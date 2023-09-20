Замглавы Минвостокразвития Нургалиева: будем окном в Азию для креативного бизнеса России

Эльвира Нургалиева о выстраивании экономических отношений с дружественными странами

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют большую заинтересованность в российском искусстве. Культурный обмен является неотъемлемой частью сотрудничества России с АТР, а Дальний Восток играет в этом одну из главных ролей. О том, что ждет культурную индустрию ДФО в ближайшем будущем, о "переупаковке" продуктов и кинорибейте в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

— Эльвира Рамиловна, на площадке Восточного экономического форума вы подписали соглашение, которое кардинальным образом может поменять будущее креативных индустрий не только Дальнего Востока, но и России. Расскажите об этом.

— Мы подписали соглашение с АСИ о создании экспортного центра, сфокусированного на креативной экономике. Это один из компонентов нашей системной работы по созданию инфраструктуры, необходимой для развития творческих отраслей. У этой работы несколько стратегических направлений.

Первое связано с созданием специальных пространств, объединяющих предпринимателей для создания и реализации проектов с творческой составляющей. В частности, в Якутске по президентской единой субсидии уже создан креативный кластер "Квартал труда". Развиваем сеть аналогичных проектов — в Улан-Удэ, Благовещенске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Они уже обеспечены финансированием Минвостокразвития и Минкультуры. На Восточном экономическом форуме представили концепции этих кластеров, которые реализуем в ближайшие два года. Еще один вектор в развитии креативной экономики — система образования. На Дальнем Востоке к 2025 году откроются филиалы трех крупных федеральных творческих вузов: ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища. В этом учебном году в Якутске в рамках программы "Приоритет-2030. Дальний Восток" открылась новая программа подготовки в сфере кино АГИКИ совместно с Universal University.

Этим летом мы организовали первую Дальневосточную креативную неделю, объединившую людей творческих профессий, деятелей культуры, предпринимателей. В следующем году в рамках ВЭФ проведем арт-ярмарку, где представим все крупнейшие галереи современного искусства России, включая дальневосточные. Пригласим коллекционеров из Азии.

Мы видим в странах АТР большой интерес к российской культуре. Азия сегодня — крупнейший рынок креативной продукции. Владивосток, располагаясь на перекрестке различных культур, может стать мощным творческим хабом.

У нас в стране есть креативные продукты, которые "упакованы" для внутреннего рынка. Однако команды, которые их создают, не всегда понимают, как выходить со своей продукцией в Азию. Например, ребята написали игру или сделали анимационный фильм, но непонятно, какие платформы задействовать для того, чтобы заявить о себе в Китае, с кем договариваться, как "переупаковать" продукт, как переводить на другой язык и так далее.

Экспортный центр, соглашение о создании которого подписано на ВЭФ и чей проектный офис разместится во Владивостоке, поможет правильно "упаковывать" продукт, найти покупателя, выстроить коммуникацию и выйти на рынок АТР.

— Можете ли вы привести примеры успешных дальневосточных проектов, которым уже удалось продвинуться в Азию?

— Хороший пример — анимационная студия "Мечталет" в Хабаровске. Она производит мультсериал, который успешно продается на платформах Китая, Кореи и еще 20 стран. В продолжение этого успеха они сейчас создают полнометражный мультипликационный фильм "Невельской", посвященный одному из наших национальных героев, благодаря которому у России есть Дальний Восток. Важно, что, создавая этот мультфильм, ребята из Хабаровска привлекают сценаристов из Владивостока, музыкантов из Бурятии. То есть в проект вовлечено несколько регионов Дальнего Востока. В этом наша сила — в системности, сплоченности.

— Говоря о проектном офисе экспортного центра и забегая немного вперед — как вы думаете, такие офисы могут появиться и в других регионах? Или одного офиса в Приморье, куда смогут обратиться из всех регионов, будет достаточно?

— Вполне могут. В том же Хабаровске проходит организованный "Мечталетом" "Анимур" — это второй в России и первый в восточной части России международный анимационный фестиваль. В рамках "Анимура" в этом году будут запускать международный кинорынок. Появится еще одна площадка, еще одно место встречи сценаристов, мультипликаторов из России и Азии.

Успешно развивается в этом направлении Якутия. Республика Саха — это самородок, где команда и создает продукты сама, и сама их "упаковывает", и работает с азиатским рынком. Наша задача — выйти за рамки одного региона, сделать такой центр поддержки для всех регионов Дальнего Востока, стать окном в Азию для всего креативного бизнеса России.

— Не уходим далеко от творчества, но уходим чуть-чуть ближе к экономике и удобствам. Вы запустили механизм кинорибейта (налоговый возврат с кинопроизводства — прим. ТАСС) на Дальнем Востоке?

— В прошлом году по инициативе министерства была создана дальневосточная кинокомиссия, в которую вошли представители кинорынка и органов власти. Мы провели аудит наших основных локаций для киносъемок, изучили, какие у нас есть специалисты: инженеры, режиссеры, техники, костюмеры, гримеры. Выяснили, где на Дальнем Востоке имеется инфраструктура для съемок — в частности, оборудование, которое можно было бы сдавать в аренду. Некоторые регионы уже в этом направлении начали действовать самостоятельно. Но есть территории, имеющие такое желание, но ограниченные в финансовых возможностях. Якутия "выстрелила" по части кино — это яркий российский феномен. Но это — результат системной 30-летней работы руководства и профессионального сообщества республики. Якутское кино во многом ориентировано на внутренний рынок. В самой республике вы увидите на киноафишах якутские картины совершенно разных жанров. То авторское кино, про которое знают все, которое берет призы на крупных фестивалях, — это только часть огромного пласта якутского кинематографа. Безусловно, работа, которая ведется в Якутии, будет продолжена. По поручению президента России Владимира Путина создается большой круглогодичный кинопавильон в Якутске, который будет работать в интересах всех регионов Дальнего Востока.

— Планируете ли поддержать Приморье и Бурятию?

— Да, эти регионы в приоритете развития кинопроизводства. Здесь несколько предпосылок. Во-первых, климат и погода. Бурятия и Приморье — одни из самых солнечных территорий Дальнего Востока. По мнению кинематографистов, качество картинки для съемок здесь превосходит голливудское. Во-вторых, в этих регионах — калейдоскоп локаций для съемок. Не случайно в Приморье уже снято много картин японцами, китайцами, корейцами.

И третий важный аспект — это уже имеющееся профессиональное сообщество. В Приморье есть региональная кинокомиссия, одна из первых в России, проводится фестиваль "Меридианы Тихого", который все эти годы гремел и привлекал международное внимание. В Бурятии есть свои региональные кинокомпании, кинотрадиции. Поэтому мы решили стартовать в этих регионах — запустить меры поддержки, которые станут трамплином для получения значимых эффектов уже в масштабе всей отрасли.

Вообще к нам примерно раз в неделю приходят продюсеры и говорят о том, что мечтают приехать снимать на Камчатку, на Чукотку. Поэтому меры поддержки окажем всем регионам Дальнего Востока, где будет сниматься кино как дальневосточными, так и федеральными и международными командами.

При этом для многих кинематографистов серьезным барьером являются логистические затраты, связанные с транспортировкой на большие расстояния творческих команд, оборудования. Ровно для того, чтобы это логистическое плечо не было ограничением для желающих приехать на Дальний Восток команд, мы запускаем систему кинорибейта. Министерство будет софинансировать затраты больших кинокоманд, которые будут работать на дальневосточных территориях. Этот механизм запустим уже в следующем год.