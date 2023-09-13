Глава Пермского края: Пермь — это один из крупнейших центров страны

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума о промышленности и экспорте региона, о туризме и о том, как Пермь празднует свое 300-летие.

— Мы встречаемся на Восточном экономическом форуме, ориентированном на сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Как вы оцениваете потенциал промышленности Пермского края в плане такого сотрудничества?

— Сотрудничество это развивается достаточно бурными темпами. Наши добывающие компании традиционно продают свою продукцию на азиатских рынках.

Нашими основными партнерами, безусловно, сейчас являются такие страны, как Китай и Индия. Также развиваются неплохо отношения с Турцией. Если в цифрах, объем экспорта предприятий Пермского края за I квартал 2023 года составил $1,85 млрд. Торговыми партнерами Пермского края за этот же период стали 102 страны. В основном — страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 88,1%, в том числе в экспорте — 89,1%, в импорте — 83%.

Одним из крупнейших торговых партнеров за I квартал 2023 года стал Китай. Объем экспорта предприятий Пермского края в эту страну составил $0,23 млрд (12,4% от всего экспорта Пермского края). В числе экспортируемых продуктов — удобрения, древесина и изделия из нее, бумага и картон, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. Примерно такие же продуктовые позиции поставляются в Индию и Турцию.

— Речь идет об экспортных поставках системообразующих предприятий?

— Не только. Мы стали очень активно вместе со средним бизнесом двигаться в сторону сотрудничества с азиатскими странами. В этом году мы совместно с представителями малого и среднего бизнеса провели первую такую бизнес-миссию в Индию. Планируем посетить Индонезию: оцениваем ее тоже как достаточно потенциальное, хорошее направление для развития.

Мы ведем системную работу в части развития поставок за рубеж нашими предприятиями. Центр поддержки экспорта помогает экспортерам в том числе в поиске и подборе иностранных партнеров.

Только в I полугодии 2023 года Центр поддержки экспорта оказал услуги более чем 250 субъектам малого и среднего бизнеса. При содействии центра только в I квартале этого года наши экспортеры заключили контрактов на $12 млн. Кроме того, в 2020 году мы начали субсидировать компаниям часть затрат, связанных с транспортировкой товаров за рубеж. За это время объем средств, выделяемых из регионального бюджета на эти цели, вырос с 10 млн до 30 млн рублей в год. В 2023 году максимальная сумма выплат для одной компании увеличилась с 1,5 млн до 1,8 млн рублей. Это позволяет предпринимателям возместить до 60% затрат, связанных с транспортировкой товара за рубеж. Уже завершился первый отбор этого года: 29 компаний получат компенсации общим объемом порядка 16 млн рублей. Минэкономразвития края готовится ко второму отбору.

— Весь авиапром России во многом зависит от пермских моторов. Когда начнется серийное производство нового двигателя для самолетов семейства Ту-204/214?

— Двигатель ПД-14, можно сказать, уже находится в серийном производстве. Я еще два года назад на авиасалоне в Абу-Даби видел самолет МС-21 с ПД-14. Мне кажется, вопрос здесь в серийном производстве самих самолетов, а не двигателей. Также "Пермские моторы" неплохо продвинулись в создании двигателей с большей тягой ПД-35 под широкофюзеляжный самолет. Многие говорят: зачем создавать двигатель, если нет самого самолета? На самом деле в авиации сначала рождается двигатель, а потом под него уже создается самолет. Потому что двигатель — это куда более высокотехнологичное изделие, чем сам непосредственный фюзеляж самолета.

— Давайте от производства перейдем к реализации нацпроекта "Демография". Скоро в Перми пройдет форум "Россия — спортивная держава". Что он даст региону?

— Формируя программу 300-летия Перми, мы создали три важных ее составляющих. Первое — это фестивальные мероприятия, такие как "Город встреч", который генерировал каждые выходные в течение лета какие-то события и завершился "Ночью города".

Вторая составляющая — патриотическая: это такие события, как фестиваль и выставка "Оружие Победы".

Третья составляющая — проведение достаточно большого количества федеральных мероприятий. Это в том числе финалы "Всероссийской студенческой весны" и "Мастеров гостеприимства". И международный форум "Россия — спортивная держава" — главное флагманское событие юбилея. Все это — для того, чтобы сами пермяки и гости региона увидели наш город таким, какой он есть: это не захолустье, а один из крупнейших промышленных, научных и образовательных центров страны. Это город, где можно жить, это город, где ты можешь самореализоваться, что-то создавать, получать достойную заработную плату, это город, который знает много историй успеха и в котором ты сам можешь быть успешным человеком.

Форум "Россия — спортивная держава" мы принимаем прежде всего для жителей Пермского края. Да, наверняка будут какие-то неудобства, но вместе с тем к нам приедут великие спортсмены. Мы обязательно будем договариваться, чтобы они провели мастер-классы в наших юношеских подразделениях спортивных клубов и в спортшколах. Кроме того, нам важно привлечь внимание федерального центра, в том числе к нашим спортивным инвестиционным проектам, которые требуют поддержки из федерального бюджета.

Наконец, нами один из акцентов на форуме будет сделан на производителях спортивной амуниции. Велосипеды, форма, коньки, обувь, защитные очки, спортивные сани — все это производится в Прикамье. И нам бы хотелось, чтобы пермские производители получили новое окно возможностей — подписали контракты с федерациями и спортивными командами.

Все эти направления важны для Пермского края. И все мы понимаем, что на форуме в Перми будут обсуждаться и приниматься значимые решения в масштабах страны — о том, как отечественный спорт должен трансформироваться в условиях беспрецедентного давления санкций.

— Весной, выступая в ТАСС на пресс-конференции, вы говорили, что мероприятия празднования 300-летия Перми позволят существенно увеличить турпоток в регион и по итогам года он превысит 1 млн человек. Будет достигнут этот результат?

— Я думаю, да. Но точно узнать итоговую цифру мы сможем только в начале 2024 года, когда данные приведет Росстат.

И это не только благодаря гостям, приезжающим к нам на юбилейные мероприятия, но и системная работа по развитию туристической отрасли по разным направлениям.

По вовлечению бизнеса в туристическую отрасль и привлечению грантов на развитие инфраструктуры по разным направлениям Пермский край стабильно входит в десятку регионов-лидеров. Например, в этом году в федеральном конкурсе на субсидирование строительства модульных гостиниц добились федеральной поддержки пять инвестпроектов. Из бюджетов двух уровней и средств самих предпринимателей 560 млн рублей вкладывается в увеличение номерного фонда в средствах размещения. Реализация данных проектов позволит увеличить в 2023–2024 годах номерной фонд в регионе на 181 номер в Кунгурском, Ильинском, Пермском и Чердынском округах.

Всего за период 2022–2023 годов в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета на проекты в отрасли Пермского края привлечено почти 2,5 млрд рублей.

Мы развиваем промышленный туризм как отдельное направление.

Основная цель — привлекать людей, кадры, в том числе и будущих специалистов, на предприятия региона. Это возможность заинтересовать нашу молодежь, показать ей наши высокотехнологичные производства. Если им понравится, будет интересно — больше шансов, что захотят потом на них работать, будут идти к этой цели, останутся в Прикамье. Кроме того, с помощью промтуризма можно привлечь на наши предприятия и специалистов из других регионов. Поэтому многие экскурсии носят именно профориентационный характер и ориентированы на школьников и студентов.

За два года число промышленных туристов в Прикамье выросло в 12 раз, с чуть более 5 тыс. в 2020 году до более 60 тыс. — по итогам 2022 года. Сегодня маршруты промышленного туризма внедрили 65 предприятий края.

— Транспортная инфраструктура осилит такой рост турпотока?

— Если взять статистику нашего аэропорта Большое Савино, то мы в этом году должны перешагнуть порог в 2 млн пассажиров. И буквально на днях мы подписали соглашение с "Новапорт Холдинг" о расширении терминала аэровокзального комплекса. В 2024 году будет начато проектирование расширения нового терминала. Реализация проекта позволит нам обеспечить более комфортные условия для пассажиров. Также мы увеличим пропускную способность аэропорта — сможем принимать и отправлять большее количество судов, что в итоге тоже будет способствовать увеличению числа авианаправлений.

Пермский край ведет активную работу для того, чтобы жители и гости региона активнее пользовались воздушным видом транспорта. Если в начале этого года мы субсидировали 15 межрегиональных направлений, то на сегодня увеличили их число до 18. Сегодня они связывают Пермь с Самарой, Ярославлем, Нижневартовском, Барнаулом, Казанью, Минеральными Водами, Сургутом, Новосибирском, Тюменью, Уфой, Махачкалой, Мурманском, Нижним Новгородом, Калининградом, Астраханью, Волгоградом, Владикавказом и Когалымом. Кроме того, субсидиями поддерживается и одно международное направление — между Пермью и Минском, столицей Республики Беларусь.

— Писатель пермяк Алексей Иванов недавно выпустил новую книгу — "Бронепароходы". Думаю, каждый ее читатель захочет отправиться в путешествие по Каме. Как в регионе развивается водный туризм?

— В этом направлении у нас много планов. Развиваем круизный туризм, и здесь у нас есть крупные партнеры — московская компания "ВодоходЪ". Это крупнейший в стране круизный оператор, и у него турпоток в Прикамье в 2023 году уже вырос на 41% к показателю за 2022 год. И это с учетом того, что навигация еще не завершена. Кроме этой компании еще три в этом году также увеличили число судозаходов в Пермский край.

Из регионального бюджета выделяем средства на реализацию программы по созданию причальной инфраструктуры. Недавно выделены деньги на строительство причальной инфраструктуры в Соликамске, создаем ее в Хохловке, где размещается наш знаменитый этнографический музей под открытым небом.

Планируем проводить раз в два года Всероссийский круизный форум.

Готовимся к участию в федеральной программе приобретения судов по субсидируемым лизинговым программам, о которой объявил президент. У нас неплохо движется проект по инвестированию наших партнеров в развитие судостроительной верфи на Каме, где в перспективе планируется производство электросудов. Сейчас у нас выпускают причальные "шайбы" — остановки для электросудов, которые уже используются в Москве.

— Известно, что в Перми "счастье не за горами". Как вы оцениваете ход празднования 300-летия Перми? Горожане стали счастливее?

— Надо спрашивать непосредственно жителей, поскольку мы старались работать именно для них. Если спросить у меня, как жителя Перми, да, я стал счастливее. Действительно, было очень много красочных, подготовленных на высоком уровне мероприятий. И от своих знакомых я слышу много положительных отзывов.

Конечно, нам предстоит еще подвести итоги на Оргкомитете под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. И к этому моменту появится понимание, какие мероприятия, фестивали мы будем делать ежегодными.