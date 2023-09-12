12 сентября, 06:52,
обновлено 12 сентября, 07:47
Восточный экономический форум

Путин не согласен, что в экономике РФ становится "слишком много государства"

По словам президента, сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласен с утверждением, что государства в экономике сейчас становится слишком много. Такую позицию он обозначил, отвечая на соответствующий на вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Читайте также
Трансляция
Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Мы об этом слышим, об этом говорят постоянно. Это не так. Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики, но частные структуры развиваются быстрыми темпами. Мы их поддерживаем, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке", - сказал глава государства.

Путин отметил, что государство сопровождает на Дальнем Востоке все вложения инфраструктурными инвестициями. За последний год государство вложило в инфраструктуру для поддержки бизнеса 8,5 млрд рублей, а на ближайшие три года ожидается еще 33 млрд рублей.

"И так по очень многим направлениям. Мы же льготируем работу наших компаний особенно здесь в дальневосточном регионе", - отметил Путин.

По словам президента, сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты. Поэтому такая работа будет продолжаться.

"Мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может быть пару десятилетий сложился очень хороший диалог", - заключил глава государства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация