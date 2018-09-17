Военная разведка США назвала обнадеживающими дискуссии Эрдогана и Путина по Идлибу

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают обнадеживающими дискуссии по поводу урегулирования ситуации в Идлибе, в том числе прошедшие в понедельник переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразил директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал Роберт Эшли, выступая в Центре стратегических и международных исследований Вашингтона.

Прогресс по Идлибу. Путин и Эрдоган договорились о создании там демилитаризованной зоны

"Обнадеживает то, что ведутся дискуссии, в том числе дискуссии президента Эрдогана и президента Путина", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о ситуации в провинции Идлиб.

В понедельник президент России по итогам трехчасовых переговоров со своим турецким коллегой сообщил, что РФ и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км.

Идлиб был центральной темой дискуссий двух лидеров, это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.