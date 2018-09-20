Организатор фестиваля "Круг света": мы привили моду на архитектурную видеопроекцию

VIII Московский международный фестиваль "Круг света" в пятницу стартует на Гребном канале, в парках "Царицыно" и "Коломенское", на Театральной площади и фасаде Музея Победы на Поклонной горе. Образовательная программа по традиции пройдет в комплексе Digital October, а поклонников клубной музыки участники конкурса "Арт Вижн Виджеинг" ждут в концертном зале "Мир". Чем в этом году удивит "Круг света", на какие рекорды претендует, а также о расширении географии фестиваля в интервью ТАСС рассказала президент коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора фестиваля "Круг света", Татьяна Лифантьева. — Татьяна, за семь лет своего существования фестиваль "Круг света" обрел и верных поклонников, и новые площадки. Пожалуйста, расскажите о локациях, которые станут премьерными в этом году. — Вообще в Москве сложно с площадками. Есть те, которые развиваются. Например, Театральная площадь для фестиваля сначала ограничивалась Большим театром. Потом мы переговорили с Малым театром, который оказался рад нашему обращению — они уже несколько лет наблюдали шоу на соседнем здании. И конечно, мы решили задействовать еще и Российский академический молодежный театр, слева от Большого. Здания сложные для видеомэппинга, но эффект погружения на 270 градусов стоит усилий. Также стараемся добавить новизны в уже знакомые площадки. На Гребном канале мы уже в третий раз. Это очень удобная площадка: есть коса для выстраивания определенных конструкций, на воде можно соорудить фонтаны в большом количестве, использовать огонь. В этом году хотим зарегистрировать рекорд по самой большой видеопроекции на воде, а также по огненным горелкам, которые одновременно задействованы в шоу. Кроме того, у нас две новые площадки. Одна из них — парк "Коломенское" — появилась благодаря обращению жителей Нагатинской поймы. Также добавилась Поклонная гора. Проекция на здании Музея Победы расскажет об истории Москвы, каким образом земли соединялись вокруг столицы. Естественно, коснемся и темы Великой Отечественной войны, расскажем о конструкторах и их изобретениях, которые находятся там же, в музее. — Давайте попробуем пояснить для тех, кто никогда не был на фестивале, что это такое? Ведь это не только проекционное изображение... — Зависит от площадки. Первая разновидность — это просто шоу, как мы устраиваем на Гребном канале. Оно длится от 40 минут до полутора часов, с гранд-фейерверком.

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Второй вариант — цикличный видеомэппинг. То есть в течение почти четырех часов постоянно что-то транслируется на фасад здания. Обычно это циклы по 35 минут, которые включают как наш новый контент и лучшие проекции прошлых лет, так и работы участников конкурса "Арт Вижн". И есть еще парки, где много всего: инсталляции, видеомэппинг, прогулочные маршруты. — Есть ли некая главная площадка фестиваля? — Мы специально не выделяем какую-то одну из семи площадок как главную. Они все разные, и мы постарались организовать их в разных районах города, чтобы людям было максимально удобно. Но можно предположить, что фейерверк играет некую главенствующую роль. Он будет на Гребном канале. — А что увидим на центральной с географической точки зрения площадке — на Театральной площади? — Новый контент от фестиваля будет на тему Спартака. На трех театрах развернется гладиаторский бой. — Один из самых известных балетов в репертуаре Большого… — Да, "Спартак" Большого, к тому же было много киноэкранизаций. Создатели контента все это впитали и создали свою версию. — А в "Царицыно" какая тема будет? — Контент от фестиваля "отправит" дворец в путешествие. То есть сам дворец будто превратится в птицу Феникс и будет любоваться Тадж-Махалом, Вестминстерским дворцом и так далее. Второй контент познакомит с экосистемами будущего, которые связаны с огнем, водой, землей и воздухом. Мы хотим показать, как, возможно, будет выглядеть мир в далеком будущем. Такая фантастическая история, которая поднимает вопросы гармонии человека и природы, технологии и природы. Эта тема продолжится и в парке, где будут размещены конструкции, в которых с помощью приложения дополненной реальности можно будет увидеть животных будущего. — Пойдет ли фестиваль в регионы? — Интерес к фестивалю большой, в Москву приезжают специально — чтобы посетить его, особенно из ближайших городов. Мы привезем фестиваль "Круг света" в Севастополь 22 и 23 сентября. 20-минутное шоу будет идти в цикличном режиме с 19 до 22 часов на фасаде здания Дворца пионеров. Начнется шоу с истории возникновения Севастополя. В первой сцене зрители перенесутся в античный город Херсонес. Затем станут свидетелями крещения святого и благоверного князя Владимира Святославовича, положившего начало христианству на Руси; Крымской войны; Великой Отечественной войны... И так, через столетия — к сегодняшнему дню. Вторая часть светового представления будет посвящена известным музыкальным произведениям о Севастополе. — Обычно фестивали получают прибыль от продажи билетов. Здесь же вход бесплатный. За счет чего фестивалю удается зарабатывать? — Мы не извлекаем прибыль, это социальное мероприятие. Сейчас примерно 60% затрат фестиваля финансирует город, и остальные 40% — это привлеченные средства рекламодателей-спонсоров. Популярность фестиваля нам, конечно, играет на руку. — А площадки что-то платят? — Нет, и мы им ничего не платим. Затраты включают только креатив и его воплощение в техническом плане. — В рамках фестиваля будут подведены итоги международного конкурса видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", в котором примут участие 35 проектов из 16 стран. Это только финалисты, а ведь заявок было около 150. По каким критериям отбирали? — У нас три подконкурса. Категория "Классик" требует обыграть само здание, архитектуру. В этом году конкурс сложнее, потому что в прошлом году мы предлагали только Большой театр. Сейчас мы предложили сделать проекцию на все три здания Театральной площади. Но мы и спонсируем реализацию всех пяти проектов, которые прошли в финал.

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