиваются на фоне возраста, в результате старения. Наиболее известные их клинические проявления — это слабость, нарушение походки, неустойчивость, снижение физической активности, быстрое истощение. И это иногда может сопровождаться непреднамеренным снижением веса.

То есть сложные пожилые пациенты, как правило, со многими заболеваниями и являются основными пациентами врачей-гериатров. Терапевтам очень сложно вести их, потому что для этого требуется специальная подготовка по особенностям старения пожилого человека. И условия консультирования у врачей-терапевтов и врачей-гериатров разные. Потому что терапевт отводит не такое продолжительное время на прием с пожилым пациентом и обычно решает какую-то конкретную проблему.

А врач-гериатр знакомится с пациентом более подробно, может привлекать и других специалистов, которые, например, занимаются нарушением памяти. Также проводится комплексная гериатрическая оценка, то есть диагностируются не только основные заболевания, но и оценивается и функциональный статус, и когнитивные функции, и психоэмоциональный статус. Еще оценивается и социальный статус пациентов, так как речь идет об ослабленных пациентах, которые утрачивают способность жить самостоятельно. Таким пациентам нужна помощь. Мы узнаем, живет ли пожилой человек в семье, принимают ли участие в его жизни родственники, прикреплен ли за пациентом социальный работник.

Это все те вопросы, которые врач-гериатр выясняет в рамках консультирования. И результатом такой очень подробной оценки состояния здоровья является долгосрочный план ведения пациента, где прописываются не только лекарственные препараты и дополнительные обследования, но и даются очень индивидуальные рекомендации. Также решаются вопросы социального плана — если у человека нет социальной поддержки, то информация о нем передается в специальное учреждение для того, чтобы пациент был включен в систему долговременного ухода и получил всю необходимую помощь, в которой нуждается.

— Может ли человек сразу попасть на прием к врачу-гериатру или нужно сначала обратиться к терапевту за направлением?

— Терапевты в поликлинике по месту прикрепления лучше владеют информацией о пациентах и в случае необходимости могут направить человека как на консультацию к врачу-гериатру, так и к неврологу.

Иногда пациенты могут нуждаться в госпитализации, поэтому их направляют в гериатрическое отделение, где человеку будут диагностированы причины и степень тяжести когнитивных нарушений. Такие отделения работают на территориях госпиталей для ветеранов войн №1, №2 и №3.

— Правда ли, что пожилым людям труднее выполнять даже простые действия? Почему?

— Пожилой возраст сопряжен с развитием многих ограничений: снижением слуха, зрения, нарушением координации движений, связанной с возрастом, слабостью силы мышц, походка становится неуверенной, многие пожилые пациенты страдают от хронической боли, связанной с заболеванием суставов. Простые действия — оплатить счет в банкомате, подняться по лестнице, приготовить еду, умыться, одеться — зачастую вызывают сложности. Человек становится функционально менее активным, а в некоторых случаях зависим от помощи посторонних людей.

Специально для того, чтобы каждый на себе мог изучить возрастные изменения, на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе представлен симулятор старости, который позволит буквально перенестись в тело пожилого человека и попробовать выполнить самые обычные действия.

Врачи-гериатры занимаются ведением пожилых пациентов, проводят комплексную гериатрическую оценку с целью снижения риска развития функциональных дефицитов, их коррекции. В настоящее время у нас есть эффективные методы лечения хронической боли, мышечной слабости, недержания, дефицитов питания, коррекции зрения и слуха, многих других патологических состояний.

Современные гериатрические технологии позволяют поддержать здоровье пожилых людей, улучшить их качество жизни и функциональную независимость.

— Какие нарушения чаще всего встречаются у пожилых людей? Насколько распространены когнитивные расстройства?

— Если говорить о, например, синдроме старческой астении, то он встречается приблизительно у 10% всех пожилых пациентов старше 60 лет. Среди людей старше 75-85 лет эта доля составляет 25-30%. Когнитивные расстройства бывают разной степени — легкие, которые сложно диагностировать без консультации специалиста, умеренные когнитивные расстройства, то есть это додементные когнитивные расстройства, когда немножко снижается память, немножко снижается внимание, какие-то определенные функции, но при этом самостоятельность человека абсолютно не утрачивается.

Дальше уже идут тяжелые когнитивные расстройства, которые называются "деменция". То есть, когда человек в результате серьезных когнитивных расстройств утрачивает способность самостоятельно жить — это и называется деменцией. Она бывает тоже трех степеней. С легкой многие пациенты продолжают жить самостоятельно дома, но важно, чтобы они находились на глазах у своих родных и близких.

Чтобы лучше понять таких людей, посетители Московского урбанистического форума в Гостином дворе смогут принять участие в иммерсивном шоу "Деменция. Есть ли завтра?!". Это захватывающая театральная постановка, которая погружает зрителей в мир пожилого человека с деменцией.

— Как можно вовремя распознать, например, болезнь Альцгеймера? За какой симптоматикой нужно следить родным пожилых людей?

— Первые признаки болезни Альцгеймера иногда бывают необычными, нетипичными. В семьях могут возникать конфликтные ситуации там, где нужна помощь и поддержка. Поэтому очень важно, чтобы население было информировано и чтобы люди не боялись проходить когнитивное исследование. Единственный путь контроля болезни Альцгеймера, наиболее эффективный, — это раннее начало лекарственной терапии.

При болезни Альцгеймера одним из первых проявлений является забывчивость, которая приобретает действительно патологический характер. Понятное дело, что мы все люди, и бываем забывчивыми. К симптомам также можно отнести и потерю ориентации в пространстве. То есть, вот вышел пожилой человек из дома, прошел какое-то расстояние и вдруг растерялся, забыл, где он находится.

Надо быть очень внимательным к состоянию пожилых людей. И если возникает какие-то необычные проявления поведения, то это требует наблюдения.

— Расскажите, как распознать инфаркты и инсульты у пожилых людей. Каковы симптомы и что делать при их обнаружении?

— Основным и наиболее ярким проявлением инфаркта миокарда является появление боли за грудиной, которая возникла на фоне, например, стресса или физической активности. Также это боль, которая сопровождается слабостью и потливостью. Может снизиться артериальное давление — пациент может почувствовать слабость в ногах. Конечно, если приступ возникает у пожилых людей, особенно у тех, кто уже ранее наблюдался по поводу ишемической болезни, то это определенно показания к немедленной госпитализации.

Сейчас в Москве работает целая сеть сосудистых центров, в которых прописаны все алгоритмы оказания медицинской помощи. Таким образом, проводится специализированное лечение, и часто удается избежать какого-то значимого повреждения миокарда.

А что касается острых инсультов — это тоже такая ургентно развивающаяся ситуация, когда человек может почувствовать слабость в руке, ноге, он может упасть. Кроме того, может измениться лицо, так как теряется контроль за мимикой. У человека может появиться головная боль, головокружение, дизартрия — когда пациент говорит что-то непонятное. Это первые признаки мозгового инсульта, которые требуют немедленного оказания медицинской помощи. Все алгоритмы также отработаны, что позволяет избежать большего объема повреждений.

Главное — при обнаружении подобных симптомов незамедлительно вызвать скорую помощь.

— Очень много различных БАД, которые якобы помогут отсрочить старение организма в целом. Что на самом деле лучше делать, чтобы сохранить ясность сознания и быть в хорошем физическом состоянии?

— Мы, как врачи-гериатры, ни в коем случае не рекомендуем принимать препараты из числа БАД и подобных им без консультации со специалистом. Есть такое понятие как геропротекторы. Это такие вещества, молекулы, которые могут показать те или иные возможности повлиять на скорость старения. Но ни один из этих препаратов, которые проходят сейчас тестирования, не рекомендован для применения в реальной клинической практике.

Есть несколько стратегий, которые могут позволить сохранить лучший когнитивный статус в пожилом возрасте. Первое — это предупреждение развития деменции на фоне сосудистых заболеваний. Это отказ от курения, контроль за уровнем артериального давления, холестерина, прием антикоагулянтов, когда они показаны. Есть очень хорошая доказательная база, которая показывает, что именно физическая активность поддерживает лучший когнитивный статус.

Есть также научные данные, которые показывают, что правильная стоматологическая помощь тоже предотвращает нарушения когнитивного статуса в пожилом возрасте. Нужен хороший сон — 7-8 часов, а также контроль за стрессом, не переедать. В пище нужно больше фруктов и овощей, они помогают сохранить когнитивные функции. Необходимо также следить за состоянием щитовидной железы, так как с возрастом часто у пожилых людей снижаются ее функции.

— Какие есть программы здравоохранения, направленные на поддержание здоровья старшего поколения?

— Мы изучаем гериатрические синдромы, скорость старения, факторы риска, которые приводят к развитию возрастоассоциированных заболеваний и преждевременному старению. Но все эти знания направлены не только на пожилых пациентов. Они прежде всего важны для общества в целом и для людей гораздо более молодого возраста. Вот, допустим, курение, которое может вызвать атеросклероз, онкологические и бронхолегочные заболевания. Курение — очень мощный фактор риска преждевременного старения.

Вот, например, павильоны "Здоровая Москва", развернутые по всему городу, очень полезны. И больше даже не для пожилых людей, а для жителей среднего возраста, после 30 лет. Потому что здоровье в пожилом возрасте закладывается гораздо раньше. И факторы риска — повышенного давления, холестерина, глюкозы и других заболеваний — должны выявляться с молодых лет. Я хочу сказать, что это ответственность самих людей — ответственность за свое здоровье.

Так что все программы, направленные на профилактические осмотры, диспансеризацию, вакцинацию, являются очень значимыми. Они направлены в том числе и на предупреждение всех возрастных заболеваний. Для того, чтобы не стариться раньше времени, здоровьем нужно заниматься уже в молодом возрасте. Поэтому я призываю всех жителей Москвы воспользоваться такой возможностью и пройти такую оценку своего здоровья.

Для людей более старшего возраста мы внесли в анкетирование во время профилактических осмотров такие вопросы, которые направлены на выявление гериатрических синдромов — снижение памяти, веса, ухудшение зрения.

— Что такое биологический возраст и почему он может отличаться от хронологического. Можно ли как-то узнать его?

— Старение, как известно, это неизбежный биологический процесс, который заключается в изменении функций организма и его составляющих.

Хронологический возраст человека не всегда соответствует выраженности биологических процессов старения. Иногда показатели здоровья и так называемый биологический возраст могут опережать или, наоборот, отставать от возраста "по паспорту". Для клинической оценки старения мы используем "биологический возраст", который рассматривается как интегративный показатель, отражающий состояние здоровья и позволяющий спрогнозировать развитие ряда заболеваний.

Калькулятор биологического возраста учитывает, как правило, многие показатели, характеризующие функции различных систем организма человека, данные лабораторных и инструментальных исследований. Оценка индивидуального биологического возраста необходима для проведения исследований и полезна для каждого человека, так как позволяет составить эффективные профилактические программы, направленные на снижение риска заболеваний и уменьшение скорости старения.

На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе каждый желающий сможет поучаствовать в экспресс-тестировании и узнать биологический возраст своего организма.

— Некоторые живут до 100 лет и даже дольше. Как Вы думаете, в чем секрет их долголетия?

— Секреты на то и секреты, что сложно их разгадать. Мое убеждение как врача, что в принципе мы все запрограммированы на столетнюю жизнь. Мы проводили исследования столетних людей по поводу особенностей долгожительства. Конечно, есть генетически запрограммированные вещи. Например, если вы рождены в семье долгожителей — особенно это прослеживается по линии матери, то у вас большая вероятность того, что вы будете жить долго.

Конечно, некоторые люди доживают до столетнего возраста. Но чаще всего это те, у кого нет ожирения, сахарного диабета или вредных привычек. Однако большинство из столетних людей отличаются оптимизмом и особым взглядом на жизнь, целеустремленностью. Как правило, это люди достаточно активные, которые продолжают заниматься любимым делом. Они сохраняют свой уклад жизни, который был на протяжении многих лет. И, конечно же, родные и близкие, которые не позволяют чувствовать себя незащищенными и одинокими, — это тоже очень важно.

—​​​​​​​ Возможно ли быть вечно молодым?

— Трудно сказать, можно ли. Но до последних дней оставаться функционально активным и в доброй памяти — это возможно. Все наши стремления направлены на то, чтобы обеспечить населению безопасное старение.

Для гериатров очень важно, чтобы как можно больше людей, желательно, конечно, все, научились доживать до своего столетнего возраста в таком самостоятельном и независимом статусе. Считаю, что все знания о здоровье, которые есть, должны быть доступны всем людям.