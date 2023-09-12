Путин не согласен, что в экономике РФ становится "слишком много государства"

По словам президента, сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласен с утверждением, что государства в экономике сейчас становится слишком много. Такую позицию он обозначил, отвечая на соответствующий на вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы об этом слышим, об этом говорят постоянно. Это не так. Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики, но частные структуры развиваются быстрыми темпами. Мы их поддерживаем, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке", - сказал глава государства.

Путин отметил, что государство сопровождает на Дальнем Востоке все вложения инфраструктурными инвестициями. За последний год государство вложило в инфраструктуру для поддержки бизнеса 8,5 млрд рублей, а на ближайшие три года ожидается еще 33 млрд рублей.

"И так по очень многим направлениям. Мы же льготируем работу наших компаний особенно здесь в дальневосточном регионе", - отметил Путин.

По словам президента, сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты. Поэтому такая работа будет продолжаться.

"Мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может быть пару десятилетий сложился очень хороший диалог", - заключил глава государства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.