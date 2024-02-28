Замглавы МЭР: нацпроект по производительности труда может на 10% снизить дефицит кадров

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" рассказал об инвестиционной карте России, о том, как нацпроект по повышению производительности труда помогает решить проблему кадрового дефицита, а также о проектах в рамках соглашений о защите и поощрении капвложений.

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— В рамках выставки состоялась презентация инвестиционной карты России. Расскажите, пожалуйста, что это за инструмент, для кого он предназначен и вообще в целом какие планы по расширению цифровых сервисов?

— Инвестиционная карта https://invest.gov.ru/map — это такой сервис, на котором мы собрали информацию обо всех инвестиционных площадках, которые есть на территории страны. Сейчас их там порядка 14 тыс. — даже чуть больше, — это и земельные участки, и здания, и сооружения. Сервис постоянно наполняется, информация, размещенная на карте, поддерживается в актуальном состоянии. Если у бизнеса есть запрос на реализацию того или иного инвестиционного проекта на территории конкретного субъекта, то очень удобно посмотреть, какие свободные площадки есть на данный момент. Плюс на карте отражено достаточно большое количество слоев — это и объекты коммунальной инфраструктуры, и деловое окружение.

Что важно, когда мы разрабатывали инвестиционную карту совместно с правительством Москвы, предварительно мы техническое задание проработали совместно со всеми деловыми объединениями: с Российским союзом промышленников и предпринимателей, с "Деловой Россией", с Торгово-промышленной палатой. То есть делали такой инструмент, который нужен бизнесу, который сделан под запросы бизнеса, и, на наш взгляд, это нам удалось.

— Да, действительно была большая работа проведена. А какие планы по дальнейшему развитию цифровых сервисов?

— Помимо карты мы уже сделали и запустили портал мер поддержки инвестпроектов https://invest.economy.gov.ru/. На одном ресурсе собраны порядка 30 мер господдержки. В каждую меру можно зайти, посмотреть основные критерии, суть механизма. Очень удобно по нему проводить навигацию. Более того, там заложены алгоритмы, когда под типовую задачку интуитивно подбирается несколько мер поддержки, которые вместе могли бы быть совмещены, допустим, под какой-то инвестиционный проект. В будущем карту и портал мер поддержки планируем объединить на базе одного информационного ресурса.

— Минэкономразвития проводит большую работу по повышению инвестиционной привлекательности регионов. В частности, такой большой проект, как Регинвестстандарт реализован во всех регионах России, кроме новых, все подтвердили его внедрение. Расскажите, пожалуйста, как сейчас развивается этот проект и какие еще разработаны, внедрены и уже работают на практике инструменты по улучшению инвестклимата в стране?

— Региональный инвестиционный стандарт уже внедрен практически во всех регионах Российской Федерации под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это такая универсальная система, которая позволяет максимально быстро погрузиться в экономику региона.

Одним из ключевых элементов являются агентства развития, которые созданы на территории всех субъектов. Это, по сути, одно окно для работы инвестора с региональной командой: обратившись в агентство, он может получить всю необходимую информацию об инвестиционных площадках, которые есть, о мерах поддержки и в последующем получить сопровождение своего инвестиционного проекта

Следующим элементом стандарта является свод инвестиционных правил — это понятные алгоритмы с обозначением сроков получения всех необходимых разрешительных документов. Допустим, разрешение на стройку, подключение к сетям, ввод объекта в эксплуатацию — это все описано, понятные сроки установлены, и бизнес тоже понимает, в какие сроки он может те или иные услуги получить.

Инвестиционные комитеты являются следующим элементом Регстандарта. По сути, это площадка для оперативного разрешения споров и всех текущих вопросов, которые есть у бизнеса. Если они не решаются на рабочем уровне или на уровне агентств, то коллеги могут обратиться в инвестиционный комитет. В соответствии с нашими рекомендациями, инвестиционные комитеты возглавляют главы субъектов, и на этих комитетах оперативно рассматриваются текущие проблемы, которые есть у инвесторов. Когда полтора года назад мы только запускали механизм инвесткомитетов, там [было] около десятка-двух обращений. Сейчас если посмотреть — уже 400, даже 400+ обращений на таких комитетах рассмотрены. Это говорит о том, что бизнес достаточно хорошо уже узнал об этом механизме и, самое главное, им пользуется.

— То есть можно говорить, что механизм эффективен?

— На наш взгляд, да. Более того, внедрение стандарта в регионах подтверждают деловые объединения. Здесь обратная связь от бизнеса постоянно поступает, и, исходя из этого, мы корректируем и выстраиваем дальнейшую свою работу.

— В прошлом году был перезапущен механизм соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК). О каких результатах реализации этой меры поддержки инвестпроектов сейчас можно говорить? В каких отраслях он более востребован?

— Когда мы перезапускали механизм СЗПК, была создана большая рабочая группа под руководством Андрея Рэмовича Белоусова, куда входили представители всех бизнес-объединений. И мы вместе над каждой формулировкой работали, в последующем — в Государственной думе, в Совете Федерации. Это был коллективный большой труд.

Если говорить о перезапуске механизма, то по состоянию на сегодняшний день у нас 66 таких соглашений [заключено]. Объем заявленных инвестиций приближается к 4 трлн рублей. Это крупные, значимые для страны проекты. Если говорить в разбивке по отраслям, это и проекты в сфере добычи полезных ископаемых (наиболее крупные, наверное, проекты), и обрабатывающие производства. Очень хорошо пошли проекты в сфере сельского хозяйства. Сейчас в сфере туризма заключаются соглашения.

— Планируется ли расширять количество отраслей, в которых будет представлен механизм?

— Вы знаете, у нас уже сейчас действующим законодательством предусмотрен максимально большой охват отраслей. Заключить СЗПК можно практически в любой отрасли. Там есть буквально пять отраслей, в которых это невозможно, но это стандартные изъятия: деятельность финансовых организаций, подконтрольных Банку России, производство подакцизных товаров, игорный бизнес и так далее. А все остальные отрасли экономики подпадают, поэтому на данном этапе речи о расширении перечня отраслей не идет. Но та правоприменительная практика, которую мы получили по итогам последних двух лет реализации механизма, нам уже позволила выявить узкие места, которые, конечно же, мы будем совершенствовать.

Сейчас как раз данные поправки обсуждаем с коллегами из Государственной думы, Совета Федерации. Совместно с нами был разработан соответствующий законопроект. Он будет направлен на повышение гибкости механизма, удобства его использования. В частности, мы рассчитываем, что будет сокращено количество документов, которые необходимы на этапе возмещения затрат.

Напомню, СЗПК предоставляет возможность возместить затраты на строительство инфраструктуры к основному объекту. Сейчас для этой процедуры требуется проведение госэкспертизы по объектам инвестпроекта. Бывает, если крупный инвестиционный проект, там свыше тысячи объектов, и на них все нужно получить госэкспертизу.

Мы планируем сделать этот механизм более удобным, когда государственная экспертиза будет получаться только на те объекты, которые в последующем планирует инвестор представить к возмещению затрат. То есть количество таких экспертиз будет сокращаться

Само соглашение о защите и поощрении капиталовложений — это достаточно жесткая конструкция, которая абсолютно четко прописывает как обязательства государства, так и обязательства бизнеса. И она не гибкая: то есть, если даже нужно технически что-то в таком соглашении поменять, возможности для этого минимальны. Бывает, когда нужно заменить один объект на другой или технические характеристики объекта меняются, но это в целом на объем инвестиций не влияет. Мы хотим добавить гибкости механизму, когда можно такого рода изменения вносить.

Более того, мы сейчас обсуждаем, как стимулировать проекты, которые реализуются с использованием наилучших доступных технологий. Если компании будут их использовать для таких проектов, стабилизационная оговорка будет продлеваться на какой-то срок.

— Мы знаем, что в стране рекордно низкая безработица — сейчас 3,2%. По данным Росстата, за 2023 год это минимум с 1992 года, но есть и обратная сторона этого вопроса — это дефицит кадров, который наблюдается во всех отраслях экономики. Как Минэкономразвития решает эту проблему?

— Одним из инструментов сокращения кадрового дефицита является повышение производительности труда. Вы знаете, у нас в стране реализуется соответствующий национальный проект. 2024 год — это последний год его реализации в текущей редакции. Нацпроект помогает компаниям повышать эффективность и расти без инвестиций в условиях санкций. Через сокращение простоев оборудования, внедрение бережливого производства, совершенствование управления, логистики и сбыта продукции. Более 4 тыс. компаний — участниц нацпроекта увеличили свою прибыль на 318 млрд [рублей]. Экономический эффект в 10 раз больше, чем объем средств, который государство потратило на национальный проект. На предприятиях мы видим опережающий рост производительности — как правило, он на 5% и выше. Зато потребность предприятий в кадрах, по нашим подсчетам, сократится к концу года более чем на 130 тыс. человек. При этом людей не увольняют, а переводят на другие участки работы после переобучения как раз из-за нехватки кадров. По нашим расчетам, если нацпроект продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году.

Мы видим, что есть очередь из компании, есть неудовлетворенный спрос. Порядка 2 тыс. предприятий готовы были бы поучаствовать в национальном проекте. Мы сейчас подготовили наши предложения по продлению нацпроекта на следующие шесть лет.

Обсуждаем с коллегами сейчас, что помимо бережливого производства одновременно должна идти цифровая трансформация предприятий, то есть когда внедряют и бережливое производство, и цифровизацию, одновременно проходит более углубленная работа с кадрами. Более того, планируем создавать отраслевые центры компетенции, которые уже непосредственно под нужды отрасли будут прокачивать компании. Хотим начать с отрасли туризма.

— Но мы о каких компаниях большее говорим? Участники нацпроекта — это крупный бизнес, средний бизнес?

— Участники нацпроекта сейчас — это компании из сфер торговли, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства с выручкой от 400 млн рублей.

— Планируется ли снизить планку по выручке для участников нацпроекта?

— На данном этапе точно для всех отраслей этого делать не планируется. Идет дискуссия о снижении порога для сферы туризма, потому что это малый и средний бизнес.