Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Жесткого силового сценария в мухафазе (провинции) Идлиб удалось избежать. Россия и Турция договорились создать там демилитаризованную зону, которая отделит правительственные войска Сирии от вооруженной оппозиции. ТАСС объясняет, почему это одна из самых важных договоренностей по сирийскому урегулированию.
Что нужно знать про Идлиб?
Идлиб — это единственный крупный сирийский регион, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тыс. членов террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Всего там остается порядка 3 млн человек. В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.
Четыре зоны деэскалации появились в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Помимо Идлиба, это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.
Восстановление Дамаском контроля над провинцией Идлиб фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии. Остальные зоны деэскалации уже подконтрольны Башару Асаду.
Что сейчас происходит в Идлибе?
Там продолжаются столкновения с боевиками. Накануне террористы из "Джебхат ан-Нусры" перекрыли гуманитарный коридор между Идлибом и Алеппо, чтобы не позволить мирным жителям перебираться на территорию, контролируемую сирийской армией. Одновременно боевики продолжают провокационные обстрелы позиций правительственных сил.
Сирийское командование сосредоточило сейчас на линии соприкосновения с бандформированиями в Идлибе свыше 5 тыс. военнослужащих. Они размещены в Сад-эш-Шахбе, Айн-Декне и на военном аэродроме Менег, а также в окрестностях шиитских селений Нобуль и Эз-Захра.
В свою очередь турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Ранее в провинции Идлиб турецкие военные оборудовали 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.
При чем здесь Турция?
Турция начала операцию по установлению безопасности в Идлибе в октябре 2017 года. Помогали ей в этом силы оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА). До этого Анкара уже проводила на сирийской территории две военные операции — "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Их целью было устранение угрозы террористов у турецких границ.
При этом Турция выступала против проведения масштабной контртеррористической операции в Идлибе, опасаясь в том числе новой волны беженцев из этого региона на ее территорию. Она также призывала заняться размежеванием террористов и мирных жителей, объявить в Идлибе режим прекращения огня и считать ССА и других участников умеренной оппозиции законными партнерами по диалогу о будущем Сирии.
О чем договорились Путин и Эрдоган?
Россия и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону (ДМЗ) вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые 17 сентября провели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
• Глубина ДМЗ составит 15–20 км. Оттуда будут выводить радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры".
• К 10 октября, по предложению президента Турции, планируется осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.
• Контроль в демилитаризованной зоне будет организован подвижными патрульными группами турецких подразделений и российской военной полицией. Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории.
• Не позднее конца 2018 года должно быть восстановлено транзитное сообщение по трассам Алеппо — Латакия и Алеппо — Хама.
Кроме того, было решено начать консультации по демилитаризованной зоне с Дамаском и активизировать работу конституционного комитета по Сирии.
Что это означает?
Создание буферной зоны означает как минимум отсрочку массированного наступления Асада на Идлиб, о возможности которого говорили с конца августа этого года. Таким образом, удалось избежать гуманитарной катастрофы, о чем предупреждала ООН.
"Это важная, прорывная договоренность. Она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели сирийского урегулирования политико-дипломатическими средствами", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дамаск поддержал договоренность Путина и Эрдогана. "Сирия приветствует соглашение по ситуации в провинции Идлиб, объявленное вчера в российском городе Сочи, и подчеркивает, что это соглашение стало результатом интенсивных консультаций и полной координации между Сирийской Арабской Республикой и Российской Федерацией", — сообщило агентство SANA со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Сирии.
Как отреагировало международное сообщество?
США считают развитие ситуации вокруг Идлиба обнадеживающим, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Роберт Эшли. "Обнадеживает то, что ведутся дискуссии, в том числе дискуссии президента Эрдогана и президента Путина", — сказал он.
ФРГ призвала реализовать договоренности на деле. "Хорошо все, что способствует недопущению гуманитарной катастрофы", — отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас. — Договоренности, достигнутые в Сочи, сейчас нужно еще претворить в жизнь". По его словам, "в случае других соглашений по Сирии этого сделать не удалось".
Иран приветствовал соглашение по Идлибу. Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Бахрам Гасеми подчеркнул, что оно "стало важным шагом на пути решения вопроса оставшихся в Идлибе террористических групп".