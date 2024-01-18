Глава КППИТ Петербурга Кирилл Соловейчик: свободные ниши уверенно занимают компании города

Кирилл Соловейчик — о запуске новых инвестпроектов в 2024 году и перспективах восстановления петербургского автопрома

В 2024 году в Петербурге откроется ряд важных производств и завершится сделка по продаже завода Hyundai. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик в интервью ТАСС рассказал, насколько активно петербургские предприятия занимают освободившиеся ниши, какие выгоды научился извлекать бизнес из санкционного положения и каковы перспективы развития промышленности города.

— Кирилл Александрович, как вы оцениваете итоги 2023 года? Каких наиболее выдающихся результатов удалось достичь и за счет чего?

— Этот год для нас ознаменовался рекордным индексом промышленного производства, если говорить про обрабатывающую промышленность, то он составил 112,4% по состоянию на октябрь 2023 года. Во время прямой линии наш президент говорил, что в целом по России обрабатывающая промышленность показала рост 7,5%. В Петербурге, получается, это рост почти в два раза больше, чем в среднем по Российской Федерации.

Стоит отметить соответствующие этому росту беспрецедентные меры поддержки со стороны правительства города. Мы удвоили объем финансирования и доведения средств до предприятий из Фонда развития промышленности. В 2022 году довели 2 млрд рублей до промышленных предприятий и более 4 млрд рублей в 2023 году. В 2024 году общая капитализация фонда составит более 11 млрд рублей, и он станет одним из крупнейших фондов развития промышленности среди регионов.

Мы стали первым регионом, который смог возместить часть затрат на строительство особых экономических зон в размере 338 млн рублей, и достигли соглашения по присоединению двух участков — в промзонах на Парнасе и в Шушарах.

Немаловажным фактором стало увеличение инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал составил 63 млрд рублей за девять месяцев 2023 года. Напомню, что по этому показателю был рекордным 2021 год, когда объем инвестиций достиг 100 млрд рублей. Думаю, что по итогам 2023 года цифра будет примерно такая же, может, даже больше. Это означает обеспечение долгосрочного развития промышленности и конкурентоспособности тех товаров, которые будут выпускаться. Это вклад в будущее и модернизацию основных производственных фондов.

Еще одним важным аспектом была работа над Генпланом города. Более 80% заявок на перевод земельных участков в промышленных зонах под жилую застройку были отклонены. В результате еще 630 га будет предоставлено под развитие промышленности. Это исторический шаг, по сути, символизирующий изменение вектора самого развития города

Абсолютной победой в этом году я считаю запуск целевого предоставления земельных участков для промышленных предприятий.

— Речь идет о предоставлении участка по ставке 1 рубль для реализации масштабного инвестиционного проекта? Как показал себя этот механизм? Сколько инвесторов подали заявки на эту программу? Расскажите подробнее об этих проектах.

— Да, это связано с программой представления участков за рубль. По сути, с 2015 года это первое целевое предоставление земли для промышленных предприятий, кроме стратегических, где объем инвестиций от 2 млрд рублей. К проекту теперь могут подключиться инвесторы, готовые инвестировать от 350 млн рублей. Для них аренда земельного участка обойдется в 1 рубль за квадратный метр. Сниженная ставка действует на момент проектирования и строительства. Важно, что это не конкурс, а именно целевое предоставление земельных участков. Один проект уже принят, три заявки сейчас проходят согласования в органах госвласти, и еще около семи инвесторов готовят материалы. Один проект представляет собой расширение производства лазерного оборудования для раскроя металла.

— В Петербурге также запустили механизм офсетных контрактов. Первый офсет был заключен на поставку лекарств. Каких сфер это еще коснется? Рассматривается ли возможность заключения межрегионального офсетного контракта?

— В проработке находятся офсеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по светодиодным светильникам, фармацевтике, производству медицинских изделий. Мы не исключаем возможности заключения межрегионального офсета.

— Ушедшие иностранные компании освободили довольно большие ниши. Кто пришел на их место в Петербурге? Можно ли сказать, что санкционные ограничения дали новый импульс для развития нашей промышленности и бизнеса? Назовите несколько примеров по отраслям, как городу удалось извлечь пользу из санкционной ситуации и ухода иностранцев.

— Таких примеров очень много. Допустим, легкая промышленность и наш проект "Петербургский дизайн". Сотни дизайнеров получили дополнительные возможности. Вне этого проекта открывается все больше компаний. Melon Fashion Group запустила новый бренд Idol. Все это я расцениваю как заполнение тех ниш, которые освободились после ухода иностранных брендов.

Это и работа "Алмаз-Антея" в части гражданской продукции. Мы с вами стали свидетелями замены гидроцилиндров Биржевого моста, а сейчас они создают проходческие щиты для метрополитена. Таких примеров действительно много и в фармацевтике. Те препараты, которые сейчас запускаются, тоже в некоторой степени характеризуются как импортозамещающие.

Решение "Силовых машин" о запуске производства литых лопаток для газовых турбин также является следствием заполнения тех ниш, которые освободились.

Это и реализация масштабного инвестиционного проекта (МаИП — прим. ТАСС). Мы гордимся тем, что расширение производства установок лазерной резки в целях импортозамещения будет именно здесь, в Петербурге.

У нас есть такие примеры, когда вновь созданные компании заполняют освободившееся ниши. Но обычно быстрее происходит импортозамещение на базе компетенций компаний, которые уже работают. Ведь по самой структуре процесса с нуля организовать производство гораздо сложнее, чем расширить действующее. И мы видим расширение спектра номенклатуры, улучшение характеристик тех или иных изделий, выпускаемых промышленностью, которая воспользовалась возможностью рынка и соответственно увеличивает объемы своего производства. Мы можем это увидеть и в химической, и в нашей лакокрасочной промышленности.

— Насколько удалось снизить зависимость от импортных поставок? Какие отрасли все еще сильно зависят от импортного оборудования и комплектующих, импорта высоких технологий? Удается ли их замещать за счет дружественных стран, если по каким-то причинам не складывается импортозамещение?

— Это в большей степени касается станкостроительной отрасли. Постепенно зависимость, конечно, снижается. Понятно, что запуск станкостроительных заводов и расширение производств не решит в моменте вопроса зависимости от импортного оборудования. Должны пройти годы для того, чтобы эта зависимость исчезла.

— Какие приоритетные задачи стоят перед промышленностью в этом году? Запуск каких основных инвестпроектов запланирован на 2024 год?

— Приоритетная задача, которая стоит перед промышленностью, — это обеспечение технологического суверенитета. Я отношусь к числу людей, которые считают, что технологический суверенитет — это не равно изоляции. Это вопрос о том, где наши ключевые компетенции и что мы будем развивать вместе с партнерами, в первую очередь из дружественных стран.

Эта задача будет долгие годы стоять, потому что в моменте даже двух лет, особенно когда ужесточились санкции, заменить все, что производилось, невозможно, да и нет смысла

Что касается запускаемых предприятий, то в этом году в особой экономической зоне запустят огромный лабораторно-производственный комплекс, "Газпромнефть — Промышленные инновации" откроет инжиниринговый лабораторный производственный комплекс. Компания "Техноком Авиа", занимающаяся производством гибких и жестких трубопроводов, откроет новый завод.

Кировский завод (в первую очередь Петербургский тракторный завод) при поддержке федерального Фонда развития промышленности запустит производство по созданию мостов для тракторов и спецтехники. Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.

Компания "Магмавэлд" в Марьино введет в эксплуатацию завод по производству комплектующих для сварочного оборудования.

— В нашу жизнь все активнее внедряются беспилотники. Какую роль Петербург играет в развитии беспилотной отечественной авиации? Как город поддерживает производителей беспилотников? Планируется, что в этом году в Петербурге начнет действовать экспериментальный правовой режим (ЭПР) для БПЛА. Какие у вас ожидания от реализации этого проекта?

— Петербург является признанным лидером в производстве беспилотников. Здесь работают как минимум четыре крупнейших производителя БПЛА. С каждым из них у нас выстроена отдельная работа, направленная на развитие их производственных мощностей и в целом на развитие их как компаний. В то же самое время мы ведем общую работу в рамках федерального проекта по беспилотникам.

Безусловно, наша задача, с одной стороны, поддерживать наши петербургские компании, с другой стороны — выстраивать взаимодействие с другими регионами. Так, на "Российском промышленнике" мы подписали соглашение с Ростовской областью в сфере БПЛА. Применение в сельском хозяйстве наших беспилотных авиационных систем приносит очень большой эффект. Нас, конечно, интересует взаимодействие, сбыт и тестирование наших технологий в сфере АПК

Немаловажную роль играет постоянное проведение технологических конкурсов под эгидой наших крупнейших производителей по отбору инновационных компаний, которые решают те или иные технологические задачи. Планируем дальше продолжать эту работу, и она в любом случае будет выстроена в четкой координации с Минпромторгом и Федеральным центром беспилотных авиационных систем.

Что касается ЭПР, то мы с коллегами из комитета по транспорту постоянно находимся на связи по этому вопросу.

— Еще не менее важная для нас отрасль — это наша автомобильная промышленность. Какими темпами, по вашим прогнозам, будет восстанавливаться автопром в Петербурге?

— Автопром является очень сложной и тяжелой темой. Для нас важным и историческим шагом был перезапуск завода Nissan. Объективно важно, что "Автоваз" начал выпуск машин на этом заводе.

Кроме того, "Автоваз" открыл в прошлом году в Петербурге новый региональный филиал своего научно-технического центра. Инженерный центр сфокусирован на развитии отечественного компонентного производства и разработке новых автокомпонентов и систем.

В январе петербургский завод Hyundai уже вышел из простоя после двухлетнего перерыва. Напомню, в конце прошлого года компания объявила о продаже петербургского завода Hyundai компании "Арт-Финанс". В настоящее время сделка уже вышла на финальную стадию продажи, но конкретные условия, как и сумма, не разглашаются.

— Какие новые меры поддержки планируются для малого бизнеса и промышленников в 2024 году?

— Мы вводим еще семь дополнительных финансовых мер поддержки, которые мы перевели на цифровые рельсы, и в этой связи, несмотря на огромный масштаб работы, обеспечим должное качество отработки заявок и работы с предпринимателями. Это и субсидирование аренды жилья для предприятий оборонно-промышленного комплекса, и субсидирование технологического присоединения для промышленных предприятий, субсидирование малого бизнеса в части кадрового обеспечения и повышения квалификации и так далее.

— Планируются ли в 2024 году крупные экономические, в том числе инвестиционные, проекты со странами БРИКС и СНГ? Какое развитие получат в 2024 году договоренности, достигнутые на летнем саммите Россия — Африка?

— Мы планируем развивать портовую инфраструктуру в дружественных странах, в первую очередь в Африке. Наши предприятия, которые мы представляли на форуме Россия — Африка, будут крайне востребованы.

Африка для нас очень перспективный рынок. Есть еще аспект выстраивания финансовой инфраструктуры для того, чтобы производить взаиморасчеты. Наша задача — вместе с Минпромом обеспечить, с одной стороны, участие наших компаний в создании такого рода инфраструктур, а с другой — обеспечить возможность нашим компаниям как можно быстрее воспользоваться, например, новыми логистическими коридорами. После форума Россия — Африка к нам приезжал министр одной из африканских стран для проведения совещания по вопросам здравоохранения, потому что наши фармацевтические компании производят качественные инновационные продукты.

По итогам участия нашей делегации в крупнейшей IT-выставке в Марокко планируется очень много проектов для реализации.

Также мы развиваем сотрудничество со странами ближнего зарубежья. Например, с Казахстаном у нас целый пул проектов, которые уже реализуются и будут реализованы, начиная с поставок систем управления горно-обогатительных комплексов наших компаний и заканчивая системой водоочистки и ЖКХ.

— Как изменилась география экономического сотрудничества и как это отразилось на динамике экспорта и импорта? Изменилась ли структура внешнеторговых потоков по сравнению с периодом, когда в них превалировали западные страны?

— На протяжении многих лет Петербург играет важнейшую роль в экспортной деятельности России, занимая лидирующие позиции. Наш город по стоимостному объему экспорта занимает первое место по Северо-Западному федеральному округу.

Динамично изменяющаяся в условиях внешнего санкционного давления среда ведения внешнеэкономической деятельности позволила открыть новые точки роста экспортного потенциала. Безусловно, санкции не могли не сказаться на деятельности петербургских экспортеров. Товарооборот Санкт-Петербурга за январь — июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшился на 5,7%.

Однако надо отметить, что доля несырьевого неэнергетичекого экспорта (ННЭ) в недружественные страны до 2022 года составила только 34% от общего ННЭ Петербурга. Ключевыми странами — партнерами Петербурга по ННЭ являются Казахстан, Белоруссия, Китай, ОАЭ, Индия и другие. Торговые отношения с этими странами не только не прекращены, но активно развиваются.

За первое полугодие 2023 года (январь — июнь) общий товарооборот с дружественными странами вырос на 64,5% и составил $20,2 млрд (79,2% от общего товарооборота). Товарооборот с недружественными странами сократился на 64%. Объем экспорта в дружественные страны вырос на 88% и составил $11,15 млрд ($2 млрд — в недружественные страны). Импорт из дружественных стран вырос на 42,7% и составил $9,1 млрд ($3,3 млрд — из недружественных стран).

То есть мы наблюдаем активную переориентацию экспортных потоков на восточное направление. В силу географического расположения петербургский экспорт всегда был больше ориентирован на использование морского транспорта. Логистика морских перевозок из портов Северо-Западного федерального округа страны была построена на маршрутах, включавших в себя использование инфраструктуры европейских портов и/или транспортных средств судоходных компаний, большинство из которых сейчас отнесены к недружественным государствам.

С учетом трансформации внешней торговли и переориентации географии экспорта основные контейнерные перевозки переместились в порты Дальнего Востока и Новороссийск. Увеличились заходы российских судов в Турцию, Китай, Индию, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. При доставке в Китай и другие страны Восточной Азии вместо морских маршрутов из Санкт-Петербурга предлагаются варианты доставки ж/д транспортом до портов Дальнего Востока, а оттуда азиатскими морскими перевозчиками до пункта назначения.