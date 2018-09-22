Василий Небензя: США пытаются "подмять" корейское урегулирование под себя

Внимание всего мира на следующей неделе будет обращено к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту ТАСС рассказал об ожиданиях от Совета Безопасности под председательством Дональда Трампа, сложном поиске компромисса по санкциям в отношении КНДР, а также о том, как Россия намерена отстаивать в Организации свою дипсобственность на территории США.
- Василий Алексеевич, недавно "Коммерсантъ" опубликовал директиву ООН, в которой открыто говорится о том, что организация не планирует способствовать восстановлению Сирии до осуществления политического перехода. Такая позиция явно соответствует политике ряда западных стран. Как вы считаете, можно ли в связи с этим упрекнуть генсекретаря Организации в необъективности и предвзятости?
- Эта директива, которая была подготовлена в одном из подразделений Секретариата еще в конце прошлого года, абсолютно нелегитимна, не согласована со странами-членами, не соответствует нейтральному духу Организации, которого она должна придерживаться. Политизированные подходы противоречат целям и задачам ООН, в том числе в гуманитарной области.
- Могут ли в ООН изменить свою позицию по участию в восстановлении Сирии после критики с российской стороны?
- Как только появилась информация о существовании такого документа, мы предприняли ряд демаршей перед руководством секретариата ООН. Просили генсекретаря пояснить, как такая политизированная и необъективная инструкция могла появиться в департаменте политических вопросов. Он оказался не в курсе, но заверил, что разберется с этой откровенной провокацией, подрывающей репутацию Секретариата как нейтрального и беспристрастного органа. Рассчитываем, что необходимые меры уже приняты.
К сожалению, этот документ лишь одно из проявлений попыток некоторых государств-членов манипулировать в своих корыстных геополитических интересах секретариатами международных организаций. Это происходит не только в Нью-Йорке и не только в ООН.
Мы продолжим добиваться, чтобы в системе ООН, центральным элементом в фундаменте которой является принцип уважения и равноправия мнений всех государств, нейтральность и объективность оставались непреложными характеристиками ее работы.
- На неделе высокого уровня президент США Дональд Трамп планирует провести заседание Совета Безопасности по Ирану и по теме нераспространения химического оружия. Как вы считаете, чего ждать от этой встречи? Будет ли на ней вновь подниматься тема расследования Великобританией инцидента в Солсбери?
Да, США еще в начале сентября говорили о своем намерении провести заседание Совета Безопасности под председательством Дональда Трампа для "обсуждения Ирана". Затем на сайте постпредства США при ООН был опубликован пресс-релиз обозначавший уже четыре вопроса для обсуждения: инцидент в Солсбери, сирийское "химическое досье", ядерная проблема Корейского полуострова и Иран в контексте известных претензий США к его баллистической деятельности и по региональной проблематике. Впоследствии заявляемая американцами тема опять претерпела изменения и сейчас носит более общий характер – нераспространение ОМУ. Очевидно, что под такой "шапкой" возможно обсуждение самого широкого круга вопросов, в частности и обозначенных вами.
- Ожидаете ли вы, что на заседании СБ высокого уровня будет обсуждаться вопрос новой сделки по иранскому атому?
- Никакой новой сделки по иранскому атому не планируется. Она и так существует. Это СВПД. Одновременно не исключаем того, что отдельные делегации могут озвучивать какие-то предложения в своих выступлениях на заседании.
- Планирует ли глава МИД РФ, который возглавит российскую делегацию, принять участие в многосторонней встрече по Сирии, организуемой Евросоюзом?
- График пребывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке еще прорабатывается. Что касается ЕСовского мероприятия, то, насколько нам известно, оно будет продолжением Брюссельских конференций по Сирии, ключевой посыл которых – нежелание оказывать содействие восстановлению в САР до проведения в этой стране "политических преобразований". Мы такой подход категорически не приемлем. Это не только политизация гуманитарных вопросов, но и откровенное использование двойных стандартов к различным конфликтным ситуациям. Понятное дело, что если мы и будем участвовать в этой встрече, то в "общую дуду" дуть не будем, а предпримем очередную попытку убедить коллег отказаться от принятой ими на вооружение пагубной практики.
- В целом, какие инициативы Россия планирует продвигать в ООН по теме сирийского урегулирования?
- По новым инициативам по сирийскому урегулированию - никто не делает больше для продвижения политпроцесса, чем страны-гаранты Астанинского процесса. Недавний саммит президентов России, Ирана и Турции в Тегеране и договоренности России и Турции по ситуации в Идлибе, достигнутые в Сочи, вызвали широкий положительный отклик международного сообщества. Мы будем продолжать выступать за деполитизацию экономического и гуманитарного содействия Сирии, а также скорейшее возвращение сирийских беженцев в места проживания, покинутые после начала конфликта. При этом бескомпромиссная борьба с террористическими группировками будет продолжена.
- В Комитете 1718, занимающимся надзором за выполнением санкций в отношении КНДР, сейчас сложилась достаточно специфическая ситуация из-за разногласий России и США по среднесрочному докладу. В чем проблема в принятии этого доклада?
- Ситуация в Комитете 1718 отражает нынешнее состояние дел вокруг урегулирования проблем Корейского полуострова в целом. Американцы хотят "подмять" под себя этот процесс, используя санкционный орган для решения собственных задач, прежде всего, наказания КНДР за кажущуюся им неуступчивость и не желая превратить американо-северокорейский диалог в "улицу с двусторонним движением".
Отсюда и вся эта шумиха вокруг доклада группы экспертов. Здесь хочу внести ясность: это не Россия, а США не согласны с его положениями и блокируют передачу документа в Совет. Им не понравилось, что в доклад была внесена правка, учитывающая наши озабоченности и оценки. И это нормальная практика. Американцы, похоже, не допускают возможности отражения где-либо оценок, не совпадающих с их позицией. Вообще, ситуация вокруг доклада раздута искусственно. Это просто "много шума из ничего".
- Мы не раз заявляли протест в связи с утечками из Комитета конфиденциальной информации, будут ли они расследованы?
- Что касается утечек, то мы твердо стоим на необходимости проведения соответствующего расследования. Однако, к нашему удивлению, не все члены Комитета поддерживают такой подход, пытаются увести разговор в другом направлении, блокируют подготовку соответствующего обращения генсекретарю ООН. Выводы, как говорится, можете сделать сами.
- Планируются ли отдельные встречи по корейской теме во время Генассамблеи?
- Корейская проблематика, конечно, будет обсуждаться на многих двусторонних встречах, запланированных на предстоящую "высокую неделю", а также в Совете Безопасности 27 сентября, где американская сторона организует брифинг на уровне министров иностранных дел, председательствовать на котором будет Госсекретарь США Майкл Помпео.
- США продолжают сокращать свою часть финансирования во Всемирную организацию. Недавно они полностью отказались от взносов в ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам. По сути, Вашингтон угрожает сократить свое финансирование каждый раз, когда что-то в организации идёт не по их плану. Как вы считаете, можно ли в организации преодолеть логику "кто платит, тот и заказывает музыку"?
- Финансирование ООН и распределение финансовых потоков в Организации осуществляются в соответствии с четко установленной нормативно-правовой базой. За ее соблюдение ответственность несут все государства-члены в равной степени. Речь идет и положениях в Уставе ООН (пункты 1 и 2 ст.17 ), и о довольно детальных правилах и процедурах Генассамблеи по утверждению бюджетов Организации. Конечно, нарушение ранее согласованных правил или неисполнение кем-то ранее данных обязательств некоторыми государствами неприемлемо. Американцы подходят с логикой "кто платит, тот и заказывает музыку" ко всему, не только к ООН.
- В целом, не идёт ли речь о постепенном отказе США от участия в обсуждении международных проблем в многосторонних форматах?
- Говорить о постепенном отказе США от участия в обсуждении международных проблем в многосторонних форматах с помощью финансовых инструментов полагаем преждевременным. США обладают полезным опытом аудита. По многим вопросам оптимизации расходов ООН у нас позиции совпадают. Остаемся открытыми для сотрудничества на этом направлении со всеми государствами-членами, в том числе и США, ориентируясь на добросовестное исполнение своих финансовых обязательств. Для справки – Россия, являясь одним из основных плательщиков в ООН – полностью и одна из первых выплатила в этом году свой взнос в регулярный бюджет Организации.
- В августе на сайте МИД РФ было размещено обращение к генсеку ООН по поводу нарушений США в отношении дипсобственности РФ и российских дипломатов в США. Был ли какой-либо ответ со стороны ООН, какие остаются международные правовые механизмы для разрешения ситуации и отстаивания позиции по этому вопросу?
- Действительно, в рамках пункта повестки дня недавно открывшейся 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного безопасности дипломатических и консульских представительств и представителей, мы направили генсекретарю ООН информацию о беззаконии, творимом властями США в отношении имущества и сотрудников российских Посольства, консульств и постпредства при ООН. Эти сведения уже включены в доклад Антониу Гутерриша, который будет обсуждаться в октябре в Шестом (юридическом) комитете Генассамблеи.
Нерешенные вопросы накапливаются: по-прежнему заблокированы помещения постпредства в Ойстербее, недавно под надуманным предлогом было выслано значительное число наших сотрудников. Генассамблея, кстати, в 2017 году решила, что все незаконные ограничения с нашего объекта должны быть сняты. Здесь в Нью-Йорке мы делаем все возможное для того, чтобы убедить американцев вернуться на путь соблюдения международного права. Будем добиваться этого и в ходе начавшейся 73-й сессии ГА.
Беседовала Мария Хренова