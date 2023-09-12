Россия избавляется от виз в Азию, рублю ищут опору. Итоги второго дня ВЭФ

Россия продолжает развивать сотрудничество со странами Азии, ведется работа над отменой виз с несколькими государствами, в том числе не исключено введение безвизового режима с Китаем, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на курс рубля давят спекулянты. Но участники форума не ждут нового повышения ключевой ставки.

ТАСС собрал основные высказывания участников форума.

Азия становится ближе

Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии связей России и Китая, заявил, что они вышли "на очень высокий уровень". А со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за первую половину 2023 года товарооборот "вырос на 18,3%", подчеркнул глава государства.

Россия активно работает над отменой виз со странами Азии. "У нас есть целый ряд стран [Азии], с которыми безвизовый режим осуществляется достаточно успешно. Эта работа очень важная, мы дальше будем ее проводить", - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Россия уже готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами: Малайзией, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Мексикой, Тринидадом и Тобаго.

Руденко не исключил введения безвизового режима между РФ и Китаем в будущем. В свою очередь полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун на полях ВЭФ заявил, что Пекин приветствует такую возможность, отметив, что безвизовый режим пойдет на пользу сотрудничеству двух стран.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал громадным потенциал инвестиций из Азии и Ближнего Востока для российских инфраструктурных проектов. По его словам, инвесторы "планируют создавать различные элементы финансовой инфраструктуры, которые важны для РФ". "Речь идет о создании депозитариев для акций, платежных систем и т. д.", - добавил Дмитриев.

Курс рубля

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес приспособится к любому курсу, "если он не будет скакать не только на проценты, но и в разы". Он надеется, что пик ослабления курса пройден и рубль будет более стабильным на среднесрочном горизонте.

Как отметил Путин, непреодолимых проблем с курсом рубля нет, хотя этот вопрос требует исследования со стороны финансовых властей страны.

По словам главы Сбербанка, на курс рубля давят спекулянты. "Сегодня внебиржевой валютный рынок очень большой сформировался вне нашей юрисдикции, происходит рублевая утечка и там происходит внебиржевая торговля", - сообщил Греф. Он добавил, что предложения по этой проблеме были направлены.

Ключевая ставка

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% на заседании совета директоров 15 сентября. Такое мнение журналистам в кулуарах ВЭФ озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

Греф также не ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом он полагает, что понижения ставки можно ожидать на горизонте около полугода. "ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками", - уверен глава Сбербанка.

В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК на полях ВЭФ заявил, что ключевая ставка является балансирующим инструментом, "не базовым", и решение о ее изменении нужно принимать, когда другие меры исчерпаны. "Мне кажется, не менее важную роль играет макропруденциальная политика, те решения, которые Центральный банк, например, принял по потребительскому кредитованию. <...> Все это вместе будет работать на то, что кредитный канал, который и стал ключевым фактором к этой волатильности, будет находиться в более сдержанных рамках", - заключил Орешкин.

Внедрение карт "Мир"

Вопрос расширения зоны работы российских карт "Мир" продолжает прорабатываться. "Тема наших карт в Юго-Восточной Азии активно обсуждается. С Индией обсуждается, с Китаем, другими странами", - уточнил Руденко.

В настоящее время карты "Мир" принимаются на Кубе, в Венесуэле, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Также прорабатывается возможность запуска карт "Мир" на всей территории Таиланда. "Эта тема обсуждается по линии центробанков", - сказал Руденко.

Борьба с теневой экономикой

Теневой сектор российской экономики сокращается, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Та же контрольно-надзорная реформа, снижение налоговой нагрузки, режим самозанятости и т. д. Все это привело к выводу из тени большого количества субъектов предпринимательской деятельности в разных отраслях. Поэтому есть позитивные тенденции в этом смысле", - пояснил Титов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что число проверок бизнеса со стороны контролирующих органов в 2023 году снизилось на 15% в сравнении с 2022 годом. При этом количество происшествий на предприятиях не выросло, а "нагрузка на бизнес существенно снизилась".

Призрак национализации

В России складывается тренд на национализацию, заявил Греф. По его словам, это создает условия, в которых "экономика становится малопривлекательна для инвестиций".

Путин, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии ВЭФ, не согласился, что роль государства в российской экономике слишком большая. "Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики, но частные структуры развиваются быстрыми темпами. Мы их поддерживаем", - сказал глава государства. Он также подчеркнул, что государственные структуры, к которым попадают национализированные активы, распоряжаются ими в соответствии с законными процедурами.

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