КНР приветствует возможное введение безвивого режима с Россией

Как сообщил полномочный министр посольства КНР в РФ Ли Сюэсун, вопрос обсуждается по линии внешнеполитических ведомств двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Китай приветствует возможное введение безвизового режима с Россией, это поспособствует туризму и обмену деловыми делегациями. Об этом заявил ТАСС полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун.

"Мы приветствуем. Это полезно для взаимного обмена деловыми делегациями, туристами и так далее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Этот вопрос, по словам дипломата, обсуждается по линии внешнеполитических ведомств двух стран. "Поддерживаем, это только на пользу сотрудничеству", - подчеркнул Лю Сюэсун.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее на полях ВЭФ заявил, что не исключает введения безвизового режима между РФ и КНР в будущем.

В феврале соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.