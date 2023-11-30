Татьяна Валовая: ситуация в мире без ООН была бы гораздо хуже

Генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН Татьяна Валовая в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману ответила на растущую волну критики в адрес организации, рассказала, сохранится ли организация в будущем и насколько эффективной делают ООН женщины в руководстве

— Татьяна Дмитриевна, большое спасибо за возможность встретиться с вами в напряженный, как обычно, ваш рабочий день. Мы находимся в Женеве, городе, где более 180 постоянных представительств и посольств разных стран. Здесь сосредоточены более 40 международных организаций. Вы возглавляете отделение ООН в Женеве. Пожалуйста, расскажите, что представляет собой международная Женева, как взаимодействуют международные организации и какова роль вашего офиса в этих коммуникациях?

— Международная Женева — это уникальное место на планете. Ее уникальность в том, что здесь, во-первых, находится очень большая семья организаций Объединенных Наций. Здесь расположено наше отделение. После офиса в Нью-Йорке это самый большой офис ООН в мире. Здесь работают много сегментов Секретариата, которые представляют различные направления работы, например, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН). Помимо этих структурных подразделений Секретариата здесь еще много агентств, программ и фондов, входящих в семью ООН. Это, в частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая была у всех на устах в Женеве в период ковида. Это также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирная метеорологичеcкая организация (ВМО), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

Помимо этого, здесь много других международных организаций — Всемирная торговая организация (ВТО), Международный комитет Красного Креста, находящийся через дорогу от Дворца Наций, и расположенная совсем недалеко — буквально в нескольких километрах — Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН). Все эти многочисленные структуры обосновались здесь не случайно, а потому что Женева практически с начала ХХ века стала центром многостороннего сотрудничества, то есть еще до создания ООН и появления здесь офиса нашей организации в 1946 году. Поскольку в Женеве сосредоточено так много организаций, здесь, естественно, и очень высок уровень дипломатического представительства. У нас 183 постоянных представительства стран — членов ООН. Это высокий показатель, уступающий только Нью-Йорку.

В Женеве действует большое число неправительственных организаций, с которыми мы сотрудничаем, их около 750. Здесь имеется также много образовательных центров, университетов, академий. Эта уникальная система позволяет говорить о том, что в Женеве принимаются решения, которые касаются практически каждого жителя нашей планеты.

— Мир сталкивается с самыми разными вызовами. Какие приоритеты ООН представляются вам главными и в какой степени в этом задействован женевский офис?

— Вы абсолютно правы — сейчас огромное количество вызовов, и большинство из них носят глобальный характер. Это вооруженные конфликты, изменение климата, рост экономического и социального неравенства.

Ни одна страна не может в одиночку найти ответы на эти вызовы. Нужны глобальные решения, то есть такие, которых можно достичь только на базе многостороннего сотрудничества. Именно поэтому роль ООН сейчас важна как никогда

Что касается важнейших задач, то все наши приоритеты, определенные в 1945 году, по-прежнему актуальны сегодня. Мир, безопасность, разоружение — это ключевой приоритет. Вопросы социального и экономического развития — это тоже ключевой приоритет. Важны как никогда также вопросы гуманитарного сотрудничества и прав человека. То есть повестка дня ООН, закрепленная в ее Уставе, по сути, та же самая, которая была более 75 лет назад. Но сейчас есть и новые вызовы. Когда мы говорим о приоритетах нашей деятельности, мы ориентируемся на цели устойчивого развития. Это повестка-2030, а именно дорожная карта для движения к миру, который более социально и экономически справедлив и предсказуем, где человечество думает о сохранении планеты как дома для нынешнего и будущих поколений. Все важные вопросы, включая мир и разоружение, права человека, равноправие мужчин и женщин, отражены в целях устойчивого развития. Для того чтобы их реализовать, нужно активизировать сотрудничество государств. Именно поэтому в документе генерального секретаря ООН "Наша общая повестка дня", который был им представлен по предложению стран — членов ООН, есть все эти конкретные приоритеты на данном этапе развития организации.

— Когда вы пришли четыре года назад на нынешний пост в ООН, вы ставили и перед собой задачи, личные планы. На каких задачах вы считаете необходимым сконцентрироваться больше всего?

— Когда я получила назначение на этот пост, речь, конечно, шла о том, что надо продолжать развивать Женеву как центр международного сотрудничества и прилагать для этого все необходимые усилия, нужно осуществлять конкретные проекты, например, происходящую сейчас реновацию Дворца Наций, но надо также расширять сферу нашего взаимодействия с партнерами как в ООН, так и в других международных организациях, с гражданским обществом, неправительственными организациями. Безусловно, в 2019 году никто не знал, что придет ковид. Поэтому для меня, пожалуй, важнейшей задачей было обеспечить функционирование нас как части Секретариата ООН в эти сложные времена и сохранить Женеву как площадку, где, невзирая на ковид, на ограничения в возможности проведения встреч и поездок, мы могли бы продолжать работу. Это для меня было приоритетом. Очень рада тому, что благодаря сотрудничеству всей нашей международной Женевы мы могли практические немедленно создать новые инструменты — виртуальные, гибридные — для проведения встреч. Очень горжусь тем, что в 2020 году, когда мир практически "застыл", в Женеве целый ряд крупных механизмов, например Конференция по разоружению, генеральным секретарем которой я являюсь, или Совет ООН по правам человека, выполнили на 100% свою повестку дня, что совершенно уникально.

Для меня все эти годы приоритетом были такие темы, как работа в сфере мира и разоружения и, самое главное, поддержание Женевы как международной площадки и ее усовершенствование. Даже в период ковида мы принимали здесь делегации высокого уровня, которые обсуждали очень сложные вопросы, в частности об урегулировании в Ливии, Сирии, других частях мира. Здесь в 2020 году было принято решение о прекращении на постоянной основе огня в Ливии. Поэтому главным приоритетом было адаптироваться к быстро меняющимся условиям, сохранить и усилить нашу эффективность, извлечь определенные уроки и понять, как мы можем эффективно работать в новую эпоху после ковида, как использовать в нашей работе новые полезные наработки.

— На протяжении длительного времени мы слышим о реформе ООН. Как эта реформа может отразиться на Женеве? Как вам видится реформа Организации Объединенных Наций и насколько вы участвуете в дискуссиях на эту тему?

— Разговоры о реформах в каждой организации идут постоянно. Я работала во многих организациях, и всегда это было на повестке дня, что является нормальным. Ведь когда мы говорим о реформе, мы имеем в виду улучшение работы организации и адаптацию к новым условиям и вызовам. Когда речь заходит о реформе ООН, то широкая публика думает, что, скорее всего, имеется в виду реформа органов управления. Надо понимать, что реформа организации — в руках всех стран-членов, и для того, чтобы принимать решения о реформе органов управления, например о Совете Безопасности, нужен консенсус всех государств-участников. Это базовый принцип ООН: голос каждого государства при принятии столь важных решений должен быть услышан. Поэтому разговор о реформе ООН очень сложен. Он идет между странами, и мы участвуем в нем. Все понимают, что мир с 1945 года существенно изменился. Данный вопрос стоит на повестке дня, и он может быть решен только на основе договоренности стран-членов. Есть также управленческие и административные реформы, которые мы осуществляем в рамках ООН, ее Секретариата и организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал несколько управленческих реформ для того, чтобы сделать нашу организацию более эффективной, чтобы решения принимались быстрее, чтобы ликвидировать барьеры, которые нередко существуют между структурными подразделениями. Очень многое уже сделано, например, введены посты резидента-координатора ООН в странах — это очень важный и знаковый результат реформ. Совсем недавно в рамках "Нашей общей повестки дня" генеральный секретарь опубликовал по просьбе государств-членов несколько концептуальных материалов, подготовленных им и его структурами, включая предложения, поступившие из Женевы.

Один из этих материалов под названием "ООН 2.0" нацелен на совершенствование работы Секретариата. Речь идет о том, как следует в рамках уставных документов лучше организовать нашу работу, чтобы быстрее отвечать на имеющиеся вызовы, как лучше использовать современные методы принятия решений, новые технологии, включая цифровые. Мы являемся очень активной частью решения этой задачи. Женева занимает ведущие позиции в организации виртуальных и гибридных конференций. Это не случайно. Мы понимаем, что ничто не может заменить физическое присутствие. Реальные решения и переговоры мы можем вести, только находясь рядом. Через экран это достаточно сложно.

Тем не менее большое количество мероприятий выигрывают от того, если есть возможность подключаться дистанционно. У нас есть очень маленькие постпредства, которые не могут принимать участие во всех мероприятиях. Когда мы стали в период ковида осуществлять мероприятия в онлайн-формате, повысилась инклюзивность. Многие государства, которые не имеют возможностей — финансовых или организационных — отправлять сюда делегации, смогли участвовать. Это большой плюс. Поэтому мы активно обсуждаем, как использовать цифровые технологии, искусственный интеллект, повышение качества переводческой работы.

— Вы — первая женщина во главе отделения ООН в Женеве. ООН выступает за гендерное равенство, тем не менее пост генерального секретаря ООН до сих пор занимали только мужчины. Нет ли в этом противоречия?

— Здесь я с вами не соглашусь, причем не соглашусь категорически! Я — тринадцатый генеральный директор офиса ООН в Женеве; да, я первая женщина на этом посту. Сейчас в ООН мы имеем гендерное равенство высшего руководящего состава. В этом заслуга нынешнего генерального секретаря. Став генеральным секретарем, он поставил этот вопрос в качестве приоритетного. И в рамках того, что может сделать генеральный секретарь, — назначение на мою должность, на другие руководящие должности — он этого уже добился.

У нас сейчас на уровне руководителей организаций и замов генерального секретаря, резидентов-координаторов, специальных представителей достигнут паритет, то есть 50 на 50. Полностью согласна с вами в том, что говорить о равенстве, не демонстрируя это на деле, невозможно. Поэтому в обеспечении гендерного равенства мы являемся ярким примером. Мне всегда очень приятно слышать, что именно обеспечение гендерного равенства делает процесс принятия решений в рамках ООН более эффективным, быстрым, взвешенным и мудрым. В нашем отделении ООН в Женеве мы добились равенства на всех уровнях, и я этим горжусь.

В Женеве много женщин среди руководителей организаций. Это главы ВТО, ЦЕРН, Международного союза электросвязи (МСЭ), ЮНКТАД, Международной организации по миграции (МОМ), Европейской экономической комиссии и других. Однако важно не только выйти на этот уровень, но и сохранить его на будущее. Не случайно в Женеве родилась инициатива International Gender Champions, или "гендерных чемпионов". Речь идет о неформальной сети с участием постоянных представителей, руководителей международных организаций и глав НПО. Вступая в эту сеть, они берут на себя личное обязательство, например, не принимать участие в панельных дискуссиях, если там представлен только один пол. Кроме того, мы каждый год берем на себя дополнительные индивидуальные обязательства о том, что можно сделать внутри своей организации. Это неформальная структура, она родилась в Женеве. Но сейчас есть уже подразделения в Нью-Йорке, Вене, Найроби, Париже и Гааге. На мой взгляд, это очень полезная инициатива, потому что если руководитель организации становится "гендерным чемпионом", то это помогает изменить ситуацию с равноправием во многих организациях.

— Вы работаете в сверхплотном графике. Как строится ваш рабочий день, какие решаются вопросы?

— Мой день состоит из большого количества самых разных мероприятий. Начинается он рано утром, когда я просматриваю почту. С учетом разницы во времени почты приходит много ночью. Обычно рабочий день состоит из двусторонних и многосторонних встреч с коллегами для обсуждения нашей текущей работы, проектов, которые мы планируем реализовывать, а также из большого количества встреч с нашими гостями или с представителями международной Женевы. Проходит много встреч с послами. От имени генерального секретаря ООН я принимаю верительные грамоты вновь назначенных постоянных представителей. Это очень важная и приятная часть работы, потому что есть возможность лучше узнать нового посла той или иной страны, поговорить о приоритетах, которые они ставят, обменяться опытом. Встречаюсь с делегациями высокого уровня (главы государств и правительств, министры), которые приезжают сюда. Очень много также мероприятий, где я выступаю с обращением или приветственным словом. Отношусь к этому очень серьезно, не люблю читать приветствия по бумаге, а предпочитаю выступать сама, на базе предложенного моей командой материала.

Аудитории бывают очень разные. На позапрошлой неделе, например, было особенно много мероприятий, и многие из них были нетипичными для Дворца Наций. Например, здесь проходил ежегодный слет юных активистов. Это молодые ребята до 30 лет, которые ведут активную общественную работу в социально-экономической и экологической сфере. Это очень интересное мероприятие, потому что, действительно, видишь, как молодые люди находят возможность сделать что-то полезное. Это вдохновляет.

Мы видим потенциал молодежи. Для ООН один из приоритетов — активно вовлекать молодежь в нашу работу. Практически каждую неделю у нас проходят культурные мероприятия. Это интересные выставки, концерты, которые я открываю. Есть и мероприятия, организуемые странами — членами ООН, официальные приемы в честь национальных дней, формальные и неформальные ужины, которые носят рабочий характер. Поэтому рабочий день очень разнообразный. Иногда в день бывает три-четыре выступления на самые разные темы — разоружение, цели устойчивого развития, климатическая повестка дня, встречи с молодежью и т.д. Скучать не приходится.

— Бывает ли у вас свободное время? Как вы его проводите в Женеве?

— Свободное время бывает — выходные, праздники. Как и во многих международных центрах, у нас есть свои сезоны затишья, например во время рождественских и новогодних праздников. Мои приоритеты отдыха не меняются уже, наверное, последние несколько десятилетий. Приоритет номер один — это путешествия. Очень люблю ездить, была более чем в 100 странах мира. Во многих странах я побывала как турист, хотя они не воспринимаются как туристические. В принципе ковид поменял приоритеты, но сейчас все вернулось в нормальное русло. Мне кажется, что путешествия очень помогают людям, работающим в международной сфере, потому что для нас важно не иметь каких-то стереотипов, предубеждений и смотреть на мир открытыми глазами. Поэтому, когда ездишь по миру, причем не в составе официальной делегации, а как обычный человек, когда видишь мир, то видишь, что, где бы люди ни жили, они хотят одного и того же — мира, процветания, хотят жить в мире со своими соседями, хотят, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы мы охраняли свою планету. Очень люблю искусство, культуру. В Женеве и вокруг нее есть много возможностей посещать музеи, выставки, и это очень интересно.

— В мире не утихает дискуссия о реформе ООН. Горячие головы предлагают "закрыть" и даже создать новую организацию на месте ООН. Какими вам видятся перспективы ООН в ближайшие 20 лет, 50 лет? Мир нуждается в новой организации или ООН имеет потенциал развития?

— ООН абсолютно не исчерпала свой потенциал. Как и любая организация, она нуждается в совершенствовании, улучшении, адаптации к новым реалиям. Все это в руках стран — членов ООН.

В Уставе ООН и Всемирной декларации прав человека, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, не устарело ни одно слово: они столь же актуальны сейчас, как и в прежде. Это мнение простых людей в мире. Когда в 2020 году мы отмечали 75-летие ООН, по инициативе генерального секретаря мы начали глобальный разговор с жителями Земли о будущем многостороннего сотрудничества. Были различные форматы обсуждения этой темы. В Женеве, например, мы провели три онлайн-мероприятия с молодежью. На сайте ООН был размещен опросник, на который откликнулось несколько миллионов человек. Там было два ключевых вопроса: видите ли вы необходимость многостороннего сотрудничества и как относитесь к укреплению роли ООН? Около 80% респондентов сказали: "Да, нам нужно больше многостороннего сотрудничества и нужна ООН".

Очень часто можно слышать критику в адрес ООН и других международных структур, но надо понимать, что без них ситуация в мире была бы гораздо хуже. Мы очень часто недооцениваем то, что делает ООН

До моего приезда на работу в Женеву я очень много работала с ООН, в том числе по линии целей устойчивого развития. Но только приехав в Женеву, я поняла, что знала об ООН в лучшем случае 10–15% информации. Очень много хорошего эта организация делает в сфере вакцинации детей, образования, обеспечения продовольствием. За десятилетия работы она добилась огромных успехов. Главное же в том, что она показала: если мы объединяем свои усилия, то можем решить любую проблему, какой бы сложной она ни была. Вот это, пожалуй, самый важный урок ООН.

— Огромное спасибо, Татьяна Дмитриевна! Меня вы точно убедили в том, что ООН устремлена в будущее, а мы со своей стороны попытаемся убедить всех, кто прочтет эту беседу.