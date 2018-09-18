Иран приветствует соглашение России и Турции по Идлибу

ТАСС, 18 сентября. Тегеран приветствует соглашение между Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которое было подписано в Сочи. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Бахрам Гасеми.

Прогресс по Идлибу. Путин и Эрдоган договорились о создании там демилитаризованной зоны

Он подчеркнул, что "главной целью внешней политики Исламской Республики Иран является прекращение кровопролития в регионе и освобождение его от террористов". "Мы надеемся, что встреча в Сочи сыграет важную роль в рамках астанинского процесса, который направлен на скорейшее решение сирийского вопроса", - отметил дипломат.

"Соглашение, объявленное по итогам встречи лидеров России и Турции в Сочи, стало важным шагом на пути решения вопроса оставшихся в Идлибе террористических групп", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД страны. Гасеми добавил, что "эта мера помогает решить сирийский вопрос с учетом всех гуманитарных аспектов и приближает нас к установлению мира в стране".

На подступах к Идлибу. Как Сирия готовится к завершению гражданской войны

В понедельник президент России Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом сообщил, что РФ и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Идлиб был центральной темой дискуссий двух лидеров, это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. Восстановление Дамаском контроля над провинцией фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.