Василий Небензя: США пытаются "подмять" корейское урегулирование под себя

Внимание всего мира на следующей неделе будет обращено к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту ТАСС рассказал об ожиданиях от Совета Безопасности под председательством Дональда Трампа, сложном поиске компромисса по санкциям в отношении КНДР, а также о том, как Россия намерена отстаивать в Организации свою дипсобственность на территории США. - Василий Алексеевич, недавно "Коммерсантъ" опубликовал директиву ООН, в которой открыто говорится о том, что организация не планирует способствовать восстановлению Сирии до осуществления политического перехода. Такая позиция явно соответствует политике ряда западных стран. Как вы считаете, можно ли в связи с этим упрекнуть генсекретаря Организации в необъективности и предвзятости? - Эта директива, которая была подготовлена в одном из подразделений Секретариата еще в конце прошлого года, абсолютно нелегитимна, не согласована со странами-членами, не соответствует нейтральному духу Организации, которого она должна придерживаться. Политизированные подходы противоречат целям и задачам ООН, в том числе в гуманитарной области.

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- Могут ли в ООН изменить свою позицию по участию в восстановлении Сирии после критики с российской стороны? - Как только появилась информация о существовании такого документа, мы предприняли ряд демаршей перед руководством секретариата ООН. Просили генсекретаря пояснить, как такая политизированная и необъективная инструкция могла появиться в департаменте политических вопросов. Он оказался не в курсе, но заверил, что разберется с этой откровенной провокацией, подрывающей репутацию Секретариата как нейтрального и беспристрастного органа. Рассчитываем, что необходимые меры уже приняты. К сожалению, этот документ лишь одно из проявлений попыток некоторых государств-членов манипулировать в своих корыстных геополитических интересах секретариатами международных организаций. Это происходит не только в Нью-Йорке и не только в ООН. Мы продолжим добиваться, чтобы в системе ООН, центральным элементом в фундаменте которой является принцип уважения и равноправия мнений всех государств, нейтральность и объективность оставались непреложными характеристиками ее работы. - На неделе высокого уровня президент США Дональд Трамп планирует провести заседание Совета Безопасности по Ирану и по теме нераспространения химического оружия. Как вы считаете, чего ждать от этой встречи? Будет ли на ней вновь подниматься тема расследования Великобританией инцидента в Солсбери? Да, США еще в начале сентября говорили о своем намерении провести заседание Совета Безопасности под председательством Дональда Трампа для "обсуждения Ирана". Затем на сайте постпредства США при ООН был опубликован пресс-релиз обозначавший уже четыре вопроса для обсуждения: инцидент в Солсбери, сирийское "химическое досье", ядерная проблема Корейского полуострова и Иран в контексте известных претензий США к его баллистической деятельности и по региональной проблематике. Впоследствии заявляемая американцами тема опять претерпела изменения и сейчас носит более общий характер – нераспространение ОМУ. Очевидно, что под такой "шапкой" возможно обсуждение самого широкого круга вопросов, в частности и обозначенных вами. - Ожидаете ли вы, что на заседании СБ высокого уровня будет обсуждаться вопрос новой сделки по иранскому атому? - Никакой новой сделки по иранскому атому не планируется. Она и так существует. Это СВПД. Одновременно не исключаем того, что отдельные делегации могут озвучивать какие-то предложения в своих выступлениях на заседании. - Планирует ли глава МИД РФ, который возглавит российскую делегацию, принять участие в многосторонней встрече по Сирии, организуемой Евросоюзом? - График пребывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке еще прорабатывается. Что касается ЕСовского мероприятия, то, насколько нам известно, оно будет продолжением Брюссельских конференций по Сирии, ключевой посыл которых – нежелание оказывать содействие восстановлению в САР до проведения в этой стране "политических преобразований". Мы такой подход категорически не приемлем. Это не только политизация гуманитарных вопросов, но и откровенное использование двойных стандартов к различным конфликтным ситуациям. Понятное дело, что если мы и будем участвовать в этой встрече, то в "общую дуду" дуть не будем, а предпримем очередную попытку убедить коллег отказаться от принятой ими на вооружение пагубной практики. - В целом, какие инициативы Россия планирует продвигать в ООН по теме сирийского урегулирования? - По новым инициативам по сирийскому урегулированию - никто не делает больше для продвижения политпроцесса, чем страны-гаранты Астанинского процесса. Недавний саммит президентов России, Ирана и Турции в Тегеране и договоренности России и Турции по ситуации в Идлибе, достигнутые в Сочи, вызвали широкий положительный отклик международного сообщества. Мы будем продолжать выступать за деполитизацию экономического и гуманитарного содействия Сирии, а также скорейшее возвращение сирийских беженцев в места проживания, покинутые после начала конфликта. При этом бескомпромиссная борьба с террористическими группировками будет продолжена.

- В Комитете 1718, занимающимся надзором за выполнением санкций в отношении КНДР, сейчас сложилась достаточно специфическая ситуация из-за разногласий России и США по среднесрочному докладу. В чем проблема в принятии этого доклада? - Ситуация в Комитете 1718 отражает нынешнее состояние дел вокруг урегулирования проблем Корейского полуострова в целом. Американцы хотят "подмять" под себя этот процесс, используя санкционный орган для решения собственных задач, прежде всего, наказания КНДР за кажущуюся им неуступчивость и не желая превратить американо-северокорейский диалог в "улицу с двусторонним движением". Отсюда и вся эта шумиха вокруг доклада группы экспертов. Здесь хочу внести ясность: это не Россия, а США не согласны с его положениями и блокируют передачу документа в Совет. Им не понравилось, что в доклад была внесена правка, учитывающая наши озабоченности и оценки. И это нормальная практика. Американцы, похоже, не допускают возможности отражения где-либо оценок, не совпадающих с их позицией. Вообще, ситуация вокруг доклада раздута искусственно. Это просто "много шума из ничего". - Мы не раз заявляли протест в связи с утечками из Комитета конфиденциальной информации, будут ли они расследованы? - Что касается утечек, то мы твердо стоим на необходимости проведения соответствующего расследования. Однако, к нашему удивлению, не все члены Комитета поддерживают такой подход, пытаются увести разговор в другом направлении, блокируют подготовку соответствующего обращения генсекретарю ООН. Выводы, как говорится, можете сделать сами. - Планируются ли отдельные встречи по корейской теме во время Генассамблеи? - Корейская проблематика, конечно, будет обсуждаться на многих двусторонних встречах, запланированных на предстоящую "высокую неделю", а также в Совете Безопасности 27 сентября, где американская сторона организует брифинг на уровне министров иностранных дел, председательствовать на котором будет Госсекретарь США Майкл Помпео.

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