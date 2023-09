Куда катится мир? Итоги Генеральной Ассамблеи ООН

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 23 сентября 2023 года © AP Photo/ Mary Altaffer

Организация Объединенных Наций и ее структуры, а прежде всего Генеральная Ассамблея (ГА) и Совет Безопасности (СБ, Совбез) — зеркало современного миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, и единственное подлинно глобальное вече, призванное служить поддержанию международного мира и безопасности. Хорошо ли оно, плохо ли — лучшего все равно нет. Как не раз подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, ООН безальтернативна — во всяком случае, пока. Хотя бы потому, что универсальна и сама служит альтернативой пресловутому "порядку, основанному на правилах", которым коллективный Запад пытается подменять ее устав и вообще общепринятые нормы международного права.

Напоминать прописные истины приходится из-за того, что тема реформирования ООН была одной из центральных на неделе высокого уровня, только что прошедшей в рамках очередной, 78-й сессии ГА. Лаврову, возглавлявшему российскую делегацию, в этих дискуссиях, можно сказать, и карты были в руки: он не один десяток лет вплотную занимался проблемами международных организаций, в том числе на посту постпреда России при ООН. Уверен, что в здании штаб-квартиры организации на Ист-Ривер в Нью-Йорке он по-прежнему ориентируется как дома.

Мир "сходит с катушек"

Тон нынешних дискуссий был, мягко говоря, тревожным. Задавая его во вступительной речи, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил: "Наш мир становится неуправляемым. Растет геополитическая напряженность. Нарастают глобальные проблемы. И мы, похоже, неспособны объединить усилия, чтобы их решить". Это официальный перевод, а оригинал на самом деле звучит даже жестче: в нем современный мир "сходит с катушек" (becoming unhinged).

Административный глава всемирной организации выразил уверенность, что той надо меняться в ногу со временем. Само по себе нынешнее "стремительное продвижение к многополярному миру", на его взгляд, "во многом позитивно", поскольку "открывает новые возможности для справедливости и сбалансированности в международных отношениях". "Но многополярность как таковая не может гарантировать мира", — считает Гутерриш. "Многополярный мир нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах", — пояснил он свою позицию.

Генсек ООН напомнил, что нынешние институты, включая Совбез, МВФ и Всемирный банк, формировались еще в условиях колониальной системы. По его убеждению, если их не реформировать, то международное сообщество ждет "разлом"; оно не сможет эффективно решать глобальные проблемы, а разногласия на мировой арене — между Севером и Югом, между Востоком и Западом — станут лишь углубляться. На сегодняшний день в состав СБ входят 15 стран-членов, в том числе пять постоянных: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Непостоянные члены СБ ротируются по географическому принципу.

"Пришла пора обновить многосторонние институты, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века, базируясь на принципах равенства, солидарности и универсальности, основываясь на принципах Устава ООН и международного права", — сказал Гутерриш. Он понимает, что дело это заведомо трудное, особенно сейчас, когда "компромисс стал ругательным словом (dirty word)", но все же призывает к "глобальному компромиссу".

По форме и по существу

Куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями и пожеланиями, все мы знаем из классики. Настроя на компромисс в ключевых выступлениях на сессии я, честно говоря, не почувствовал. Скорее наоборот: каждый, кто всходил на трибуну, старался преподнести свою позицию как единственно правильную и разумную. Хотя огрехи — и по существу, и даже по форме — были порой очевидными.

Про форму это я к тому, что общеполитические дебаты на сессиях ГА ООН по давней традиции открывает Бразилия, а следом на правах страны-хозяйки, где размещается штаб-квартира организации, слово получают США. Между тем как раз сейчас впору задуматься, насколько обоснована такая привилегия. В Москве — да и не только — считают, что Америка систематически грубо нарушает обязанности принимающей стороны; в частности, нынешней осенью не все члены российской делегации получили визы, а журналистов, сопровождавших министра, ограничили в свободе передвижения во время пребывания за океаном.

Что касается сути, президент США Джо Байден начал свою речь с рассказа о недавней поездке во Вьетнам, преподнося ее как пример залечивания исторических ран и превращения прошлых противников в партнеров, а в конце достаточно долго говорил об Украине. Целиком и полностью переводил стрелки на Россию, которая, дескать, "одна" во всем виновата — и в начале конфликта, и в том, что тот никак не завершится. Патетически вопрошал: "Если мы сейчас позволим расчленить Украину, то будет ли обеспечена независимость любой [другой] страны?" Вообще упирал на неприкосновенность таких "сакральных" (sacrosanct) ценностей, как "суверенитет, территориальная целостность и права человека".

Деликатная проблема

Правда, у Байдена в годы его президентства появилась и продолжает нарастать деликатная возрастная проблема: где бы он ни выступал, люди слушают не что он говорит, а как: не срывается ли у него голос, не забывает и не путает ли он слова, правильно ли ориентируется в пространстве и т.д. и т.п. Следят, так сказать, больше за формой, чем за содержанием.

В данном случае также не обошлось без "оговорки по Фрейду": Байден ратовал за поддержание в мировой политике "коренных принципов Соединенных Штатов"; в стенограмме последние слова исправлены на "Устав ООН". Других крупных ляпов вроде бы не было, не считая разве что фразы о том, что надо "ускорить климатический кризис". Но это у него самого. А вот в официальном резюме его речи на сайте ООН Россия и Украина почему-то не упомянуты вовсе (в отличие, например, от Гаити), а о реформе СБ сказано мимоходом. Хотя хозяин Белого дома довольно подробно рассуждал о том, что надо сделать многосторонние институты, включая СБ, "более отзывчивыми, эффективными и инклюзивными".

Справедливости ради приведу и еще одну важную цитату из речи Байдена. При обсуждении темы контроля над вооружениями он пообещал, что "США и впредь будут прилагать добросовестные усилия к ослаблению угрозы, [исходящей от] оружия массового уничтожения, и показывать в этом пример, что бы еще ни происходило в мире". Как говорят мои американские друзья, поверю, когда увижу.

Вторая скрипка

Вторую скрипку при американском лидере на сессии играл не кто-либо из его "традиционных друзей и союзников", а президент Украины Владимир Зеленский. Может, и правильно в Белом доме отвели эту роль профессиональному артисту: мы же все видели, что, скажем, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал при практически пустом зале. Хотя и с Зеленским напортачили: репортаж украинского телевидения о его выступлении был смонтирован так, будто он одновременно вещал с трибуны и слушал в том же зале сам себя.

Само это выступление являлось, по сути, процедурным нарушением. Как пояснил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, по правилам организации в ходе общеполитической дискуссии первыми должны выступать лидеры стран, входящих в СБ. Украина к их числу не относится, но Зеленскому слово дали вне очереди — в первой десятке после Байдена. Видимо, и в ООН регламент писан не для всех одинаково. Лавров позже указывал на "запредельное доминирование" граждан стран НАТО и ЕС в секретариате организации.

Роль свою Зеленский исполнял на английском; тяжелый акцент в данном случае был ему только на руку. Старался звучать максимально круто (требовал, например, отобрать у России ядерное оружие), но одновременно давил и на жалость, вспоминая о детях. На следующий день на заседании Совбеза призвал лишить Россию права вето, а для начала дать Генеральной Ассамблее возможность преодолевать вето постоянных членов СБ. Позже даже в Берлине по этому поводу заявили, что поддерживают отнюдь не все радикальные идеи Киева. Да и в Вашингтоне наверняка трижды подумают, прежде чем ставить свое собственное право вето в зависимость от мнений мирового большинства.

Отпор на великом и могучем

Отвечал Байдену, Зеленскому и иже с ними Лавров — сначала на том же заседании Совбеза, а потом и с трибуны Генеральной Ассамблеи. Говорил не на английском, хоть и владеет им лучше многих, а на родном великом и могучем — между прочим, одном из шести официальных языков ООН. Напомнил отзыв президента России Владимира Путина о Западе как настоящей "империи лжи", призвал "не допустить скатывания к большой войне".

Подробно пересказывать нет смысла: и речи, и даже шутки нашего министра сразу подхватываются и нашей, и не нашей прессой. Напомню главное: Лавров констатировал, что сейчас "прямо на наших глазах рождается новый мировой порядок". Впервые с момента создания ООН "появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах", и для России очевидно, что "другого пути нет".

По убеждению нашего министра, своего рода визитной карточкой коллективного Запада "давно стали неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность". Россия со своей стороны готова к переговорам по Украине, но не станет рассматривать предложения о прекращении огня. РФ также не собирается подталкивать Зеленского к отмене введенного им запрета на переговоры и "давать ему какие-то ангажементы". Так называемая формула мира, предложенная Зеленским, "абсолютно нереализуема", и "все это знают".

Лавров также напомнил, что в декларации независимости Украины в свое время было "много что записано хорошего"; для России "одним из главных моментов" было то, "что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы". "В той редакции, при тех условиях мы поддерживаем территориальную целостность этого государства", — заявил российский министр.

По поводу существующей архитектуры глобального управления он сказал, что ее скорейшее реформирование "в целом назрело". "Все более востребованным становится и расширение Совета Безопасности — исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства — Азии, Африки и Латинской Америки", — пояснил Лавров.

После выступления на Генассамблее он еще более часа общался с журналистами. Поводом для шуток стал вопрос о том, не чувствовала ли себя российская делегация в "изоляции"...

"Если бы было правдой"

По части отпора Западу мне также более чем убедительным показалось выступление президента Сербии Александара Вучича, опиравшегося на горький опыт своей страны и народа. Помните слова Байдена про такие "сакральные" ценности, как территориальная целостность и суверенитет? Вот и сербский лидер помнил их и, по его словам, полностью поддерживает этот подход. Он также обратил внимание на прозвучавшие тогда же и там же заверения со стороны Германии о том, будто та твердо соблюдает требования Устава ООН и решения этой организации. "Все это было бы прекрасно, если бы было правдой, — сказал Вучич с трибуны Генеральной Ассамблеи. — Но на самом деле почти все западные державы грубо нарушали и Устав ООН, и резолюцию [СБ] ООН 1244, <…> отрицали и попирали те самые принципы, которые теперь защищают".

Речь шла о событиях 24-летней и 15-летней давности: ударах НАТО по Югославии, наносившихся "без какого-либо решения Совбеза", и одностороннем провозглашении независимости Косова. Для Вучича это не вчерашний день: он сказал, что "попытка раскромсать [его] родину на куски <…> до сих пор не окончена". И конечно, это наглядное подтверждение двуличия западных политиков, которые тогда говорили одно, а теперь твердят прямо противоположное. Сербский лидер посетовал, что в кулуарах ООН ему приходилось лицезреть "президента" Косова...

От себя добавлю, что независимость этого сербского края не признают около трети членов ООН, включая Россию и Китай. И еще: Вучич констатировал, что к предостережениям генсека ООН почти никто не прислушивается. Но, боюсь, и его собственные попытки пристыдить хозяев западного мира также останутся без внимания тех, кому адресованы.

Китай — против гегемонии

Пекин на нынешнем слете политической элиты мира представлял заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Он высказался за сохранение ооноцентричной (UN at core) международной системы, продвижение к "более справедливому" многополярному миру, против гегемонии, силовой политики, односторонних походов и менталитета холодной войны. При этом подчеркнул незыблемость принципа одного Китая, представляемого правительством КНР, напомнил о неотъемлемой принадлежности Тайваня Китаю и сказал, что никому не советует проверять решимость китайского народа защищать территориальную целостность и суверенитет своей страны.

"Определяющей чертой" китайской дипломатии Хань Чжэн назвал ее независимость. Он указал, что его страна — единственный постоянный член СБ ООН, обязавшийся не применять первым ядерное оружие. По его убеждению, оно вообще "не должно применяться", ядерная война "не должна быть развязана".

По поводу Украины вице-председатель КНР заявил, что Пекин "поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса" и считает единственным путем к тому прекращение огня и возобновление мирных переговоров. По словам Хань Чжэна, Китай "готов и впредь играть конструктивную роль в скорейшем восстановлении мира".

Цитаты взяты из официального резюме речи. Полный текст выступления на английском языке я на сайте ГА ООН не нашел.

Страсти по Карабаху

Конечно, в свете событий последних дней нельзя обойти вниманием и ситуацию вокруг Карабаха. Азербайджан и Армению на сессии представляли министры иностранных дел — Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Первый выступал 23 сентября утром перед Лавровым, второй — в тот же день после обеда. Заголовки отчетов, размещенных на сайте ООН, говорят сами за себя: "Глава МИД Армении: "Международное сообщество должно предотвратить этническую чистку в Нагорном Карабахе"; "Джейхун Байрамов: у Азербайджана и Армении есть исторический шанс нормализовать отношения".

Сам я, внимательно прочитав оба выступления, постарался выделить в них то, что касается роли внешних сил. Вот что сказал об этом представитель Баку: "Устные заявления руководства Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, должны воплотиться в осязаемые шаги. Осмысленное участие международных игроков (actors), способных и готовых поддержать Азербайджан и Армению в этих усилиях справедливым, беспристрастным и непредвзятым образом, критически важно. Столь же важно всем тем, кто не способен быть честным брокером, воздерживаться от проецирования своих близоруких повесток дня в этот процесс". А вот сигнал от Еревана: "Мы также считаем, что международное сообщество обязано потребовать отвода любых азербайджанских военных и правоохранительных органов из всех гражданских поселений в НК во избежание паники, провокаций и эскалации, ставящих под угрозу гражданское население, и создать возможность для миротворческих сил под мандатом ООН для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе". Перевод мой; я стремился предельно точно, буквально передать то, что было сказано по-английски с трибуны ГА ООН.

О Карабахе спрашивали на пресс-конференции и Лаврова. Он ответил, что российские миротворцы будут способствовать налаживанию там мирной жизни после того, как "руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран". Евросоюз же своими попытками навязать посреднические услуги Азербайджану и Армении привносит "вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ", сказал глава МИД РФ.

По его словам, у нас понимают, что в Армении существует "мощнейшее лобби", созданное Западом для подрыва российского влияния. Но при этом "у нас есть устойчивое убеждение, что армянский народ помнит нашу общую историю и связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами", а не с теми, "кто приезжает из-за океана".

"Неча на зеркало пенять…"

Конечно, на сессии было еще очень много важного и интересного. Мне, например, хотелось узнать позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: и из личного уважения к нему и его стране, и потому, что Зеленский всуе упомянул ее в собственной речи. Казахстанский лидер с трибуны ГА ООН предупреждал, что эрозия основополагающих принципов международного права, воплощенных в уставе организации, движется к "точке невозврата". Он подчеркивал, что "решение политических вопросов силой на самом деле ведет лишь к тупику" и что путь к согласию лежит исключительно через диалог.

Но мир велик, и нельзя объять необъятное. Поэтому, возвращаясь к теме реформ в ООН, неожиданно для себя соглашусь с… "Голосом Америки", напечатавшим комментарий "Призыв Байдена к расширению состава СБ ООН, скорее всего, будет оставлен без внимания" (Likely to Go Unheeded). Суть публикации отражена в словах профессора-политолога из Фордхэмского университета Анджали Даяла: "Все согласны, что Совет Безопасности надо реформировать, но никто не согласен, как его реформировать".

Понятно, что в итоге западные апологеты "порядка, основанного на правилах", станут и дальше костерить ООН за неэффективность. Но я бы ответил им русской поговоркой, вошедшей в классическую литературу с легкой руки уроженца Полтавской губернии Николая Гоголя: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива".

Чем плохо умиротворение?

А насчет алармизма по поводу Украины Байдену резко ответили в самой Америке. "Вот опять президент США ведет страну к войне, ссылаясь на так называемые уроки Мюнхена", — указал в комментарии "Байден разыгрывает в ООН мюнхенскую карту" информационно-аналитический портал Real Clear Defense (RCD, "По-настоящему ясная оборона"). — Мы это уже проходили: Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, "глобальная война с террором". И всякий раз американские президенты в своем марше к войне <…> использовали риторику [Уинстона] Черчилля".

Но исторические аналогии хромают. "Утверждение Байдена, будто, если Россия расчленит Украину, ни одна страна нигде не будет чувствовать себя в безопасности, — просто неправда", — подчеркнуто в публикации. "Крайне нелепо" (preposterous) делать вид, будто "российские танки и войска вот-вот хлынут к Ла-Маншу"; в это никто не верит.

К тому же "современные претенденты на мантию Черчилля часто забывают о том, что главный критик [политики] умиротворения 1930-х утверждал в 1950-м", пишет RCD. И приводит цитату из выступления знаменитого британца в парламенте: "Умиротворение само по себе может быть и хорошим, и плохим. Умиротворение из слабости и страха равно бесполезно и фатально. Умиротворение из силы — щедро и благородно, и может быть самым верным и единственным путем к миру во всем мире".