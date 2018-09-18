Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Идлиб — это единственный крупный сирийский регион, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тыс. членов террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Всего там остается порядка 3 млн человек. В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

Четыре зоны деэскалации появились в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Помимо Идлиба, это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.

Восстановление Дамаском контроля над провинцией Идлиб фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии. Остальные зоны деэскалации уже подконтрольны Башару Асаду.