Бизнес по-соседски: помогает ли экономике Дальнего Востока близость Китая

В 2023 году Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли очередной рекордной отметки в двустороннем торговом обороте. Знаковый рубеж в $200 млрд, установленный в качестве цели главами обоих государств в феврале 2023 года, был преодолен уже по итогам ноября.

Рассказываем, на какие отрасли приходится основная доля торговых контрактов и какую роль играет во внешнеэкономической деятельности с Китаем наш Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

В феврале 2023 года Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о цели в 200 млрд за год. Но этот порог был взят быстрее — по итогам 11 месяцев минувшего года объем двусторонней торговли товарами и услугами достиг рекордной исторической отметки в $218,17 млрд. В декабре премьер-министр Михаил Мишустин прогнозировал, что итоговый оборот между Россией и Китаем за 2023 год должен составить порядка 18 трлн рублей, или 1,5 трлн юаней. А по данным Главного таможенного управления КНР, цифра еще более впечатляющая — эквивалент $240,11 млрд (+26,3% по сравнению с 2022 годом).

Если обернуться и посмотреть на торговые отношения РФ и КНР с начала XXI века, то выяснится, что за это время оборот увеличился в 25 раз! Еще в 2000 году он оценивался в $8 млрд. Но 16 июля 2001 года между государствами был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, где экономические отношения определялись как "всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие", после которого началось экономическое сближение. Уже в 2010 году Китай стал крупнейшим торговым партнером России и остается таковым до сих пор. Участие нашей страны в китайской экономике намного скромнее — в 2022 году РФ стала девятым по размеру партнером КНР с долей в 3% его совокупного внешнеторгового оборота. Сейчас эта доля выросла до 4% при том, что общий объем внешней торговли Китая в 2023 году сократился на 5% и составил $5,93 трлн.

Чем торгуем?

Договор продолжает действовать и сейчас (его очередное продление на пять лет случилось в июне 2021 года), и каждый год торгово-финансовые потоки между странами растут. В 2019 году оборот впервые преодолел отметку $100 млрд, а в 2022 году вплотную приблизился к $150 млрд. За минувший год, согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд. В основном Китай закупает у нас энергоносители — нефть, природный газ и уголь, а также другие ресурсы — медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты. В обратном направлении следует весьма широкий перечень товаров: автомобили и смартфоны, промышленное и другое специализированное оборудование, а также бытовая электроника, игрушки и обувь.

Но по словам руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрея Карнеева, с таким дисбалансом сталкивается сегодня не только Россия, а практически весь мир и особенно Европа. "Китай давно превратился в мировую фабрику, поэтому попробуйте найти высокотехнологичный товар, которого в Китае нет и который туда можно поставлять", — говорит он, добавляя, что геополитика сегодня подталкивает Россию к реиндустриализации и к созданию собственных секторов высокотехнологичной промышленности, которые будут конкурентоспособны глобально. Тогда торговый баланс с Китаем будет более сбалансированным.

Логистический узел или сырьевой придаток?

Распространенное мнение, что большая часть товаров из Китая поступает через Дальневосточный федеральный округ (ДФО), имеющий с ним протяженную сухопутную границу (более 550 км). Однако директор Центра экономической географии и регионалистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов, изучая вопрос, пришел к выводу, что мнение это ошибочно. В 2022 году внешнеторговый оборот ДФО достигал порядка 3,4 трлн рублей (около $50 млрд). "На ДФО приходилось около 6% всего товарооборота России, но свыше двух третей товарных потоков между Россией и Китаем идут в обход Дальнего Востока", — говорится в исследовании ИПЭИ. При этом отмечается, что в 2005 году на долю ДФО приходилось больше половины общего товарооборота, хотя прежние показатели, конечно, невозможно сопоставлять с нынешними.

В том, что ДФО не выступает основным логистическим центром в российско-китайских торговых отношениях, нет ничего удивительного, считает Андрей Карнеев из ВШЭ. Товары поставляются туда, где живет большая часть платежеспособного населения. А население (как платежеспособное, так и не очень) в основном проживает все-таки в европейской части России. "Конечно, нельзя сказать, что на Дальнем Востоке нет китайского присутствия, но основные потребители проживают у нас к западу от Урала. И это отчетливо видно по тому, в какие регионы устремился китайский автопром", — добавляет эксперт.

В своем исследовании эксперты РАНХиГС обращают внимание еще на один аспект. В структуре ВРП ДФО около трети приходится на добычу сырья, а еще 10% — на транспорт и логистику. Доля добычи полезных ископаемых растет с 2016 года на фоне реализации крупных инвестиционных проектов. Так, в январе — ноябре 2023 года добыча выросла на 6,4% по отношению к тому же периоду прошлого года, и это при том, что в целом по России она снизилась на 1,1%. А вот прирост обрабатывающих производств в ДФО в январе — ноябре 2023 года составил лишь 1,6%, тогда как в России вырос на 7,5%. "Это несет определенные риски формирования на Дальнем Востоке России сырьевого придатка Китая и требует мер по диверсификации экономики", — указывается в исследовании ИПЭИ РАНХиГС. В свою очередь Андрей Карнеев считает такие риски преувеличенными. "В 90-х годах нас пугали тем, что тот или иной регион и даже страна в целом станет чьим-то сырьевым придатком, — говорит он. — Но, например, Австралия с удовольствием поставляет в Китай уголь, газ и другие сырьевые товары и не боится превратиться в придаток. Напротив, когда во время пандемии австралийцы обвинили КНР в том, что это они виноваты в эпидемии, а Китай отреагировал торговыми санкциями, Австралии пришлось потратить несколько лет на восстановление своих возможностей поставлять сырьевые ресурсы. Это сделать удалось, чему они очень рады. Но, конечно, все это не значит, что мы не должны развивать обрабатывающую промышленность и индустрию высокотехнологичных товаров. И правительство РФ занимается этим".

Следующий рубеж

По мнению экспертов, нынешние тенденции никуда не исчезнут и рост торгового оборота между Россией и Китаем продолжится. Новым рубежом станет сумма в $300 млрд. "Но при этом надо понимать, что те или иные цифры не должны возводиться в абсолют сами по себе. Рост должен быть постепенным и взаимовыгодным. Неправильно, если мы будем жертвовать своими государственными интересами", — считает Андрей Карнеев. Что касается регионального вопроса, то благодаря протяженной сухопутной границе и незамерзающим портам у ДФО есть все возможности использовать свое уникальное географическое положение и наращивать внешнеторговый оборот, отмечает Степан Земцов из РАНХиГС.

Однако для развития новых отраслей промышленности, наукоемких услуг и креативных индустрий необходимы высококвалифицированные кадры. Но на сегодняшний день, по его словам, Дальний Восток теряет наиболее активную и перспективную часть населения: "В последние годы численность хорошо образованных работающих горожан снизилась с 1 млн 11 тыс. человек до 908 тыс. Предпринимательская активность все больше сосредотачивается в крупных городах и вблизи границы". При этом доля ДФО в секторе малого и среднего предпринимательства постепенно сокращается. Например, в 2008 году в ДФО располагалось 5,7% всех российских малых и средних предпринимателей, а в 2023-м — уже 5,2%. А это, в свою очередь, ограничивает возможности развития несырьевой экономики. Для улучшения ситуации необходимо укреплять и расширять возможности портовой и приграничной инфраструктуры. И судя по словам президента России, такая работа ведется и будет продолжаться, как сказал Владимир Путин, "шаг за шагом, постепенно, постепенно".

Евгений Мазин