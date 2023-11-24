Глава депкультуры Москвы: мы создаем киносреду для картин мирового уровня

Алексей Фурсин — о развитии инфраструктуры для кинопроизводства, состоянии арт-рынка и планах в культурной жизни столицы

Московские власти в последние годы объявили о создании в столице ряда масштабных объектов в сфере киноиндустрии. В городе уже работает крупный кинопарк "Москино" со множеством уникальных съемочных площадок, и он продолжает расширяться, а также киномедиакластер МЕТМАШ — как ожидается, он должен стать конкурентом подобных крупных международных кластеров. О развитии инфраструктуры для кинопроизводства, состоянии арт-рынка и планах в культурной жизни столицы рассказал в интервью ТАСС руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

— В Москве сейчас обустраивают новые крупные площадки для кинопроизводства. Алексей Анатольевич, расскажите, почему столица уделяет такое внимание созданию специального кластера для съемок кино?

— Во-первых, кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, как креативных, так и традиционных сфер экономики. Во-вторых, Москва с точки зрения развития киноиндустрии является лидером среди российских регионов, потому что почти 90% кинокомпаний располагается именно здесь. В-третьих, для нас это имеет и туристическое значение, потому что кино показывает картины современной Москвы — транспорт, объекты инфраструктуры, парки, отреставрированные исторические объекты, — тем самым популяризируя то, что делается в городе. Через кадр, через такие сюжеты можно привлечь внимание не только российского, но и зарубежного туриста. Ну и, конечно, кино является работодателем для совершенно разных специалистов — это продюсеры, дизайнеры, инженеры, художники, работники в сфере звука и одежды. Кино дает энергию для развития смежных отраслей и создания новых рабочих мест. Поэтому мы и создаем киносреду для картин мирового уровня.

— Насколько, на ваш взгляд, московский кинокластер будет способен конкурировать на международном уровне с такими гигантами, как Голливуд и Болливуд?

— Конечно, мы будем стремиться конкурировать. Мне кажется в данном случае очень важным, чтобы у наших кинокомпаний была возможность создавать кино внутри России, используя московские площадки для съемки любого контента — сериального, полного метра, анимации. Ведь не секрет, что раньше многим российским кинокомпаниям приходилось выезжать на съемки в другие страны из-за определенного дефицита площадей для производства кино. Сейчас Москва создает эти площадки — как студии, современные высокотехнологичные павильоны, так и натурные декорации, которые могут быть использованы для любого вида съемок, не выезжая за пределы города.

Конечно, одной только инфраструктуры мало для обеспечения конкуренции с известнейшими международными кинокластерами. Существует много других факторов, таких как кадры, применение новых технологий, экономика, и, разумеется, творческая составляющая. Поэтому сегодня и Российская Федерация, и Москва создали большое количество мер поддержки. У Министерства культуры РФ, Фонда кино, Президентского фонда культурных инициатив имеется грантовая поддержка на создание контента, город компенсирует различные виды затрат на кино и анимацию.

Один из ключевых вопросов — творческая, креативная составляющая в виде сценариев, работы художника, декораций, костюма. Москва — интеллектуальный город, здесь находятся основные институты сферы кино, режиссуры, все креативные индустрии, поэтому сама обстановка, среда предполагает рождение и развитие талантов. А это, в свою очередь, должно повлечь появление новых картин мирового уровня, что и создаст ту самую конкуренцию, о которой вы говорите. То есть совокупность всех этих факторов — это предпосылки для конкуренции с любым международным кластером.

— Каковы сейчас основные цели по развитию кинокластера МЕТМАШ?

— Кластер уже стал местом сбора лучших производителей видео- и киноконтента. Там разрабатываются собственные инновационные технологии, а также происходит интеграция мировых наработок в киноотрасль. Большинство кинопроизводителей отечественного контента получили все инструменты, необходимые им для реализации творческих идей и полного цикла производства. По завершении строительства площадь креативного пространства МЕТМАШ составит более 210 тыс. кв. м и будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, многие из которых функционируют уже в текущий момент. Скоро на территории откроется крупнейший дом костюма и реквизита. Кроме того, на площадке разместят самый большой в столице хромакей — студию для совмещения изображений. Всего на территории будет 43 строения, которые будут использоваться для производства контента.

С помощью инновационного кластера столица будет обеспечена высококлассными и технологичными площадками, а уровень съемок и удобства создания кино для производителей значительно вырастет. На МЕТМАШ можно будет проводить востребованные антуражные съемки, делать тематические застройки под любые запросы кинокомпаний. Кроме того, вся система кинопроизводства будет сопровождаться удобным форматом бронирования реквизита и аренды площадок для съемок на цифровой киноплатформе, которая будет функционировать в связке с МЕТМАШ, а также другими доступными в городе местами для съемок, в том числе частными.

— Еще один не менее важный объект — кинопарк "Москино". Каковы сейчас результаты его работы?

— На территории кинопарка "Москино" съемочные группы уже активно работают. Проведены съемки проектов "Война и музыка" режиссера Сарика Андреасяна, "Постучись в мою дверь" Всеволода Аравина, "По зову сердца" Игоря Угольникова, "Враг у ворот" Никиты Грамматикова.

По итогам открытия первой очереди кинопарка "Москино", а это конец августа 2023 года, прошли съемки проектов "Недетское кино" Александра Богуславского, "Следствие вели…" Бориса Федорова, "20/22" Андрея Симонова и ряда других. Всего в списке реализованных уже 12 проектов.

— Какие самые популярные локации для съемок выбирают кинопроизводители на площадках в кинопарке "Москино" и МЕТМАШ?

— В кинопарке "Москино" самыми популярными локациями стали воссозданные улицы Москвы, очень востребованы, например, Столешников переулок, улицы Тверская, Большая Никитская, Большая Дмитровка и другие. Также часто для съемок выбирают локации русской деревни и ковбойского городка. В кластере МЕТМАШ месяц назад была запущена в работу постоянная декорация "Отделение полиции", которая сейчас пользуется популярностью у кинопроизводителей, снимающих фильмы и сериалы на территории кластера. Но и очень много запросов на съемки непосредственно на улицах и набережных города Москвы. Кинопроизводители выбирают и парковые территории — Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно". То есть пользуются спросом красивые исторические локации.

Что касается павильонов, то у всех студий и продюсеров одинаковые запросы — их должно быть много и разных. Это и небольшие студии для маленьких проектов, и большие павильоны на 1,5–2 тыс. кв. м для съемок масштабных сцен. Есть запросы на съемки в таких местах, как аэропорты или вокзалы. Это стратегические объекты с особым режимом, поэтому в кинопарке "Москино" создаются такие павильоны с постоянно действующими декорациями, и кинопроизводители могут использовать их, не занимая площадки реальных объектов и не мешая транспортному процессу. Ну и, конечно, локации, расположенные в объектах специального назначения: социальные, образовательные учреждения, полиция, суд, больницы. Подобные декорации уже созданы частично в кинокластере МЕТМАШ и будут создаваться в кинопарке "Москино". Это даст возможность не мешать, например, школьному процессу, работе врачей.

Следующий этап работы — создавать интерьеры и экстерьеры известных, узнаваемых зданий, чтобы можно было снимать кино, сериалы, используя такие декорации, если не получилось снимать непосредственно на самих объектах. Для нас это, опять же, популяризация той деятельности, которую проводит Москва в сфере градостроительной политики.

— Каковы планы по развитию арт-рынка Москвы в целом?

— Арт-рынок достаточно активно, динамично развивается. Город всегда поддерживал такие мероприятия — выставки, ярмарки, — которые привлекают не только уже именитых художников, скульпторов, но и начинающих. Это дает им возможность роста и впоследствии участия уже в более значимых событиях. Поэтому для нас важна не только поддержка современного искусства, но и связь искусства с новыми технологиями, цифровое искусство. Мы сейчас прорабатываем возможность проведения такого мероприятия в Москве.

В целом за год систематической поддержки со стороны правительства Москвы арт-рынок показал значительный рост: в арт-индустрии столицы появилось 100 новых предпринимателей. Кроме того, ее выручка выросла на 19%. Во многом этому содействует городское Агентство креативных индустрий (АКИ): оно поддерживает все крупнейшие ярмарки и маркеты современного искусства, проходящие в столице. Это, к примеру, Blazar, Cosmoscow и "Арт Москва". Галереям оказывается конкретная, практическая помощь. В частности, АКИ организовывало на этих ярмарках собственные секции, что позволяло галереям выставляться на бесплатной основе, зарабатывать на продаже и получать новые предложения о сотрудничестве. Развитие и поддержка арт-индустрии на профессиональных мероприятиях дает толчок для ее развития в Москве, где уже жители города могут посещать бесплатно многие галереи, арт-пространства и другие интересные локации.

Также АКИ второй год поддерживает молодых креаторов на маркете Win-Win. В этом году он проходил в конце октября — в секции агентства были объединены представители двух индустрий: арт и издательское дело. Общая выручка с продаж авторских работ и книжных изданий в секции АКИ превысила прошлогодний показатель почти в два раза и составила более 1,3 млн рублей.

Впрочем, АКИ поддерживает не только галереи, но и художников. С его помощью в 2023 году в ярмарке Blazar приняли участие 20 авторов. За три года город поддержал 71 художника, которые в общей сложности заработали более 60 млн рублей. На сайте АКИ творцы могут зарегистрировать личный кабинет и узнавать об актуальных мерах поддержки. Дополнительно с ними работают индустриальные менеджеры.

— Планируете ли запускать какие-то новые масштабные культурные проекты — фестивали, форумы — или достаточно существующих? На что намерены сделать акцент в ближайшее время?

— Мы планируем сделать акцент на мероприятия, которые носят международный характер, с возможностью привлечения творческих коллективов из-за рубежа, например из стран БРИКС. В ближайшее время в Москве пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приедут дизайнеры, представители индустрии из нескольких десятков стран. Неделю Москва будет охвачена тематикой дизайна, создания одежды, материалов, производственных площадок, обсуждениями других актуальных тем. И это продолжение нашей политики по развитию креативных индустрий в городе, той созданной синергии между производством и творчеством, бизнесом и культурой.

Такие мероприятия являются фокусом для нас, потому что позволяют использовать творческий потенциал столичных предпринимателей, учреждений культуры для создания международной повестки. Поэтому, конечно же, планируем новые мероприятия международного уровня.

— Близятся зимние праздники. Скажите, какие альтернативы новогодних ярких шоу могут предложить московские культурные площадки тем, кто столько времени провел в очереди за билетами на "Щелкунчика"?

— Балет "Щелкунчик" непосредственно 31 декабря в Москве можно посмотреть не только в Большом театре. Мы говорим о предновогоднем времени, поэтому культурная программа сильно преображается в преддверии праздника и становится особенно насыщенной в эти дни. Территориями праздника станут столичные парки, театры, музеи, усадьбы и другие посещаемые локации нашего города. Концерты, спектакли, оперетты, экскурсии, выставки, которые будут проходить в эти дни, несут в себе это яркое новогоднее настроение.

Для нас, конечно, сейчас важно сформировать программу для семей, для детей, для гостей столицы. Они смогут посетить театральные постановки, традиционные елки города, столичные катки, где тоже будут шоу и концертные программы. Но для того, чтобы нашему дорогому жителю не потеряться во всем этом многообразии, мы сейчас формируем программу, которую в ближайшее время разместим на портале мэра Москвы. Там можно будет узнать, где что увидеть, посетить, как приобрести билет. И отдельно мы составим полную городскую программу мероприятий почти на все зимние месяцы.